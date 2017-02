Tanz-Performance im Frankfurt LAB: Trilogie „Unlikely Creatures“ vor: Im Rausch bügelt sich’s noch besser

Fünf Tänzer bewegen sich in „We dance for you“ im Frankfurt LAB auf einem Klangteppich aus Schlagern, Parolen und kulturkritischen Ergüssen.

Es fängt alles ganz harmlos an. Während die Zuschauer sich noch auf den vier Tribünen, die den grauweißen Tanzboden im Frankfurt LAB umgrenzen, ihre Plätze suchen, können sie schon beobachten, wie zwei Menschen aufeinander herumturnen. Sie versuchen, einander zu greifen, aneinander Halt zu finden, während im Hintergrund die Erkennungsmelodie einer bekannten Talkshow läuft und deren Moderatorin den hereinströmenden Damen und Herren per Dauerschleife „Guten Abend“ wünscht. Ein Hinweis darauf, dass das, was in den folgenden 75 Minuten unter dem Titel „We dance for you“ zu sehen sein wird, irgendwie politisch sein soll.

Doch klar herauskristallisieren wird sich das nicht bei diesem zweiten Teil von „Unlikely Creatures“, der Trilogie, die die beiden Choreografen Verena Billinger und Sebastian Schulz im vergangenen Jahr begannen und deren einzelne Werke in einem inhaltlichen Verhältnis zueinander stehen sollen. Das erste bot einen Ausflug durch die Tanzgeschichte, das zweite, jetzt im Rahmen des Festivals „Frankfurter Positionen“ uraufgeführt, widmet sich der Tagesaktualität.

Ungerührte Mienen

Auf einem Klangteppich, zusammengesetzt unter anderem aus Schlagern, Anheizer- und AfD-Parolen sowie kulturkritischen Ergüssen über das Choreografen-Duo selbst, toben sich die Tänzer Jungyun Bae, Leonard Engel, René Alejandro Huari Mateus, Frank Koenen und Sanna Lundström so richtig aus. Vom einfachen klassischen Exercice führt das über Showtanzeinlagen bis hin zu gewaltigen bis gewalttätigen Raufereien, die auffallend an eines der anderen Werke von Billinger/Schulz, „Violent Event“, erinnern. Dazwischen wird immer mal ein Oberteil gebügelt und ein Körper im Handstand gehalten. Die Mienen bleiben dabei ungerührt. Der Rauschzustand wird dadurch erhöht, dass das Licht zu flackern beginnt und die in bunte Patchwork-Kleidung gehüllten Performer in ruckende Schatten verwandelt. Leiber werden über den Boden gezerrt, die Kontrolle ist längst aus der Hand gegeben.

Ist das nun eine düstere Zukunftsvision oder ein Abbild der Gegenwart? Auf jeden Fall das Ende einer Verführung des Volkes, die harmlos begann.