Pianist Francesco Tristano in Frankfurt: Schon Johann Sebastian Bach machte Techno

„Die klassische Musik ist tot.“ Wirklich neu sind Provokationen dieser Art nicht, am Ende aber immer wieder gut, die Aufmerksamkeit auf die, ach so tote Leiche und ihre(n) vermeintlichen Wiedererwecker zu lenken. Doch Francesco Tristano trifft diese Aussage erstaunlich nüchtern, sucht nicht nach einem emotionalen PR-Weg für sich und sein musikalisches Schaffen, sondern tatsächlich lediglich die schlichte Analyse. „Franz Liszt hat vor 150 Jahren das Klavierrecital sozusagen standardisiert – und 95 Prozent unserer heutigen Programme sind die gleichen wie zu seinen Zeiten. Das Format hat sich einfach nicht weiterentwickelt, ja ihm ist noch nicht einmal die Chance gegeben worden, neue Komponisten ins Spiel zu bringen.“

Starke Worte für einen gerade mal 35-Jährigen, der am 28. und 29. Januar beim „Music Discovery Project“ des HR-Sinfonieorchesters in der Frankfurter Jahrhunderthalle spielt. Noch 2014 hat der Luxemburger Pianist mit seiner Tasten-Kollegin Alice Sara Ott ein Album herausgebracht, auf dem sich mit Ravel und Rimsky-Korsakow nicht eben moderne Klangschöpfer finden. Und der smarte junge Mann, der seine Hemdenkragen gern mit einem Künstlerhalstuch ziert und auch bei der Wahl seiner Jeans und des Schuhwerks beste Label-Kenntnisse offenbart, macht obendrein kein Geheimnis daraus, dass Bach zu seinen Lieblingskomponisten gehört. Das ist so, seit der fünfjährige Francesco sich erstmals ans Klavier gesetzt hat: „Meine Lehrerin wollte mir Mozart und Chopin beibringen, doch ich wollte immer Bach spielen.“ Was ihn bis heute an der gesamten Barockmusik fasziniere und motiviere, sei das „sehr einfache Layout dieser Musik: „Es gibt entweder einen Kontrapunkt, der ganz streng und minimalistisch durchgeführt wird, oder eine Motorik wie bei Bach und auch Vivaldi, ein in seiner Form geradezu ritualistischer Rhythmus – wie eine Art Ur-Techno.“

Was macht der eigentlich?

Ein Vergleich, der manchen Klassik-Puristen aufschrecken lässt und doch bezeichnend ist für Tristanos Denken und Pianieren. Denn der androgyne Jüngling mit der dunklen Lockenpracht liebt die Vielfalt und die Musik in Gänze, fühlt sich am Mischpult als Club-DJ ebenso zu Hause wie am Flügel als klassischer Pianist. Natürlich hat der viersprachige Künstler, dessen Deutsch von einer charmanten französischen Note durchzogen ist, das Tastenhandwerk klassisch studiert, an Konservatorien in Europa sowie in New York an der Juilliard School, wo er auch einen Meisterkurs bei der Bach-Kennerin Rosalyn Tureck absolvierte. Doch eben dort, in den Clubs, entdeckte Tristano auch diese scheinbar andere Musik, lernte den House-DJ Danny Tenaglia kennen und Minimal Techno als Inspiration schätzen.

„Was macht der DJ da eigentlich? Wie funktioniert das Ganze?“, habe er sich immer gefragt. Seine Antwort: „Eine Techno-Produktion ist im Grunde eine Chaconne: Auch dort gibt es einen Grundrhythmus, der immer weiter läuft.“ Nur konsequent also, dass der Bach-Jünger seitdem immer wieder auch mit Technomusikern auftritt wie dem Detroiter DJ Carl Craig, in Clubs und Lounges selbst auflegt oder zum „Music Discovery Project“ lädt wie jetzt in Frankfurt mit dem HR-Sinfonieorchester und dem Dub-Reggae-Spezialisten Moritz von Oswald. Letzterer hat schon Tristanos Album „bachCage“ produziert und scheut sich auch im Konzertsaal nicht, das Spiel am Flügel durch das Spiel mit Laptop und Synthesizer zu ergänzen. Und das keineswegs nur bei seinen eigenen, von Barock bis Jazz inspirierten, meist sehr atmosphärischen Kompositionen. „Es wäre falsch, mich als Interpret zu sehen und das Komponieren als Ergänzung: Vor allem die Klavierkomponisten waren ja oft zugleich auch Pianisten, wie etwa Liszt, Chopin, Schumann oder Rachmaninow; doch seitdem das Grammophon erfunden wurde, geht es vor allem darum, Musik einzuspielen, und die Interpreten haben keine Zeit mehr, zu komponieren.“

Nur ein eigener Kopf?

Ambitioniert? Exaltiert? Oder einfach nur ein sehr eigener Kopf? Ein Versuch sei das Ganze, sagt der Techno-Pianist: „Ich lade das Publikum ein und hoffe, dass es mir folgt.“ Das Ziel? Der groß gewachsene Schöngeist hält für einen langen Augenblick inne, seine sanften dunklen Augen scheinen sich im Nichts zu verlieren. „Musik hat kein Ziel, ja noch nicht einmal einen Sinn“, antwortet Tristano dann. „Oder wie Cage einmal gesagt hat: Musik ist kein Versuch, Ordnung ins Chaos zu bringen, sondern es geht nur darum, aufzuwachen und zuzuhören und unser Leben zu erleben – das ist der einzige Sinn der Musik.“

Jahrhunderthalle Frankfurt, 28. und 29. Januar, 20 Uhr. Karten zu 18 bis 36 Euro unter Hotline 01806-57 00 70.

