Transparenz: Staatstheater Mainz plant für die nächste Spielzeit 33 Premieren

„Transparenz“ wollen die Macher des Mainzer Staatstheaters um Intendant Markus Müller in der kommenden Spielzeit schaffen. Das macht das kleine, dicke Programmbuch dadurch deutlich, dass die Schauspieler, Tänzer und Sänger auf halb durchsichtigen Seiten abgebildet sind. Bei jedem Porträt schimmert somit auch eine andere Facette des Dargestellten durch. Damit ist natürlich auch ein inhaltlicher Schwerpunkt für die Saison 2018/19 gesetzt.

„Transparenz schafft Wissen“, erklärt Müller, der im Sommer in sein fünftes Jahr geht. Und Wissen bedeutet Macht. Dabei ist das, was unter den 33 Premieren über alle Sparten hinweg zu diesen drei Schlagworten aus dem Schauspiel heraus beigesteuert wird, „etwas klassikerlastig“, wie Chefdramaturg Jörg Vorhaben zugibt. So eröffnet im Großen Haus Friedrich Schillers „Maria Stuart“ am 25. August die Saison, gefolgt von „Das Leben ein Traum“ von Pedro Calderón de la Barca und „Leonce und Lena“ von Georg Büchner. Doch es gibt auch topaktuelle Erstaufführungen wie „Das letzte Parlament“. Darin geht Autor Björn Bicker aus Anlass des temporären Umzugs des rheinland-pfälzischen Landtags ins Landesmuseum der Frage nach, ob die Demokratie mittlerweile ins Museum gehört. Mit dem Brexit setzt sich Chris Thorpe in „Status“ auseinander, das unter Jana Vettens Regie sowohl englisch- wie deutschsprachig zu sehen sein wird. Für das zur Weihnachtszeit beliebte Familienstück wurde „Pünktchen und Anton“ von Erich Kästner gewählt.

Welt der Reichen

Im einem spartenübergreifenden Projekt wird in szenischer deutscher Erstaufführung das „Märchen im Grand Hotel“ von Paul Abraham erzählt, eine „reale Soapopera“ aus der Welt der Reichen und Filmstars der 30er Jahre, wie Opern-Chefdramaturgin Ina Karr erklärt. Auch in ihrem Fach und dem von Generalmusikdirektor Hermann Bäumer darf Bekanntes nicht fehlen, darunter Mozarts „Le Nozze de Figaro“ oder Leoš Janáceks „Katja Kabanova“. Ein überraschendes Klangerlebnis verspricht Bäumer derweil für „Avis de Tempête“ von Georges Aperghis, eine Komposition, die weitaus schwerer umzusetzen sei, als sie sich anhört, und für deren deutsche Erstaufführung im April man schon im September mit den Proben beginnen will.

Müller freut sich ganz besonders auf die erste Musiktheater-Premiere nach der Eröffnungsgala. Aus seiner Zeit in Mannheim erinnert sich der Intendant an eines der „intensivsten Erlebnisse“ seiner Karriere: die Zusammenarbeit mit Loriot für „Wagners Ring an einem Abend“. Sieben Jahre nach dem Tod des Großmeisters des Humors könne „man sich jetzt an den Stoff wagen“, der den umfangreichen Zyklus kurzweilig zusammenfasst.

Bilder nach Tänzen

Mit sechs Neuproduktionen warten die Tänzer auf, wobei sich vor allem die Vorstellung von „Effect“ von Taneli Törmä ungewöhnlich und spannend anhört: Mithilfe moderner Verfahren wird eine Choreographie digitalisiert und sechs bildenden Künstlern als Inspiration für ihre Werke zur Verfügung gestellt. Ausgangspunkt und Ergebnisse sind dann in der Kunsthalle zu sehen.