War es das nun wirklich? Das definitiv letzte Konzert der „Scorpions“ in der Frankfurter Festhalle, die ultimative Abschiedstour? Lange schon angekündigt, aber nie vollzogen – da kam immer noch was. Ein neues Album, eine neue Tour. In Frankfurts „Gut Stubb“, so Sänger Klaus Meine, präsentierten sich die Hannoveraner so spielfreudig wie in ihren ersten Tagen. Ihr Auftritt – eine einzige Party. Und doch sah es ein wenig nach Abschied aus.Schon die Support-Band „Beyond The Black“ dröhnte metallmäßig und mächtig durch die Halle. Die „Scorpions“ schossen ebenso lautstark hinter der Bühne hervor, „Going out with a Bang“, mit Blitzlicht und künstlichem Gewitter – aber zunächst auch schlecht abgemischt. Der Mann am Mischpult reagierte jedoch schnell, während die Herren im gesetzten Alter, dunkel gekleidet und mit Sonnenbrillen, am Bühnenausleger gleich die Nähe des Publikums suchten.Die Bühne wirkte nüchtern. Als ob die Band vor einem Gebäude mit langem Vordach und glatter Fassade spielte, die jedoch als riesiger Bildschirm diente. Mal wehte dort die deutsche Fahne, mal züngelten Flammen, später räkelten sich Bikinigirls oder zogen Wolken vorbei. Links und rechts jeweils weitere Videowände, über die vor allem Livebilder von der Bühne flimmerten. Auf dem Vordach thronte Schlagzeuger Mikkey Dee, Ex- Drummer von „Motörhead“ und seit September Vollmitglied der „Scorpions“. Von dem Schweden waren die meiste Zeit nur das wehende Haupthaar und die wirbelnden Arme zu sehen. Der Mann leistete Schwerstarbeit.Eigentlich sollte das Konzert in der Festhalle schon im März stattfinden, es war erst kurz zuvor verschoben worden. „Mir ging es im Frühjahr nicht gut“, entschuldigte sich Klaus Meine nach der zweiten Nummer beim Publikum. Eine Virusinfektion hatte die Stimme des Sängers lahmgelegt. Davon war in Frankfurt nichts mehr zu hören. Der inzwischen 68-Jährige wirkte wie seine Mitstreiter locker und extrem spielfreudig – nach 50 Jahren haben die „Scorpions“ niemandem mehr etwas zu beweisen.Dafür einiges zu bieten. Aus ihrem riesigen Repertoire packten sie nach vielen Jahren mal wieder einige alte Stücke aus, um sie live zu spielen – „Top of the Bill“ und „Speedys Coming“ aus den siebziger Jahren zu „Steamrock Fever“ und „Catch Your Train“. Vier harte und schnelle Stücke kurz angespielt – Mikkey Dee kam sichtbar ins Pumpen.Neben weiteren Songs aus dem aktuellen Album „Return to Forever“ geriet der Auftritt zu einer einzigen Zeitreise. Dauerbrenner wie „Wind of Change“, „Still Loving You“, „Holiday“ und „Rock You like a Hurricane“ gehören in jedes „Scorpions“-Konzert. Darauf warteten auch die Frankfurter Zuschauer, die mehrheitlich zusammen mit ihren Fans alt geworden sind.Ob es wirklich der letzte Auftritt in Frankfurt war? Lange standen die „Scorps“ ganz vorne am Bühnenausleger, kamen immer wieder hinter der Bühne hervor, winkten, warfen Plektren und Drumsticks ins Publikum. Alles Abschiedsgeschenke? Warten wir einfach aufs nächste Album.27. November 2016, Festhalle FrankfurtGoing Out With A BangMake It RealThe ZooCoast To CoastMedley: Top Of The Bill, Steamrock Fever, Speedys Coming, Catch Your TrainWe Built This HouseMatthias Jabs-Solo mit Ingo PowitzerAlways SomewhereEye Of The StormSend Me An AngelWind Of ChangeRock 'n' Roll BandDynamiteOverkill (Motörhead)Drum-Einlage Mikkey DeeBlackoutNo One Like YouBig City NightsStill Loving YouHoliday (Klaus Meine a Capella)Rock You Like A Hurricane