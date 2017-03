Ausstellung in Wiesbaden: Skulpturen von Richard Serra: Die Schwerkraft lässt nach

Raum und Bewegung

Die Ästhetik wird allein von der Physik bestimmt, von Gewicht, Stabilität und Schwerkraft der verwendeten Materialien. Vor allem die Schwerkraft hat eine eigene Energie, die der Künstler geschickt als Bauprinzip nutzt. „Alles stützt alles“, bringt Kurator Jörg Daur die Arbeitsweise von Richard Serra auf den Punkt. Der mittlerweile 78-jährige amerikanische Bildhauer ist bekannt für seine gigantischen und rostigen Stahlskulpturen, die der Betrachter beim Begehen und Umrunden erfahren kann.

Doch Richard Serra begann als junger Mann in den 60er und 70er Jahren ganz anders, wie jetzt das Museum Wiesbaden an 23 Skulpturen und Filmen bis 18. Juni zeigt. Ein Rückblick aus gutem Grund, denn Serra erhält in diesem Jahr den Jawlensky-Preis – eine erstaunliche Ehrung für einen Künstler, der mit Metall und Schwerkraft, mit Raum und Bewegung arbeitet.

Bild-Zoom Foto: Peter Foley (EPA) Bildhauer Richard Serra 2015 im Museum of Modern Art in New York.

Der russische Expressionist Alexej von Jawlensky hatte die letzten 20 Jahre bis zu seinem Tod 1941 in Wiesbaden gelebt und gemalt. Nach ihm benannt wurde der alle fünf Jahre und nun zum sechsten Mal verliehene Preis, der mit bescheidenen 18 000 Euro dotiert ist. Unter den bisherigen Preisträgern waren zwar vorwiegend Maler, aber das Museum hat immerhin einen Schwerpunkt auf amerikanische Kunst. Insofern also eine konsequente Entscheidung, auch wenn man sich einen stärker mit Leinwand und Pinsel arbeitenden Künstler gewünscht hätte.

Eine umfassende Würdigung von Serras Schaffen ist freilich kaum möglich, seine überlebensgroßen und tonnenschweren Skulpturen sind über die ganze Welt verstreut und passgenau für bestimmte öffentliche Plätze geschaffen. So konzentriert sich Wiesbaden auf die Frühzeit; auch diese Werke sind schon kolossale Schwergewichte und fordern einiges von der Statik des Museums. Im Zentrum der Schau stehen zwölf überwiegend 1969 entstandene Skulpturen aus Blei, die Serra „Props“ nennt – das Verb „prop“ bedeutet „stützen“ oder „lehnen“.

Stützen und Lehnen

Tatsächlich stützte Serra nur banale Platten und Rollen gegen- und übereinander, manchmal auch gegen Wände oder in eine Ecke. Manch eine Installation sieht von fern sogar wie ein monumentales abstraktes Gemälde aus, unterstrichen vom blaugrau schimmernden, teils auch fleckigen Blei. Wieder anders wirkt das lange dünne Rohr, das scheinbar locker auf der Schmalseite einer Platte liegt, tatsächlich aber gehalten wird von zwei dahinter im Dreieck zueinander gestellten Platten. Eine unglaubliche, fast artistische Balance, die sehr fragil ist. Ein Schubser – und alles klappt zusammen wie ein Kartenhaus.

An das beliebte Aufeinanderstapeln von Spielkarten erinnern denn auch unwillkürlich einige Skulpturen. So hat Serra vier fast mannshohe Bleiplatten, jede 750 Kilo schwer, scheinbar mit leichter Hand austariert zu einem „Kartenhaus“. Die Platten sind lediglich an den oberen Ecken aneinandergelehnt. Durch diese leichte Neigung nach innen stützen sich die Platten gegenseitig, dank der Schwerkraft wiederum drücken die Platten nach unten und pressen sich gegeneinander.

Masse und Volumen

Allerdings folgt jede Skulptur einer anderen Regel. Vorab muss Serra also die richtige Gleichgewichtsstruktur ausfindig machen, es müssen Punktbelastung, Hebelwirkung, Gleich- und Gegengewicht austariert werden. Rein optisch hebt Serra die bleierne Schwere auf durch die Anordnung der Teile, bei der sich die Gewichte offensichtlich gegenseitig neutralisieren. Es scheint, als ob der Bildhauer selbst tonnenschwere Platten, also Masse und Volumen, locker zum Schweben bringt – aber eben erst nach etlichen komplizierten statischen Berechnungen und ebenso aufwendigen wie präzisen Proportionsstudien.

Serras Kunst ist also eine Mischung aus Industrieprodukt, Mathematik und schwerer, schmutziger Handarbeit. Letztere steht im Mittelpunkt seiner fünf ebenfalls in den späten 60er- und frühen 70er Jahren entstandenen Schwarz-Weiß-Filme. Die wenigen Minuten pro Film lohnen allemal, um Serras Wirken besser zu verstehen. In „Hand catching lead“ etwa, seinem ersten Film von 1968, versucht eine Hand, von oben fallende Bleistücke aufzufangen – was ihr nicht immer gelingt.

Damit versinnbildlicht Richard Serra den Prozess des Er- und Begreifens, der teils Aufgabe des Künstlers, teils Aufgabe des Betrachters ist. Folglich handelt es sich um skulpturale Filme, die ein aufmerksames Sehen erfordern, ähnlich wie die fragilen Objekte. Aber die für Außenräume entworfenen Skulpturen sind spektakulär, die für Innenräume entstandenen Werke ungleich schwerer zu verstehen. Der Betrachter kann sie nicht umrunden, ihm fehlt die sinnliche Anschauung. Allerdings ist es auch nicht ratsam, die Probe aufs Exempel, also auf das Gleichgewicht der Kräfte, an Serras Kartenhäusern zu machen.

Museum Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 2. Bis 18. Juni, dienstags und donnerstags 10–20 Uhr, mittwochs und freitags bis sonntags 10–17 Uhr. Eintritt 10 Euro. Telefon: (0611) 335 22 50.

Internet: www.museum-wiesbaden.de