Der frühere „Genesis“-Gitarrist weckte im Capitol nostalgische Gefühle: Steve Hackett in Offenbach: Ganz in Trance versunken

Schon im letzten Drittel der knapp dreistündigen Werkschau befindet sich Steve Hackett mit seinem fünfköpfigen Team, als endlich auch Klassiker der Peter-Gabriel-Ära auf dem Programm stehen: „Firth Of Fifth“ stammt von „Selling England By The Pound“, das es 1973 als erstes Album von „Genesis“ in die britischen Top Ten verschlug. Danach folgt jenes ungemein populäre Paradestück aus dem dritten Album „Nursery Cryme“ (1971), nach dem sich 1993 sogar eine frankokanadische Tributband benannte: „The Musical Box“. Längst befindet sich da das mehrheitlich männliche Publikum, dessen gehobener Altersdurchschnitt sich durch eine erkleckliche Anzahl jüngerer Semester zumindest ein wenig nach unten absenkt, im Ausnahmezustand. Gewissermaßen eine Art „Genesis“-Trance, die sie immer wieder wie hypnotisiert die manische Zeile „Why don’t you touch me, now, now, now, now, now“ skandieren lässt. Da glänzen kollektiv die Augenpaare bei der durch tiefe Nostalgiegefühle stimulierten Erinnerung an eigene, längst vergangene Jugendtage.

Vitale Jugendlichkeit

Hervorgerufen wird der emotionale Effekt durch akribisch exakte Eins-zu-Eins-Versionen des durch den Sänger Nad Sylvan, den Multiinstrumentalisten Rob Townsend (Saxofon, Klarinette, Flöten), den Schlagzeuger Gary O’Toole, Keyboarder Roger King sowie Nick Beggs an Bass und Stick komplettierten Teams. Zum Leidwesen der seit Dekaden treu eingeschworenen Fangemeinde bleiben es die beiden einzigen Stücke aus jener Phase des kreativen Zenits von „Genesis“, bevor die Truppe mit wesentlich gefälligerem Konzept in den 80er Jahren zur Multimillionen-Maschinerie verkam.

Warum der für seine 67 Lenze noch immer ungemein vitale Jugendlichkeit versprühende Steve Hackett nur zwei Songs der Peter-Gabriel-Phase wählte und sich bei der „Genesis“-Werkschau lieber auf das Material der beiden ersten, von Phil Collins gesungenen Alben „A Trick Of The Tail“ (1976) und „Wind & Wuthering“ (1977) konzentriert, dürfte wohl dem momentanen persönlichen Geschmack des Gitarrenvirtuosen geschuldet sein. Auf seinen beiden Tributwerken „Watcher Of The Skies: Genesis Revisited“ (1996) und „Genesis Revisited II“ (2012) zeigte sich der Brite wesentlich ausgewogener. Zumal sich zum Repertoire ja auch noch ein komprimierter Auszug von mehr als zwei Dutzend Alben aus Hacketts von Rock, Jazz, Blues und Klassik dominierter Solokarriere seit der Trennung von „Genesis“ im Jahr 1977 dazugesellt.

Mit dem heiteren „Every Day“ vom dritten Solowerk „Spectral Mornings“ (1979) beginnt der bunte Reigen. Gefolgt von weiteren Beispielen aus Hacketts solistischer Frühzeit. Doch am Herzen liegt dem fidelen Musikus sein just veröffentlichtes 25. Studiowerk „The Night Siren“: „El Niño“ gleicht einem Tsunami, „In The Skeleton Gallery“ erweist sich als ebenso exotisches Stück Weltmusik wie „Behind The Black Smoke“.

Stürmisch beklatscht

Doch als sich nach acht Solo-Exkursionen, mal instrumental, mal von Hackett gesungenen, mit den ersten Tönen von „Eleventh Earl Of Mar“ der Rückblick auf „Genesis“ ankündigt, geht ein regelrechter Ruck durchs Publikum. Weitere Beispiele aus „Wind & Wuthering“, als der vom Schlagzeug ans Mikrofon gewanderte Phil Collins zum zweiten Mal auf einem Album als Frontmann fungierte, folgen: „One For The Vine“, „In That Quiet Earth“, „Afterglow“ und „Blood On The Rooftops“, einziges von Gary O’Toole und nicht von Nad Sylvan gesungenes Stück, erfüllen die Erwartungshaltung der Fans voll und ganz. Zumal sich mit „Inside And Out“ auch eine Rarität findet.

Als einzige Zugabe ertönt zum stürmisch beklatschten Ausklang das rasante Instrumentalstück „Los Endos“ aus „A Trick Of The Tail“.