Das schöne, schöne, schöne Licht am Frankfurter Mainufer an einem unverhofften frühen Hochsommertag. Die Menschen schlurfen mit Flip-Flops durch die Stadt, aus Autofenstern dringen House-Beats, von den Balkonen weht der Duft von Grill-Bratwurst mit Senf. Alles strahlt hell, lacht, jauchzt. Auf dem Weg von der Untermainbrücke zur Festhalle verdunkelt sich die Stadt jedoch zunehmend – waren eben noch überall weiße, rote, grüne, blaue, gelbe, karierte, linierte

T-Shirts zu sehen, so gibt es rund um den Messeturm nur noch schwarze Oberbekleidung zu bestaunen.

„Ich bin nicht heilig“, „Wir sind die Deutschrockarmee“ und „Wir sind Freunde / Wir sind Brüder“ steht auf den Shirts geschrieben. Und wer noch keine solche Slogan-Textilie besitzt, der kann sich vor und in der Festhalle für etwa 30 Euro entsprechend neu einkleiden. Alle, alle, alle tragen diese dunkle Uniform. Was ist denn hier bitteschön los?

Brandgefährlich?

Die Deutschrockkapelle „Freiwild“ aus Südtirol hat sich für ein Gastspiel in Frankfurt angekündigt – eine Band, die im Verdacht steht, den rechten Rand der Gesellschaft mit ihrer Gitarrenmusik zu bedienen. Und während ganz Deutschland über die „Echo“-Verleihung und Antisemitismus im Hip-Hop diskutiert, sollte man mal gucken, was „Freiwild“ im Moment so treiben. Löste doch schließlich auch das Quartett bereits eine große Debatte um den Musikpreis aus: Vor fünf Jahren war es, dass zahlreiche Bands ihre Teilnahme am „Echo“ absagten, weil „Freiwild“ für eine Auszeichnung nominiert waren. Die Band weist Vorwürfe, rechtes Gedankengut zu propagieren, harsch zurück. Wegen Textzeilen wie „Kreuze werden aus Schulen entfernt, aus Respekt / Vor den andersgläubigen Kindern“ („Land der Vollidioten“) und „Sprache, Brauchtum und Glaube sind Werte der Heimat / Ohne sie gehen wir unter, stirbt unser kleines Volk“ („Wahre Werte“) gelingt ihr das allerdings nicht besonders überzeugend. Szene-Kenner halten die Band daher für „brandgefährlich“. Seit 2001 existiert die Gruppe, und seitdem gibt es entsprechende Diskussionen.

Kommentar Während derzeit über ein Antisemitismus-Problem im deutschsprachigen Hip-Hop diskutiert wird und die unflätigen und geschmacklosen Zeilen des Muskel-Rappers Kollegah die Runde machen, bleibt die clearing

Doch am Samstagabend, während die Sonne so schön auf das Kuppeldach der Festhalle scheint, will davon niemand etwas wissen. Hier geht’s ums Feiern und ums Schütteln, ums Biertrinken und um T-Shirt-Präsentation. Doch bevor die Rockkappelle auf die Bühne zieht, gibt’s für die Fans erst mal Nachrichten aus Bitterfeld: Die Deutschrockgruppe „Goitzsche Front“ bringt ihre Muskel-Musik auf die Bühne, singt „Wir wollen feiern, kommt schenkt uns noch einen ein / Wir werden es euch zeigen, was es heißt ein Ossi zu sein“. Wuchtige Männer mit nacktem Oberkörper tanzen dazu Pogo, Fäuste werden in die Luft gereckt.

Die sich nicht verbiegen

„Freiwild“ betreten um 21 Uhr die Bühne, starten ihr Programm mit dem Lied „Rivalen & Rebellen“. Dazu gibt’s Feuerfontänen und großen Krach: Das geht hier schwer nach vorne, das Schlagzeug peitscht, die Gitarre spielt unverwüstliche Powerchords. „Eine Band, gehasst und doch geliebt / Die mit euch durch das Leben zieht / Und sich eben nicht verbiegt“, schreit Sänger Philipp Burger den Tausenden entgegen. Die Festhalle singt lautstark im Chor, Pogo, Fäuste, Bierbecher fliegen durch die Luft. Und so wird das auch für zwei Stunden weitergehen.

Die Songs bauen sich nahezu ausschließlich aus dem Ur-Rock ’n’ Roll-Schema Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain zusammen. Die Nummern sind zumeist als Hymnen angelegt, die auf jeder Kirchweih nachts um 3 Uhr mitgesungen werden können. Dazu donnert das Schlagzeug, die Gitarre klingt mal nach „Rammstein“, mal nach Wolfgang Petry. Die muskelbepackte und schwer tätowierte Band steht breitbeinig auf der Bühne, spuckt Gift und Galle. Besonders schön sieht’s nicht aus. Und spätestens nach drei, vier Songs wird’s auch schon ganz schön langweilig.

Am unterhaltsamsten sind die Ansagen von Sänger Philipp Burger, der sich in einer Ansprache an die Fans vor dem vor Pathos strotzenden Song „Wenn mein Licht erlischt“ zum Katholizismus bekennt. Verschwitzte Männer mit nackten Oberkörpern recken auch dazu ihre Bierbecher in die Höhe. Testosteron liegt in der schweißnassen Luft.

„Land der Vollidioten“

Zwei-, drei-, viermal dankt die Band während des Konzerts ihren Fans, ohne die man nicht dort stünde, wo man nun eben stehe. „Wir halten zusammen! Wir sind eine Familie! Und wir lassen uns nicht verbiegen!“, lautet das übergeordnete Thema des Abends. Fans und Band zelebrieren ihre Blutsbrüderschaft. Südtirol-Fahnen werden geschwenkt, immer wieder singt das Publikum „Oh, wie ist das schön!“.

Zum Abschluss gibt’s dann die Hymne „Das Land der Vollidioten“. Philipp Burger singt: „Die höchsten Leute im Staat / Beleidigen Völker ganzer Nationen / Und ihr Trottel wählt Sie wieder“ und „Das ist das Land der Vollidioten / Die denken, Heimatliebe ist gleich Staatsverrat“. Dann ist Schluss. Draußen ist die Sonne längst untergegangen. Ganz schön kühl ist es geworden.