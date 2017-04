Mutiges Sound-Experiment: Tamara Grcic spielt in den Opelvillen mit der Schönheit der Sprache

Zu sehen ist nicht viel, dafür umso mehr zu hören. Es summt und singt, raunt und redet, flüstert und zwitschert, dass es eine Freude ist. Die Künstlerin Tamara Grcic hat die Vielfalt der Nationen und Sprachen in Rüsselsheim – nach offiziellen Angaben mehr als 100 – in die dortigen Opelvillen gebracht. Dieser mächtige Sound zieht sich durch die 13 großen und kleinen Räume der früheren Fabrikantenvilla. Nur selten ist das Gesprochene klar zu trennen, oft überlagern sich die Stimmen.

Bild-Zoom Foto: Bernd Kammerer Tamara Grcic, hier vor Frankfurter Kulisse.

Tamara Grcic wurde 1964 in München geboren, lebt aber schon seit 1986 in Frankfurt. Sie ist als experimentierfreudige Künstlerin bekannt, die mit Fotos, Filmen und Installationen arbeitet. Oft nimmt sie den menschlichen Alltag unter die Lupe und gewinnt ihm verblüffende Einsichten und eine völlig neu erscheinende Wirklichkeit ab. Grcic interessiert also nicht das Herstellen von Dingen, sondern ihr Auffinden.

Das ist oft mit Ausprobieren und Nachdenken verbunden. Auch bei der Vorbereitung der Rüsselsheimer Schau, die vom 26. April bis 2. Juli läuft, ließ Grcic vieles auf sich zukommen. So bat sie 30 Menschen, einen Ort in ihrer Sprache zu beschreiben, ihr Heimatland zu benennen, ein Lied zu singen und zwei englische Sätze zu sagen: „Have you been here before? No, this is the first time“ (Waren Sie schon mal hier? Nein, das ist das erste Mal).

Englisch bis Mongolisch

Im ersten Raum treten alle 30 Teilnehmer auf, in den folgenden Räumen dann kleinere Gruppen. Freilich handelt es sich nicht um 30 Sprachen, denn Türken, Griechen und Serben sind mehrfach vertreten. Beim Nachzählen kommt man auf 24 Sprachen, wenn man Deutsch, Österreichisch, Englisch und Amerikanisch streng voneinander scheidet. Das Spektrum reicht von Berberisch über Mongolisch bis zu Tschechisch.

Opelvillen-Chefin Beate Kemfert hat sich auf ein Experiment eingelassen, und das muss auch der Besucher. Er braucht viel Zeit und Ruhe, um sich in das Gewirr von tiefen und hohen, männlichen und weiblichen, alten und jungen Stimmen einzuhören. Aber er muss nicht partout jedes Wort verstehen; das scheitert ohnehin an der fehlenden Übersetzung. Grcic geht es vielmehr um „den Reichtum der verschiedenen Sprachen, um deren Schönheit“, wie sie sagt. Sie löst also die Sprache von der Bedeutung und will über den Klang einen Zugang finden – was auf sehr überzeugende Weise gelingt.

In einem Raum beschreibt rechter Hand ein Deutscher eine Wohnung mit einem Mobile, das ihn an seine Kindheit erinnert; linker Hand erzählt ein Flame – und man versteht nur einzelne Bruchstücke, etwa das Wort Parkett. Apropos, dieser Gedankensprung muss leider sein: Das Holzparkett in den Opelvillen stört extrem, denn das gut vernehmbare Knarzen überlagert oft die Stimmen und lenkt die anderen Hörer ab oder zwingt sie bestenfalls zu noch mehr Konzentration.

Aber zurück zum eigentlichen Sound: In einem kleinen Raum ertönen rhythmische Gesänge von einem Afghanen und einem Äthiopier. Im größten Raum der ersten Etage vernimmt man viele deutsche Wörter, vom Wohnheim bis zum Sessel. Ein Hinweis darauf, dass der Mensch in der Sprache und im Haus eine Heimat finden kann. Nur die teils falsche Betonung verrät, dass nicht jeder der 21 Sprecher schon perfekt Deutsch kann.

Und irgendwann merkt der Besucher, dass es doch einiges zu sehen gibt. Denn Tamara Grcic zeigt bewusst die komplette Technik, die Verstärker, Kabel und Lautsprecher. Letztere stehen als große Boxen frei im Raum oder sind als sogenannte kleine „Exciter“ an den Wänden befestigt. Folglich werden die Räume auch von der Technik beherrscht. Und vor den Fenstern hängen farbige Lichtfolien, so dass die Räume gelb, blau oder rot schimmern und eine ganz eigene Atmosphäre entsteht.

Auch die Augen bekommen also etwas zu tun in dieser ungewöhnlichen Schau. Ein rundum gelungenes Experiment – den Mut von Grcic und Kemfert sollten die Besucher belohnen.

Opelvillen, Rüsselsheim, Ludwig-Dörfler-Allee 9, 26. April bis 2. Juli. Geöffnet mittwochs und freitags bis sonntags 10–18 Uhr, donnerstags 10–21 Uhr. Eintritt 8 Euro. Telefon (0 61 42) 83 59 07. Internet www.opelvillen.de