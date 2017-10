Zwischen zwei Alben: In der Jahrhunderthalle setzt die isländische Formation „Sigur Rós“ gleichermaßen auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Im Spätherbst 2013 gastierte das vor 23 Jahren in Reykjavík gegründete Ensemble zuletzt in der Jahrhunderthalle. Seinerzeit setzten die ohne Keyboarder Kjartan „Kjarri“ Sveinsson auf Triogröße reduzierten „Sigur Rós“ auf ihr gerade erschienenes siebtes Studiowerk „Kveikur“ (Kerzendocht). Ein Konzept um natürliche und künstliche Lichtquellen. Ebenso bizarr, spektakulär und voller Überraschungen wie die sechs zuvor erschienenen Alben sowie wohl auch das für 2018 anvisierte neue Werk.

Bis es das Konzert losgeht, dauert es: Taschen- und Rucksackkontrollen. Erleichterung, als unheilvolles Gedröhne den baldigen Auftakt signalisiert. Zwischen Auftakt „Á“ und Finale „Popplagið“ inszenieren sich „Sigur Rós“ noch imposanter als bis dato gewohnt in dreidimensionalen Installationen, Reizfluten im Hintergrund und nervösem Stroboskopgeflacker von Lichtdesignerin Sarah Hopper, dafür aber ohne zusätzliche Musiker wie 2013.

Als maßgebliche Faktoren von zumeist zeitlupenhaften Stimmungsbildern dienen in erster Linie Jón Þór „Jónsi“ Birgissons kräftig falsetthafter Chorknabengesang in Fantasiesprache Vonlenska sowie sein mit Geigenbogen mal zart, mal harsch gestrichenes antikes E-Gitarrenmodell. Vor allem im zweiten Teil weichen meditative Entspannungsnummern in Überlänge heftigem Dröhngewaber mit orgiastischen Rückkopplungen und barschem Rhythmusstakkato – faszinierende Wechselbäder von leise bis laut zwischen ätherischem Wohlklang und chaotischer Dissonanz mit Hang zur Kakophonie.

Mitunter stößt spartanischer Minimalismus gar auf pompöses Pathos. Ein gleichermaßen von Phil Spectors Klangwällen, „Velvet Undergrounds“ Noise-Attacken, „Pink Floyds“ galaktischer Psychedelik und von Eberhard Schoeners Kollaborationen mit den seinerzeit noch unbekannten „The Police“ geprägtes Konzept.

Im Innenraum und auf der Galerie lauscht das Publikum gebannt und teilweise von illegalen Substanzen stimuliert dem Spektakel, das in seinen kühnsten audiovisuellen Momenten an den kosmischen Urknall erinnert.

Kurz vor der Zielgeraden richtet Jón Þór „Jónsi“ Birgisson erstmals Worte an die Zuhörer – allerdings auf Isländisch. Nach Hause geschickt werden die minutenlang mit einem wahren Klatschtsunami ihrer enthusisatischen Freude Ausdruck verleihenden Besucher, indes ohne Zugabe. Zweimaliges Verbeugen des Trios vor der Anhängerschaft muss genügen.