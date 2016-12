Balthasar-Neumann-Ensemble: Schön leuchtet der Morgenstern

Es sind nur noch wenige Wochen, dann wird Thomas Hengelbrock die Hamburger Elbphilharmonie mit seinem NDR-Orchester eröffnen – und die ganz Musikwelt wird auf ihn schauen. Umso schöner, dass man den hochkarätigen Dirigenten vor dem spektakulären Ereignis noch einmal bei „Pro Arte“ in Frankfurt erleben konnte – zwar nicht mit seinem Elbphilharmonie-Orchester, dafür mit seinem fabelhaften Balthasar-Neumann-Chor und dem dazugehörigen Instrumental-Ensemble. Weil sich dieses bekanntlich der historisch informierten Aufführungspraxis verschrieben hat, passte es auch vorzüglich zu dem reinen Mendelssohn-Programm, das Hengelbrock zusammengestellt hatte.

So kam das Publikum in den Genuss von Raritäten wie dem „Magnificat“, das der kleine Mendelssohn bereits mit 13 Jahren komponierte und das Hengelbrock und sein Team voller Esprit zum Strahlen brachten. Sanfte Töne schlug der Profi-Chor, der aus lauter Solisten besteht, die sich als solche auch immer wieder hervortun konnten, beim „Ave Maria“ und bei der Choralkantate „Verleih uns Frieden“ an. A-cappella-Pracht wiederum galt es in der Psalmvertonung „Singet dem Herrn“ zu entfalten. Und bei der vor Freude taumelnden Kantate „Vom Himmel hoch“ zeigten sich die Ensembles von ihrer hochvirtuosen Seite. Weihnachtliche Besinnlichkeit verströmte dagegen der Auszug aus dem „Christus“-Fragment mit dem Choral „Wie schön leuchtet der Morgenstern“.

Ein Abend voller Kontraste also, der im Saal enthusiastisch aufgenommen wurde. Zum Dank für den Applaus gab’s drei stilistisch breitgefächerte Zugaben, von Mendelssohn über Edward Elgars „The Snow“ bis hin zu Billy Joel.