Schirn Kunsthalle: Doppel-Ausstellung „Giacometti-Nauman”

Zwei der berühmtesten Bildhauer des 20. Jahrhunderts stellt die Schirn Kunsthalle Frankfurt in einer großen Doppel-Ausstellung gegenüber: Alberto Giacometti und Bruce Nauman. Zu sehen sind etliche Hauptwerke der beiden Künstler - insgesamt rund 70 Skulpturen, Gemälde, Fotografien, Videos und Installationen. Mit ihnen will die Kunsthalle nach Angaben vom Donnerstag ausloten, wie der Schweizer Giacometti (1901-1966) und der 74 Jahre alte US-Amerikaner Nauman die Tradition der Plastik revolutionierten. Laut Schirn werden die beiden zum ersten Mal in einer Ausstellung gegenübergestellt. Die Schau ist noch bis zum 22. Januar zu sehen.

