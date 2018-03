Sir Simon Rattle zum Ehrendirigenten ernannt

Pack die Badehose ein: Theater im Hallenbad

Stuttgart. Im Bademantel ins Theater? Und statt auf Stühlen am Beckenrand eines Schwimmbads sitzen? All das machen Dutzende Theaterfreunde in Stuttgart regelmäßig: Dort treten Schauspieler nämlich in einem Hallenbad auf. Bei laufendem Badebetrieb. mehr