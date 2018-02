Frankfurter „Basis“-Atelier: So stellen sich sieben Künstler die Welt im Jahr 2318 vor

Wir müssen jetzt mal Klartext reden: 300 Jahre sind eine lange Zeit, und ob dann noch Menschen leben, ist fraglich, wenn alles so weitergeht wie bisher. Mal angenommen, dass nicht – was wäre dann? Das ist der Ausgangspunkt für eine künstlerische Zeitkapselreise, die, logisch, ziemlich dystopisch ist. doch wer glaubt, dass man angesichts von Endzeit-Szenarien nicht mehr schmunzeln darf, irrt.

Bild-Zoom Foto: Frithjof Kjer Wenn sich aus Konsumwelt und Plastikrückständen neue Lebenswelten bilden: Pinar Yoldas’ fiktives Projekt „Ecosystem of Excess“.

Zum Beispiel beim Anblick der Aquariumsinstallation von Pinar Yoldas, Doktorin der Neurobiologie, die sich als Künstlerin mit „Ideen des Posthumanismus“ beschäftigt, wie der Katalogtext der fein kuratierten Ausstellung verrät. Posthumanismus ist zum Beispiel, wenn vom Menschen nur noch der Plastikmüll übrig ist.

Wäre nicht vorstellbar, dass sich im Great Pacific Garbage Patch, einem Meeresstrudel im Nordpazifik, in dem viele Millionen Tonnen Plastikmüll schwimmen, ganz neue Lebewesen bilden? Solche, für die Plastik eine Lebensgrundlage ist? Die möglicherweise selber aus Plastik bestehen? Yoldas entwirft solche Unterwasserwesen in einem sprudelnden Bassin, und ebenso Vögel, deren Federfarben sich an den knallorangen bis giftgrünen Flaschendeckeln verschiedener Limonadensorten orientieren.

McDonald’s überflutet

Sagten wir, dass es in 300 Jahren keinen Menschen mehr gibt? Irrtum, ein Mensch ist noch übrig – zwar nur noch als Foto, aber immerhin. Dieser Mensch heißt Jorge Nguyen, war Mitarbeiter des Monats – und zwar im November 2009 bei McDonald’s. Das Filmkunstkollektiv „Superflex“ hat die allmähliche Überflutung einer Hamburger-Filiale nachgestellt. Erst sickert das Wasser nur auf den Boden, doch spätestens, wenn es die Tischhöhe erreicht und Pommes-Frites-Reste und leere Pappbecher, darin herumschwimmen, wird’s ein bisschen eklig und der Betrachter beginnt zu grübeln: Wäre es nicht besser gewesen, man wäre in seinem Leben nie, nie, nie im Innern eines solch tristen Orts gewesen?

Und was tun wir heute gegen den Untergang? Wir lesen Bücher über die Krise! Jeronimo Voss hat Bücherregale seiner Freunde fotografiert und dabei jede Menge Krisenliteratur gefunden. Ob uns die Krisenlektüre rettet? Nicht ohne Grund nennt Voss seine Arbeit „Kassandras Höhle“: Die hatte stets recht, fand aber niemals Gehör.

Bild-Zoom „Flooded McDonald’s“ – eine ziemlich apokalyptische Untergangsvision einer Burger-Filiale vom dänischen Künstlerkollektiv „Superflex“.

Endzeitliche Erzählung

Wenn es so kommt, wie Andreas Greiner und Tyler Friedman glauben, muss man über Krisenbücher oder den Ekelfaktor von McDonald’s gar nicht mehr nachdenken: Im stockdunklen Kabinett des Künstler-Duos ist der Mensch längst futsch. Was bleibt, ist eine Zellkolonie bioluminiszierender Algen, die in einem Becken voller Wasser aufleuchten, sobald sich dieses bewegt. Wie ein Soundtrack läuft zu dem halbstündigen Happening eine ziemlich endzeitliche Erzählung, die ungefähr da endet, wo Gottfried Benn unsere Ururahnen aufspürte: „ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor“.

Die Krise der Zukunft führt die Welt in Zustände, die denen der allerersten Vergangenheit sehr ähnlich sehen. Ein bisschen Sehnsuchtsgrusel ist auch immer mit dabei: Wenn alles kaputt ist, kann endlich nichts mehr kaputtgehen! Das ist ja auch eine Aussicht. So wie auf dem Bikini-Atoll, wo die USA in den 40er und 50er Jahren zahlreiche Atomtests durchführten, die die Inselkette im Pazifischen Ozean für Jahrmillionen verseuchten. Der Schweizer Julian Charrière, der auch schon auf der Kunstbiennale in Venedig ausstellen durfte, tobt sich an solchen Endzeitszenarien aus und hat zu seinen Filmeindrücken vom Atoll kontaminierte Kokosnüsse mitgebracht. In seinem Berliner Atelier mit Blei ummantelt, türmen sie sich in seiner „Study for a Monument“ nun wie Kanonenkugeln-Pyramiden in vergleichsweise heimeligen Mittelalter-Schlachten.

Der Mensch ist tot, aber was er tat, wirkt weiter. Nicht mal, wenn alles zuende ist, kehrt Ruhe ein. Damit wäre dann selbst der dürftige Trost eines Gottfried Benn endgültig dahin.

Künstleratelier Basis

