Museumsdirektorin geht von Frankfurt nach und Düsseldorf: Susanne Gaensheimer verlässt das MMK

Susanne Gaensheimer ist abgetaucht. Sie sei nicht im Haus und auch sonst nicht zu erreichen, heißt es in der Pressestelle des Museums für Moderne Kunst. Die Deutsche Presse-Agentur hat publik gemacht, dass die Direktorin des MMK Frankfurt Chefin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen werden soll. Erst heute allerdings soll das Landeskabinett darüber entscheiden, die Veröffentlichung kam insofern nicht ganz zur rechten Zeit. Und dennoch: Dass der stellvertretende Direktor, der sehr wohl im Haus ist, sich nicht äußern kann, dass weder eine offizielle Stellungnahme noch eine Argumentationsstütze für die Mitarbeiter vorliegt: ungewöhnlich ungelenk – und womöglich typisch für die oft kühl und distanziert wirkende Münchnerin mit dem großen Herzen für die Kunst der Gegenwart.

In der Porträtreihe „Der rote Faden“ charakterisierte sich Susanne Gaensheimer in dieser Zeitung einmal selber: „Was passiert, ist, dass man durch den Betrieb eine gewisse Härte entwickelt. Das ist mein Schutzmechanismus, den ich eigentlich gar nicht an mir mag. Eine Verschlossenheit, eine mangelnde Weichheit.“

Bild-Zoom Die Kunstsammlung des Landes Nordrhein-Westfalen ist in einem Museumsgebäude am Düsseldorfer Grabbeplatz untergebracht.

Diese Verschlossenheit kontrastierte auffällig mit ihrer Aufgeschlossenheit für Gegenwartskunst: Wenn sie sich für etwas begeisterte, ging ihr das Herz über. 1967 in München als jüngstes von vier Kindern geboren, zog es sie früh schon ins Weite: Sie machte ein Praktikum im Museum of Contemporary Art in Los Angeles, studierte dann Kunstgeschichte in München und Hamburg. Von 1999 bis 2001 leitete sie den Westfälischen Kunstverein in Münster. Von 2001 bis 2008 war sie Sammlungsleiterin und Kuratorin für Gegenwartskunst in der Städtischen Galerie im Münchner Lenbachhaus.

Die Sammlung ins Zentrum

In Frankfurt hat sie an die Zeiten des legendären MMK-Gründungsdirektors Jean-Christophe Ammann angeknüpft und den besonderen Charakter der hiesigen Sammlung nie aus dem Blick verloren: Die amerikanische Pop-Art und der Minimalismus, die zu den Schwerpunkten des Hauses gehören, liegen auch ihr besonders am Herzen.

Dass sie privat für Musiker wie Mick Jagger, Kurt Cobain und Schauspieler wie den engagierten Buddhisten Richard Gere schwärmen kann, vermutet man nicht auf den ersten Blick, ist aber in eben jener Begeisterung für eine Avantgarde begründet, die auch in der bildenden Kunst fasziniert: Für eigenständige und kompromisslose Positionen machte Susanne Gaensheimer sich immer stark.

Kommentar: Der rechte Zeitpunkt für einen Wechsel Als Susanne Gaensheimer im Frühjahr 2009 ihre Stelle als Direktorin des Frankfurter Museums für Moderne Kunst antrat, sagte sie dieser Zeitung: „Man wird sehr deutlich merken, wie sich meine Arbeit clearing

Als ihr 2011 die Ehre zuteil wurde, den deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig zu leiten, wählte sie als Künstler den Regie-Berserker Christoph Schlingensief. Sie wurde für diese Entscheidung auch angefeindet – und gewann damit schließlich den Goldenen Löwen. Viel Ehre, und auf einmal war ganz Frankfurt stolz auf die Direktorin.

2013, auf der nächsten Biennale, durfte sie abermals ans Werk: und zeigte eine Installation des chinesischen Regimekritikers Ai Wei Wei. Auch das brachte ihr Kritik ein: Ein Chinese im deutschen Pavillon? Doch auch diese Entscheidung hatte Gaensheimer mit Bedacht und Weitblick gewählt. Ihr Standpunkt: Auszubrechen aus einer nationalen und auch aus einer amerikanischen und europazentrierten Sicht sei zwingend in einer globalisierten Welt. Mit Verve trieb sie dieses Programm voran, auch in den Frankfurter Räumen des MMK: Zu nennen wären etwa die Ausstellungen des Brasilianers Hélio Oiticica, des Inders Subodh Gupta und die große Afrika-Schau „Die göttliche Komödie“, die sich traute, uns ahnungslose Europäer mit der Kunst eines ganzen Kontinents zu konfrontieren.

Aus der notorischen Platznot des Museums machte Susanne Gaensheimer 2014 kurzerhand eine Tugend. Als erstes Museum in Deutschland gründete das MMK eine Filiale in einem Bürohochhaus. In diesem ungewöhnlichen Umfeld sind seitdem wechselnde Themenausstellungen aus der mehr als 5000 Werke umfassenden Sammlung des Hauses zu sehen, die sonst oft jahrelang im Depot hätten schlummern müssen: ein Gewinn, wenngleich das Ambiente gewöhnungsbedürftig ist.

Die weite Welt in Düsseldorf

Schon vor Wochen wurde die umtriebige Museumsdirektorin gesichtet, als sie durch die Hallen der Düsselsdorfer Museums schlenderte. Marion Ackermann, die das Düsseldorfer Museum bis November 2016 geleitet hatte, war zur Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden berufen worden. Seitdem suchte eine Findungskommission unter Hochdruck nach einem Nachfolger. Der Schwerpunkt der nordrhein-westfälischen Sammlung liegt auf der Klassischen Moderne vor 1945 sowie auf amerikanischer und europäischer Nachkriegskunst. Wie Gaensheimer setzte sich auch Marion Ackermann ein für einen globalisierten Blick auf die moderne Kunst. Dem Vernehmen nach soll es eine Pressekonferenz in Düsseldorf geben, sobald sich das Stiftungskuratorium der Kunstsammlung sowie das NRW-Kabinett entschieden haben. Wann Gaensheimer ihre neue Stelle in Düsseldorf antritt, ist noch nicht bekannt.

Für Frankfurt kommt der Abschied von Gaensheimer, deren offizieller Vertrag bis Ende 2018 läuft, überraschend. Mitte 2016 wechselte schon Städel-, Schirn- und Liebieghaus-Chef Max Hollein nach San Francisco, um die Leitung der dortigen Fina Arts Museums zu übernehmen. Sein Nachfolger wurde Philipp Demandt. Mit dem Museum für Moderne Kunst muss sich jetzt ein weiteres Spitzenmuseum der Region auf die Suche nach einem Nachfolger machen.