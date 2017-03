Schleimduschen für Stars bei Kids' Choice Awards

Grüner Glibberschleim für Stars wie Chris Pratt, Demi Lovato und Kevin Hart: Bei der Vergabe der US-Kinderpreise Kids' Choice Awards in der Nacht zum Sonntag in Los Angeles gingen traditionell Schleimduschen über Gäste und Gewinner nieder. Zum 30. Mal vergab der Kindersender Nickelodeon die Preise in den Sparten Film, Musik und Fernsehen.

Als beliebteste Filmstars wurden Chris Hemsworth und Melissa McCarthy aus „Ghostbusters” ausgezeichnet. Der Geisterjäger-Streifen wurde auch zum besten Film gekürt. Drei Preise räumte der Komiker Kevin Hart ab, darunter als bester Schurke für seine Stimme als Kaninchen Snowball in „Pets” und zusammen mit Dwayne Johnson für die beste Film-Freundschaft in „Central Intelligence”.

Drei Trophäen steckte auch die Moderatorin und Komikerin Ellen DeGeneres für den Zeichentrickfilm „Findet Dorie” ein, unter anderem für die beste Film-Besetzung. DeGeneres rief die jungen Zuschauer zu einem Schwur auf, um somit ihrem Team beizutreten. „Ich verspreche, nett zu allen Menschen zu sein”, sprachen die Fans ihr nach. Sie mussten auch schwören, sich täglich die Zähne zu putzen und „einzigartig” zu sein.

Die amerikanische Girlband Fifth Harmony wurde zur besten Musikgruppe gewählt, Shawn Mendes und Selena Gomez gewannen als beste Sänger. Das Duo Twenty One Pilots holte den Preis als beste Newcomer. Die vier Sängerinnen der britischen Girlband Little Mix siegten in der neuen Sparte „Global Music Star”, in der auch die Schwedin Zara Larsson und die kolumbianische Pop-Ikone Shakira nominiert waren.

Zahlreiche Stars brachten ihre Kinder zu der Show mit. Das deutsche Supermodel Heidi Klum erschien mit Ex-Ehemann Seal und ihren vier Kindern, auch Popstar Mariah Carey kam mit ihrem früheren Mann Nick Cannon und den gemeinsamen Zwillingen Moroccan und Monroe. Sängerin Gwen Stefani hatte ihre drei jungen Söhne im Schlepptau.

Über die Gewinner in 28 Kategorien, die Trophäen in Form von orangefarbenen Zeppelinen erhalten, hatten die jungen Fans zuvor im Internet abgestimmt.

