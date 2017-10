Literatur: Schriftsteller verstehen auch nicht mehr vom Leben

Frankreich liebt seine Schriftsteller und ist auch bereit, an ihnen zu leiden. Michel Houellebecq etwa ist politisch umstritten, er hat es sich mit der Linken verscherzt. Yasmina Reza hingegen wird in ihrem Land rundum geschätzt und ist die weltweit meistgespielte Theaterautorin der Gegenwart. Das relativiert sich freilich, wenn man bedenkt, dass es nicht sonderlich viele Bühnenautorinnen gibt.

Seit die Amerikaner, die das 20. Jahrhundert reichlich mit modernen Dramen versorgten, kaum noch liefern, herrscht zudem literarische Not in den Dramaturgien. Umso dankbarer wird dort entgegengenommen, was Yasmina Reza verfasst. Ihre unterhaltsamen Gesellschaftsstücke sind gehobene Boulevardwerke, und weil das Boulevardeske sich allgemein durchsetzt, auch in Staatstheatern willkommen.

Über das Kammerspiel „Kunst“ lachten sich Zuschauer zwischen Flensburg und Konstanz kaputt. Denn wie darin drei kulturbeflissene Freunde ein „weißes Bild mit weißen Streifen“ bestaunen, ist wahrlich zu komisch. In „Gott des Gemetzels“ geht es schon ernster zu. Zwei Elternpaare geraten über die harmlose Schulhofkeilerei ihrer kleinen Söhne in Streit und führen vor, wie sich Hochzivilisierte in Barbaren verwandeln. Roman Polanski hatte seine Freude daran und machte ein Kinodrama daraus.

Yasmina Reza (58) aber schreibt auch Romane. Ihr neuester, „Babylon“, ist gerade erschienen und steigert die Dinge ins Tragikomische. Anlass für eine Lesung samt Gespräch im Schauspiel, wo Houellebecq interessiert im Publikum saß. Zur Buchmesse war er ebenso aus Paris gekommen wie seine Autorenkollegin. Und die nahm nun dort Platz, wo er selbst zwei Abende zuvor an seinem Roman „Unterwerfung“ vorbeigeredet hatte.

Nur noch Bio-Nahrung

Neben ihr der Schweizer Kulturjournalist Martin Ebel, der es schwer haben würde mit seiner Tischnachbarin. Denn zwischen den beiden Lesungsteilen mit Schauspielerin Friederike Ott sollte es doch ein paar Fragen an die bekannte Schriftstellerin geben. Warum der Buchtitel „Babylon“? Warum zum ersten Mal in einem ihrer Bücher ein Mord? Inwiefern geht es um Einsamkeit? Vergänglichkeit? Heimatlosigkeit? Finden die beschriebenen Paare nur zusammen, um ein inneres Exil zu überwinden? Die Handlung von „Babylon“ war auch den Noch-nicht-Lesern im Saal schnell erklärt: Ich-Erzählerin Elisabeth, Patentanwältin, gibt mit ihrem Mann Pierre eine Party. Es kommt zu Gefrotzel, Gezänk und Aufgebrachtheiten. Nach der Party bringt einer der Gäste seine Frau um – Lydie.

Yasmina Reza, eine zierliche Person in roséfarbenem Rock und schwarzem Pullover unter den dunklen Locken, stutzt bei jeder Frage, windet sich, wehrt zunächst ab und gibt dann zögerlich Auskunft. Ja, sie fühlt sich im Exil, schon wegen ihrer jüdischen, iranisch-ungarischen Eltern und Großeltern. Aber nein, das ist nichts Negatives, sie hatte nie den Wunsch, zu etwas dazuzugehören, höchstens den Eindruck, nicht Teil des wirklichen Lebens zu sein. Ja, die Romanfigur Lydie, die so enervierend auf Bio-Lebensmittel achtet („Ich esse kein Hühnchen mehr, von dem ich nicht weiß, wo es herkommt“), „das bin ich – c’est moi“. Nein, Schriftsteller verstehen auch nicht mehr vom Leben als andere, sie haben lediglich eine gewisse Feinfühligkeit. Nein, den Mord im Roman zu beschreiben war kein Vergnügen. „Es fällt mir nicht leicht, zu töten.“

Ein hübscher Kerl

Und was ist mit dem neuen Präsidenten Macron? Wird er Frankreich erlösen? „Ich bin nicht sicher, ob er wirklich frischen Wind bringt“, sagt Reza. „Natürlich ist er ein hübscher Kerl, und die meisten wünschen ihm Erfolg, weil Frankreich Erfolg braucht, wirtschaftlich und sozial.“ Eh bien. Das Publikum lacht geradezu mitfühlend, wenn Martin Ebel immer noch etwas wissen will von der gequält wirkenden Autorin. Künstler sind eben schwierig. Doch der Fragesteller aus Zürich wahrt charmant die Souveränität. Schön, dass Yasmina Reza mal da war. Der Abend hat die Kurve gekriegt.