Gigantisch lässt sich fast alles an, was die Alternative-Rock-Band „Imagine Dragons“ derzeit so anpackt: Als weltweit mit Gold und Platin gesegnet erweisen sich die drei bislang erschienenen Studioalben. Regelmäßig auf vorderen Chartplätzen und in den Radio-Rotationen finden sich die Single-Auskopplungen. Der Hang zum Gigantismus zeigte sich schon vor fünf Jahren bei der ersten Rhein-Main-Stippvisite, als die „Imagine Dragons“ sich noch mit dem ausverkauften Zeil-Club Gibson begnügen mussten.

Auch für die spektakuläre Rückkehr nach Frankfurt als heroisch siegesgewisse Superhelden im Rahmen der nach dem dritten Album betitelten „Evolve“-Welttour haben sich die Jungs aus Las Vegas Monströses bis Gigantisches einfallen lassen: Großzügigen Auslauf für Vokalist Dan Reynolds, Sologitarrist Wayne Sermon, Bassist Ben McKee, Schlagzeuger Daniel Platzman sowie den an Saiten- und Tasten-Instrumenten beliebig einsetzbaren Tourneemusiker Elliot Schwartzman gewährt ein futuristisches High-Tech-Ambiente mit im Bühnenboden eingelassenen Leuchtdioden und eine permanent Surrealistisches projizierende Videowall in schier erschlagender Übergröße.

Globaler Kracher

Nicht Kleckern, sondern Klotzen verheißt auch der in Überlautstärke aufgeblasene Repertoirequerschnitt mit, richtig geraten, Fokus aufs aktuelle Werk „Evolve“. Dass „Imagine Dragons“ bislang prinzipiell nichts falsch gemacht haben, unterstreicht ja die randvoll bis kurz vor dem Platzen mit einem mehrheitlich jugendlichen wie textsicher feierwütigen Publikum besetzte Festhalle. Falls das vierte Studiowerk, anvisiert für 2019, sich als noch größerer globaler Kracher als seine Vorgänger entpuppen sollte, heißt es für die fidele Truppe dann: Next Stop Commerzbank-Arena, da, wo auch „U2“, „Coldplay“, „Bon Jovi“ oder die „Rolling Stones“ jedesmal die Kuh fliegen lassen.

Das Rüstzeug dazu besitzen „Imagine Dragons“ allemal – mag es ihnen auch etwas an musikalischer Innovation mangeln. Aber patent recycelte Populärkultur mit Versatztstücken vergangener Dekaden aus Alternative Rock und Indiepop, fein delikat abgeschmeckt mit einer ordentlichen Prise wuchtiger Club-Tauglichkeit, Spurenelementen an Hip-Hop-Bewusstsein und gelegentlichem Hang zur Mitklatsch-Folklore, dürfte allemal besser sein, als gar nichts auf der Hand zu haben. In den vergangen Jahren in Reihe geschaltete, nunmehr für die Großarenen dieser Welt nochmals im Arrangement aufbereitete Charthits wie „It’s Time“, „Demons“, „Thunder“, „Believer“, „Whatever It Takes“ und „On Top Of The World“ sprechen Bände.

Ansehnlich aufgeplustert

Damit die Botschaft möglichst effizient an die Fangemeinde weitergereicht wird, braucht es einen Frontmann in Überlebensgröße. In Dan Reynolds, der ein körperlich kräftigerer Zwillingsbruder von Justin Timberlake sein könnte, besitzen die „Imagine Dragons“ so einen heroisch im Gym ansehnlich aufgeplusterten Hünen, dessen verletzliche Aura aber auch Beschützerinstinkt, Emotionen und Sensibilität signalisiert. Gut umzugehen mit Worten versteht der 30 Jahre alte Vokalist auch, wenn er minutenlang fast wie ein Pastor schwierige Themen wie seine schweren Depressionen oder den unzulänglichen Zustand dieses Planeten aufgreift.

Andererseits verbreitet Reynolds in knappem Outfit reichlich Hedonismus. Definitiv ein Hingucker für die entzückte Damenwelt sowie auch für die dem eigenen Geschlecht zugeneigten Herren der Schöpfung. Als nach einer Weile auch noch das hautenge weiße Unterhemd in der Hitze des Augenblicks fällt, um nunmehr noch signifkanter die muskulöse Definierung zu unterstreichen, erinnert der mit sportlicher Zehnkämpfernatur ausgestattete Reynolds, der quirlig zwischen Bühne und Laufsteg hin- und hersprintet und zwischendurch wie seine Bandkumpanen auch auf bereitstehenden Trommeln herumwütet, frappant an den bewegungsaktiven Iggy Pop.

Falls es jetzt noch letzte Zweifler am Konzept geben sollte, lassen sich die mit einen Reihe Showgimmicks eleminieren: Regelmäßig aus Düsen steil in die Höhe ragende Trockeneissäulen, von der Hallendecke herabregnende Riesenbälle sowie vor allem vom ersten Song „I Don’t Know Why“ an Tonnen an inflationär in die Luft geblasene Konfettimengen bieten reichlich was fürs Auge. Als die Crew dann auf der Zielgeraden auch noch einen Umzug durch die Menge ans andere Hallenende auf eine B-Stage wagt, dort Balladeskes mit Streicherzuckerguß verabreicht und Reynolds intensive Publikumsnähe sucht, dürften eigentlich alle überzeugt sein.

Zurück auf der Hauptbühnem, geben „Imagine Dragons“ abermals ordentlich Gas. Zum Finale steht noch der Durchbruchshit „Radioactive“ an, weiteres vehementes Böllern auf noch größeren Trommeln und einmal mehr ein aus allen Kanonen gefeuertes Meer aus Leichtpapier.