Mainzer Tanzfestival: Tänzer treten zum Ringkampf an

Was sich beim Tanz in Slowenien tut, zeigten Iztok Kovac und die „EnKnapGroup“ beim internationalen Tanz-Festival am Mainzer Staatstheater mit „Ottetto“ .

Der Titel des klar gegliederten 60-minütigen Tanzstücks mit gewitzten medialen Spielereien, „Ottetto (8 Swings For His Highness)“, verdankt sich der Musik Igor Strawinskys. Acht Bläser des „Branimir Slokar Academy Ensemble“ unter Živa Ploj Peršuh bringen sie auf der Bühne live zum Klingen.

„Oktett“ entstand gut ein Jahrzehnt nach den Höhepunkten von Strawinskys „russischer“ Periode mit den Pariser „Ballets Russes“. Die 1922/23 von „Oktett“ mitbegründete Neoklassik wurde bis in die 50er Jahre zum Hauptvehikel des genialen Russen, der sein Leben (1882–1971) als Monarchist und Bolschewikenverächter frühzeitig im Exil, seit 1939 in Hollywood, verbrachte.

Stummes Vorspiel

Heute fällt es schwer zu glauben, dass die von Strawinsky aufgebrachte Neoklassik einmal als provokanter Witz auf Manierismen des 18. Jahrhunderts empfunden wurde und teils wirklich satirisch gemeint war. Dass „Oktett“ gerade keine Tanzmusik ist, trägt zum Übersetzungs-Charakter der Choreografie bei, denn Kovac bringt Instrumentenstimmen und Strukturen buchstäblich und bildhaft zum Tanzen. Stimmen im Off zitieren recht postmodern anmutende Texte des Komponisten über seine formalistischen Ideen rund um „Oktett“.

Kovacs „Oktett“ beginnt mit einem Notenständer als Dirigentenpult vor verschlossenem Vorhang nebst Verkündung eines stummen Vorspiels („Preludio in silenzio“) aus dem Off. Man darf zugleich eine Einladung zu kreativem Mittun darin sehen, dirigiert die taktzählende Živa Ploj Peršuh doch zunächst: uns. Vorhang auf, und schon beginnen höchst komplexe Spiele mit Licht und Projektionen, derweil die Musiker hinten (Flöte, Klarinette, je zwei Fagotte, Trompeten und Posaunen) vom tonlosen Musizieren zum atmenden Instrumentenspiel übergehen.

Die Bewegungssprache ist eher klassische Moderne als zeitgenössisch im strengen Sinn, folgt also dem Charakter der Komposition. Immerhin kommt es in der Folge vor, dass die raffiniert beleuchtete Fläche zum Ring für getanzte Kämpfe wird. Dass die zwei Tänzer und drei Tänzerinnen in schlichten dunklen Kostümen (Valter Kobal) wie Noten über fünf projizierte „Notenlinien“ auf der Bühne tanzen („Sinfonia visuale!“). Und dass teils gegengerichtet Kugellampen, natürlich fünf an der Zahl, durch den Raum schwingen und dem ausweichenden Tänzerensemble Muster auf die Leiber schreiben. Das erinnert an Poes „Pendel“-Erzählung, aber auch an mathematische Reihen-Glockenspiele in englischen Kirchen und ganz schlicht an zirzensisches Cabaret.

Nie kommt Langeweile auf, was mit der Klarheit der Formen, dem Spiel mit Metastrukturen wie der Notation, einer heiteren Ironie der Tänzer im Umgang und verspielten Ideen wie dem Himmel-und-Hölle-Rumpeltanz auf Lichtrechtecken zu tun hat. Soli im Zwielicht finden sich genau wie Anflüge einer Verhörsituation, um „unter Druck“ Auskünfte über Strawinsky einfließen zu lassen. Ausflüge in Sprache und Tanztheater also und abstrakt-geometrische Lichtspiele (Bühne und Licht: Jaka Šimenc, Kovac), die das sonst leicht Setzkastenhafte an „Oktett“ aktualisieren.