Frankfurter Jahrhunderthalle: Tori Amos: Poltergeister und Dämonen

Was ist von jemandem zu halten, der morgens aufwacht und erschrickt, weil der Ehemann ein dickes Veilchen hat. Sie weckt ihn und fragt besorgt: „Hast du gestern noch Ärger im Pub gehabt?“ Die lapidare Antwort lautet: „Nein, du hast letzte Nacht nur wieder deine Dämonen gejagt.“

Als sie das im Interview an einem sonnigen Tag im geheimnisvollen Cornwall erzählt, erhebt unvermittelt ein Käuzchen seine Stimme vom nahen Friedhof. Irgendwie gespenstisch am helllichten Tag, aber auch einleuchtend. Denn das Übersinnliche gehört seit jeher zu Tori Amos. Die Sängerin und Pianistin hat sich schon immer gerne rätselhaft gegeben und dabei trotzdem ihr Herz auf der Zunge getragen. Da wurde mancher Zuhörer plötzlich zum Therapeuten.

Kleine Erdbeben

Langweile kam jedenfalls nie auf in den letzten 25 Jahren seit Veröffentlichung ihres ersten Soloalbums. Das hieß – pures Understatement – „Little Earthquakes“, verblüffte, verwirrte, wühlte auf und erschütterte die Hörer mit in Songs gegossenen Traumata. Seitdem ist Tori Amos durch viele Metamorphosen gegangen, hat allein oder mit Band gespielt, wandelte zwischen Cembalo und Elektronik, versuchte, ihr Alter Ego zu ergründen, schlüpfte mit Coverversionen in Männerrollen, flirtete mit klassischen Komponisten und arbeitete erfolgreich an einem Musical.

Auf ihrer „Native-Invader“-Tour ist sie nun mit einer Solo-Performance zurückgekehrt: nur Tori Amos mit ihrem obligatorischen Bösendorfer Flügel. Dem stand früher ein Cembalo gegenüber. Heute sind es zwei Keyboards. Und denen lassen sich – schöne neue elektronische Welt – unendlich viele Klänge entlocken, um die Kompositionen zu orchestrieren und mit Beats zu unterlegen.

Davon macht die inzwischen 54-Jährige reichlich Gebrauch, gleich im Opening des Konzertes, „iieee“, mit massiven Drums, Streichern und Chören. In „Bliss“ scheint sie mit ausschweifenden Keyboardflächen auf den Spuren der „Kosmischen Kuriere“ aus den Tagen des legendären Krautrocks zu sein. Mit „Little Earthquakes“ folgt bald ein erster Rückgriff aufs Debüt von 1992. Nur fünf Stücke ihres 100-Minuten-Programms spielt sie jeden Abend, den Rest stellt sie ihrer spontanen Eingebung folgend immer individuell zusammen und kann sich dabei aus einem Fundus eigener und fremder Lieder bedienen. Die führt sie mit großem Gestus im Walleoberteil über schlichtem Beinkleid zu hochhackigen Pumps in atmosphärischem Lichtdesign auf.

Man muss ihr Respekt zollen, mit welcher Entschiedenheit sie ihr eigenes Ding durchzieht, auch wenn das oft extravagant, exzentrisch, gar exaltiert erscheint. Sie ist Poltergeist, Dosieren ist Tori Amos’ Sache nicht. Die Ballade „Not The Red Baron/Take Me With You“ ist eine erste kurze Erholungspause vom Theaterdonner. Purer klingt sie an diesem Auftritt in der Jahrhunderthalle nur noch, als sie in ihrer Schnee-Trilogie mit weißer Berglandschaft auf der Hintergrundwand das lyrische „Winter“ interpretiert. Wie viel Magie doch mit geringsten Mitteln entstehen kann!

Da muss man zwangsläufig an Tori Amos’ erstes Konzert in Frankfurt im Foyer der Alten Oper (jetzt das Opera Restaurant) im März 1992 denken, als sie a cappella das kathartische „Me And A Gun“ anstimmte, in dem sie über ihre Vergewaltigung in Los Angeles mit 21 Jahren sang und vorm Konzerthaus ein Polizeiwagen mit Blaulicht und Sirene vorbeifuhr. Ein echter Gänsehautmoment von ungeheurer Intensität, der sich so nicht wiederholen lässt. Durch die Inszenierung, die nicht ohne Theatralik auskommt, entwickelt sich eine gewisse Künstlichkeit, die sich allerdings dann auflöst, wenn sich die Künstlerin für Momente von ihren eigenen Kompositionen entfernt und geschätzten Kollegen huldigt.

Die bedrohte Natur

Das geschieht in einem originellen „Fake Muse Network“ (frei nach Fake News, versteht sich) überschriebenen Zwischenspiel, in dem sich Tori Amos diesmal Joe Jackson und seinem grandiosen „Real Man“ mit Zeilen wie „Nenn’ mich ja nicht Schwuchtel, solange Du kein Freund von mir bist“ und „Abraham, Martin And John“ von einem gewissen Dion widmet, der 1968 so an die Attentate an Abraham Lincoln, Martin Luther King und John F. Kennedy erinnerte. Es passt zu einem der Themen des neuen Amos-Albums „Native Invader“: Die USA unter Donald Trump. Da müssen zwangsläufig solche Ikonen sozialer Reformen vor dem geistigen Auge auftauchen. Die bedrohte Natur ist ein weiteres der Künstlerin wichtiges Thema. Da lässt Tori Amos den „Reindeer King“ und die „Cloud Riders“ aufmarschieren, um den ignoranten Menschen die Leviten zu lesen, auf dass sie die Probleme erkennen mögen.