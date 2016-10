Gemälde in Frankfurter Museum entdeckt: Sensationsfund: Ein neuer Kirchner im Städel

„Eigentlich wollten wir nur die ,Schlittenfahrt im Schnee‘ restaurieren“, erzählt Eva Bader. Seit vier Jahren arbeitet Bader als Restauratorin im Städel-Museum. Auf Kirchners Gemälde, sagt sie, sei nachträglich ein Firnis aufgetragen worden. Das ist ein transparenter Überzug, der die Oberfläche schützt, dem Bild aber einen glänzenden Charakter gibt – „sehr untypisch“ für Kirchner, der matte Oberflächen bevorzugte.

Für die sorgsame Voruntersuchung habe man zunächst den Zierrahmen vom Bild genommen. Dabei entdeckten die Restauratoren, dass der Keilrahmen doppelt bespannt war. Jetzt begann die detektivische Arbeit: Zunächst wurde das Bild geröntgt. Auf der Leinwand darunter waren mehrere Figuren zu sehen. Vorsichtig habe man zunächst eine Ecke geöffnet. „Schnell war klar, dass ein ganz anderes Bild unter der ,Schlittenfahrt‘ war“, erzählt Bader. Neben der behutsamen Freilegung des Werks startete zugleich eine Textrecherche. Um 1926 lebte Kirchner bereits seit mehr als acht Jahren zurückgezogen in Davos. Der Erste Weltkrieg hatte ihn traumatisiert, und nach einer Behandlung im Königsteiner Sanatorium Dr. Kohnstamm 1916 war er in die Schweiz gezogen, gezeichnet vom Schock des Krieges und den schweren Medikamenten, die er hatte nehmen müssen.

Rahmen mehrfach bespannt

Es ist nicht das einzige Mal, dass Kirchner einen Rahmen mehrfach bespannte – und dabei offenbar gelegentlich den Überblick über seine Malproduktion verlor. In einem Brief an den Sammler Carl Hagemann bat Kirchner schon 1918 darum, nachzuschauen, ob sich womöglich unter einem bereits verkauften Bild drei oder vier weitere Leinwände befänden. „Es ging mir des öfteren so“, schreibt er, „wenn ich keine Keilrahmen hatte.“

Kirchner, 1880 geboren, nahm sich 1938 das Leben, verbittert, weil die Nationalsozialisten seine Kunst in Deutschland verboten hatten. Felix Krämer, Sammlungsleiter für die Kunst der Moderne, sagt: „Das Städel verfügt zwar über einen außerordentlich qualitätvollen Bestand an Brücke-Werken, allerdings haben wir bislang nur wenige repräsentative Gemälde aus dem Spätwerk Kirchners. Der Fund der ,Szene im Café‘ ist eine bedeutende Bereicherung unserer Expressionismus-Sammlung.“

Das Werk, führt Krämer aus, zeige eindrücklich, wie sich Kirchners Stil verändert habe: von der „zackigen, nervösen Linienführung seines Frühwerks“ hin zu „einer betont flächigen Malweise und einem oft rigiden, stark abstrahierenden Bildaufbau“.

„Solche Funde ereignen sich nicht jeden Tag“, sagt Stephan Knobloch, Leiter der Restaurierung im Städel. Allerdings vermeldete Kurator Felix Krämer schon vor sechs Jahren einen „kunsthistorischen Glücksfall“ in Sachen Kirchner. Damals präsentierte das Museum ein doppelseitig bemaltes Gemälde aus der Zeit um 1910: auf der einen Seite ein weiblicher Akt, auf der anderen eine Badeszene im Wald. Das Waldbild galt zuvor als Fälschung, der Akt war weiß übertüncht. Die Freilegung des Gemäldes führte dazu, diese Einschätzung zu revidieren und beide Bilder Kirchner zuzuschreiben.

Ein doppeltes Geschenk

Die „Schlittenfahrt im Schnee“ kam 1987 ins Museum, als Geschenk des Frankfurter Unternehmers Kurt Möllgaard an den Städelschen Museumsverein. Bis zu Kirchners Tod befand sich das Gemälde in seinem Besitz. Aus dem Nachlass wurde es an einen Privatsammler verkauft und 1965 über eine Galerie an Möllgard. Beide Gemälde sind nun bis zum März 2017 als Teil der Kabinettpräsentation „Über das Untersuchen, Finden und Restaurieren von Bildern“ im Sammlungsbereich Kunst der Moderne ausgestellt. Hinzu kommen andere Gemälde, die bei der technologischen Untersuchung ebenfalls Unentdecktes preisgaben: eine Bleistiftunterzeichnung in einem Werk von Corot etwa, die nichts mit dem darüber gefertigten Werk zu tun hat. Und eine Hinterglasmalerei von Walter Dexel, das „Glasbild II“, vom Städel im vergangenen Jahr angekauft. In der Restaurierungswerkstatt des Hauses entdeckte man, dass sich auf der von Dexel als Rückseitenschutz angebrachten Leinwand das Werk „Haus mit Zwiebelturm“ von 1917 verbarg, das bislang als verschollen galt. Behutsam instandgesetzt, ist es nun ebenfalls zu sehen. Warum der Maler das Werk auf diese Weise verwendete, ob er es womöglich nicht schätzte oder aus Materialmangel so handelte, ist unklar. Das Städel führt das Bild deswegen als „Fragment“.

Von der ersten Entdeckung des Kirchner-Bildes 2014 bis zu seiner sorgsamen Restaurierung sowie der Befreiung der „Schlittenfahrt“ vom Firnis und der Veröffentlichung der Nachricht des Neufunds vergingen immerhin zwei Jahre. Manchem mag das lang erscheinen – im Musealen ist es das nicht. „Kürzlich“ habe man das Bild entdeckt , sagt Eva Bader. Museen denken in Jahrhunderten.

Städel, Schaumainkai 63, Frankfurt. Bis März 2017, Di, Mi, Sa, So, Fei 10–18 Uhr, Do, Fr 10–21 Uhr. Eintritt 14 Euro. Telefon (069) 60 50 98-232. Internet www.staedelmuseum.de