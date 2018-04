Martina Droste bewegt was am Schauspiel Frankfurt. Seit der Spielzeit 2010/11 leitet sie die Abteilung Junges Schauspiel. Mit ihren kreativen Arbeiten wurde die Theaterpädagogin mehrfach zu den bedeutendsten Festivals des Landes eingeladen. „Frankfurt Babel“ erhielt 2016 eine Einladung zum 37. und „Anne“ zum 36. „Theatertreffen der Jugend“ in Berlin. Mit „All Inclusive“ reiste sie zum Bundestreffen der Jugendclubs an Theatern am Schauspiel Hannover. Auch dieses Jahr gab es für ihre Arbeit wieder das Prädikat „Besonders wertvoll“. Gemeinsam mit den Spielern ihres Inklusionsstücks „Erste letzte Menschen“ geht es heute in die deutsche Hauptstadt: zum bedeutendsten Festival der Jugend, dem Theatertreffen in Berlin. bbo

