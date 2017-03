Felix Krämer denkt schon seit Jahren über Sinn und Unsinn eines Bilderkanons nach. Gibt es heute noch so etwas wie einen Kanon? Wie verändert sich unser Geschmack, und wie reagiert ein Museum darauf? Und was hat Donald Trump damit zu tun? Felix Krämer, Sammlungsleiter für die Kunst der Moderne im Städel, sagt, dass der Bildergeschmack geprägt wird von der Zeit, in der wir leben. Darauf müsse ein Museum reagieren. Dierk Wolters hat mit ihm gesprochen.

Herr Krämer, was ist wichtiger für ein Museum: eine möglichst große Sammlung oder ein paar richtig große Namen?

KRÄMER: Als ich vor 15 Jahren angefangen habe, Ausstellungen zu machen, habe ich kaum sagen dürfen, darin seien auch Werke aus dem Depot. Das war Gift für jede Vermittlung. Auch in meinen Anfangszeiten im Städel wurde ich immer wieder gefragt: Ist das denn städelwürdig? Heute höre ich diese Frage nicht mehr. Da hat sich etwas verändert. Mittlerweile ist auch das Publikum neugierig und erfreulich offen. Es geht nicht mehr nur um große Namen, und das Museum ist nicht länger nur ein Haus, das Meisterwerke abfeiert. Ein Zeichen, dass sich der Kanon gerade weitet.

Eigentlich erstaunlich, weil Sonderausstellungen immer noch dann besonders gut funktionieren, wenn sie mit großen Namen prunken, oder?

KRÄMER: Bei Themenausstellungen wie etwa „Geschlechterkampf“, unserer aktuellen Ausstellung, ist das nicht mehr so. Und interessanterweise haben wir da ein völlig anderes Publikum als bei Monet oder bei Nolde! Im Vorraum haben wir Kuratoren, Felicity Korn und ich, viele Zitate aus der Gegenwart versammelt, um die Aktualität des Themas zu verdeutlichen. Und natürlich war vor vier Jahren, als wir zu planen anfingen, noch gar nicht absehbar, wie Donald Trump auftreten würde, und dass es Women’s Marches geben werde . . .

„Geschlechterkampf“ ist in der Tat ein gutes Beispiel für eine Schau, die auch Künstler zeigt, die man kaum kennt.

KRÄMER: Das Gute an Themenausstellungen ist, dass man darin auf Entdeckungstour gehen und Künstler und Werke integrieren kann, die sonst nicht zu sehen sind.

Zum Beispiel?

KRÄMER: Die Arbeit der deutschen Malerin und Zeichnerin Jeanne Mammen, die wir in einem eigenen Kabinett groß und luftig gehängt haben – das ist eine Setzung. So kriegen auch unbekanntere Künstler eine Bühne. Da verändert man natürlich auch punktuell die Kunstgeschichte und arbeitet ein kleines bisschen am Kanon mit.

Es ist ja immer eine Frage, von welchem Kanon man ausgeht.

KRÄMER: Das Bewusstsein dafür, dass unser Blick sich permanent ändert, ist wichtig. Vor wenigen Jahren noch wäre die „Lilith“ von John Collier gleich im Eingangsbereich von „Geschlechterkampf“ nur als Kitsch bezeichnet worden. Da wird dann oft der Begriff der Qualität angeführt. Aber Kunst funktioniert nicht wie eine Waschmaschine: soundsoviele Umdrehungen, und so ein Energieverbrauch . . . Insofern ist „Qualität“ im Zusammenhang mit Kunst irreführend. Jetzt stellen wir fest, dass mindestens 50 Prozent der Besucher Colliers Bild toll finden.

Die Anderen sagen immer noch: Kitsch.

KRÄMER: Ja, aber ein bisschen Kitsch schadet nicht. Ich bin da sehr entspannt. In dem Moment, in dem ein Bild etwas mit mir anstellt, bin ich schon sehr dankbar. Ich denke, heute gibt es eine stärkere Schaulust.

Ist das eine positive Folge der Bilderschwemme, der wir heute ausgesetzt sind?

KRÄMER: Zumindest schafft das Internet eine gewisse Lust am Bild. Auch wer Selfies macht, setzt sich in Szene. Das ist auch ein kreativer Prozess – und sei es, dass man einen Popstar mit Schmollmund nachmacht. Ich glaube, dass Bilder generell stark an Bedeutung gewinnen. Das Museum ist da in einer starken Position, wir funktionieren ja wie eine Art Bilderspeicher.

Na gut, aber die Frage ist doch: Was speichern Sie? Welche Art von Bildern? Die allerwertvollsten? Oder die, die Ihnen am besten gefallen?

