Frankfurt ist nicht einfach nur eine Station auf dem Tourneeplan der „Tiger Lillies“. Die Briten haben einen ganz besonderen Draht zur Stadt am Main – von ersten Auftritten im schnuckeligen Dreikönigskeller bis zum Engagement am Schauspiel Frankfurt 2015 in „Die Geschichte vom Franz Biberkopf“ nach Döblins „Berlin Alexanderplatz“. Doch das tourende Trio hat seine Wurzeln nicht vergessen.

In der Mousonturm-Show widmet sich die Band ganz ihrer neuen CD „Cold Night In Soho“. Denn im Londoner West End hat der Bandgründer Martyn Jacques als junger Mann gelebt – der Legende nach über einem Bordell. Das prägt und bahnt sich heute endgültig seinen Weg in einem nostalgisch-melancholischen Songzyklus.

Traurig im Falsett

Gleich zu Beginn des Abends lassen die „Lillies“ die Heilsarmee aufmarschieren. In einem getragenen Lamento, in dem der Falsettgesang Trauer transportiert, allerdings nicht ohne eine leicht aggressive, auch mal hysterische Note. Noch nie brachten die „Tiger Lillies“ mehr Blues auf die Bühne als diesmal. Im Amüsierviertel herrscht ein rauer Ton. Hier lassen sich Schicksale beobachten und in Lieder kleiden. Die sind oft alkoholgeschwängert und drogenverseucht, erzählen von Abgründen. Jacques an Flügel, Akkordeon und Ukulele, sein treuer Adjutant Adrian Stout an Gitarre, Maultrommel, schlankem Kontrabass, singender Säge oder Theremin und Schlagzeuger Timothy Remfrey (mit all seinen Utensilien gleichzeitig ein Geräuschemacher wie beim Film) vermögen trefflich Stimmungen und Atmosphären aufzubauen. Mit ihren Instrumenten und Stimmen inszenieren sie die meteorologische wie auch die Gefühlskälte der Geschichte(n). Stout grundiert mit seinem tiefen Grummeln Jacques’ Kopfstimme wunderbar. Ein Verkehrsunfall wird mit Akkordeon-Clustern und Kontrabass-Dissonanzen als heftiger Crash arrangiert – die Polizeisirene kommt vom Theremin, dem russischen Ur-Synthesizer aus den 1920er Jahren, bei dem im Zusammenspiel der Hände mit einem elektromagnetischen Feld Töne erzeugt werden. Das ist oft Millimeterarbeit, wenn man so zum Heulen schön zu spielen versteht wie Stout. Gleiches gilt für die singende Säge: faszinierend.

Die Stücke heißen „Heroin“ oder „Funeral Song“, vieles mutet morbide an – und trotzdem reimt sich tragic stets auf magic. Stücke mit Polka- und Walzeranmutung konterkarieren die Slow Songs.

Grüße vom Struwwelpeter

Zwei- und Dreivierteltakte suggerieren Feierlaune, nehmen der Tragik – zumindest scheinbar – ein wenig von ihrer Brisanz. Tatsächlich ist der kunstvoll intonierende Bänkelsänger ein Moritaten-Belcanto. Gestik und Mimik der Musiker, ihre geschminkten Gesichter, die immer stilvolle Dienstkleidung unterstützen die Musik. Wie Jacques den Mund verzerrt und mit den Augäpfeln rollt, ist ein Hingucker und gehört zum subtilen Entertainment der drei Musiker, bei denen jede Nuance passt. Die Zugaben gehören dann wieder ganz Frankfurt – mit dem russischen Militariahändlern vom hiesigen Flohmarkt gewidmeten „Russians“ und der Daumenlutscher-Story „Snip Snip“ aus ihrer grandiosen Vertonung der „Struwwelpeter“-Charaktere.