KRÄMER: Mein Job als Kurator ist es definitiv nicht, die Bilder zu zeigen, die ich am schönsten finde. Ich glaube, dass es heute mehr denn je die Aufgabe eines Museums ist, zum Nachdenken anzuregen und Überraschungen zu präsentieren. Unsere Vorgänger und Vorvorgänger haben die Werke, die wir jetzt – auch im Depot – haben, nicht zufällig ins Haus geholt, sondern weil sie sie schätzten. Da sollte man als Kunsthistoriker etwas demütig sein: Ist es nicht unser Job, immer wieder Bilder aus dem Dunkel des Depots in die Ausstellungsräume zu bringen? Auch wenn man bei manchen feststellt: Das passt einfach nicht in die Zeit . ..

Woran denken Sie da zum Beispiel, wenn es ums Städel geht?

KRÄMER: Prägnantestes Beispiel ist Hans Thoma – vom „Lieblingsmaler des deutschen Volkes“ bis zu „ein deutscher Maler des 19. Jahrhunderts“, das ist ein weiter Weg. Wir haben 90 Bilder von ihm – und eines hängt momentan in der Sammlung. Ein Gegenbeispiel ist Ernst Deger. Dessen Porträt eines jungen Mädchens galt vor 10 Jahren noch als Kitsch. Heute ist es unglaublich populär. Alnatura hat das Werk sogar groß in ihren Märkten plakatiert.

Was ist da geschehen? Hat sich das Qualitätsbewusstsein verändert?

KRÄMER: Die Bilder haben sich nicht verändert, also landet man schnell beim Geschmack. Der nämlich ändert sich. Das hat allerdings nichts mit der angeblichen Qualität eines Werkes zu tun. Nehmen Sie Caravaggio: Bis in die 1950er Jahre kannte ihn kein Mensch. Heute ist er einer der bekanntesten Künstler überhaupt. Oder nehmen sie Jean-Léon Gérômes Werk „Der heilige Hieronymus“ mit dem Löwen, das ich bei uns im Depot entdeckt habe. Jetzt hängt es in der ständigen Sammlung. Es ist einfach so, Geschmack verändert sich, und für Museen ist es wichtig, sich dem zu stellen.

Also: keine Hierarchien mehr?

KRÄMER: Durchaus – nach wie vor gibt es ja einen Filter: uns Kuratoren. Und wir zeigen eben die Bilder, von denen wir meinen, dass sie jetzt in dieser Zeit gezeigt werden sollten. Eine politische Umbruchsituation, wie wir sie gegenwärtig erleben, macht etwas mit einem selber und führt dazu, dass man anders auf politische Zusammenhänge reagiert.

Jetzt bitte mal konkret: Welche Folgen also wird das Auferstehen der großen, starken Männer wie Putin, Erdogan, Orbán oder Trump für den Kanon im Städel haben? Wird die Städel-Dauerausstellung deswegen in drei Jahren anders aussehen?

KRÄMER: Es ist nicht so, dass wir eine besondere Hängung machen, weil es in Amerika irgendwelche Dekrete gibt. Aber indirekt beeinflusst einen das schon. Vielleicht denkt man stärker politisch als noch vor kurzem. Ich kann mir vorstellen, dass sich das auch auf bestimmte Werke ausdehnt. Dass man Werke aus dem Keller holt, von denen man in der Vergangenheit gedacht hätte, das ist zu deutlich, etwas von Käthe Kollwitz oder Richard Scheibe zum Beispiel. Aber natürlich hat das Städel eine relativ bürgerliche Sammlung, über Politkunst verfügen wir in der Regel nicht. Aber zu glauben, dass die Sammlung etwas in sich Geschlossenes ist, wie in einer Blase, das wäre naiv.

Und damit man überhaupt reagieren kann, muss ein Depot so groß sein?

KRÄMER: Das Museumsdepot ist ein bisschen wie unser Gehirn. Wir nutzen nur 20 Prozent. Trotzdem will man auf die anderen 80 nicht verzichten.

Darüber werde ich mal in Ruhe nachdenken . . . – aber im Ernst: Was Sie als Kurator machen, ist also, mit einer Bildererzählung wie z.B. in „Geschlechterkampf“ auf eine Erzählung der Gegenwart zu reagieren?

KRÄMER: Genau. Wir werden geprägt von Bildern, und diese Prägung formt auch unseren Bildergeschmack. Für manche wirkt eine Abendstimmung, wie sie Anton Zwengauer 1847 malte, heute kitschig. Aber er war in seiner Zeit ein großer Mann. Und wer den Zwengauer besonders schätzt, warum sollte ich dem dann sagen: Caspar David Friedrich ist doch viel toller . . .?

Nun ja, aber geht es nicht auch um Standards?

KRÄMER: Mag sein, dass ein Collier oder Zwengauer ein anderes Publikum anspricht. Aber das ist in Ordnung.

Also: Anything goes?

KRÄMER: Manches setzt sich durch, manches setzt sich nicht durch. Bei manchem trifft man einen Punkt, bei manchem nicht. Bei einer Sammlung ist es so: Die Argumente liegen im Keller. Man muss den Arbeiten nur eine Chance geben.

Geschlechter- und andere Kämpfe Felix Krämer mag es, sich ein wenig quer zum Mainstream zu stellen. Da nachzusetzen, wo andere den schönen Frieden nicht stören wollen. clearing