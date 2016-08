29. Herbstpremiere des Varietés Tigerpalast: Tusch, Tata und Trommelwirbel

„Immer hereinspaziert“: Tigerpalast-Chef Johnny Klinke stapft bestens gelaunt ins Foyer. Die Herbstpremiere im Traditionsvarieté ist seit 29 Jahren ein Stelldichein der Stadtgesellschaft: Vom Eintracht-Trainer bis zum Oberbürgermeister mit Säuglings-Tochter: Alle kommen, wenn der große Zampano ruft. Der ist begeistert von der generationenübergreifenden Zusammensetzung des illustren Publikums: „Von sechs Wochen bis 95 Jahren“, freut sich Klinke und grüßt in seiner Eröffnungsrede das Baby von OB Peter Feldmann und die älteste Zuschauerin im Saal, die Holocaust-Überlebende Trude Simonsohn. Man könnte fast meinen, Frankfurts Prominenz stelle die Hauptakteure. Aber dieser Eindruck ändert sich, kaum hat die Show begonnen. Als Einheizer lässt der Taiwanese Chu Chuan Ho die Doppelkegel durch die Lüfte tanzen. Eigentlich heißen diese Geräte Diabolo, doch wer da an Kinderspielzeug denkt, liegt falsch: Der junge Mann mit dem Tiger auf dem Shirt lässt mit spitzbübischem Lächeln im Gesicht die Kegel auf dem Seil in seinen Händen tanzen, dass dem Zuschauer schwindlig wird. Seinem Titel „Tempojongleur“ macht er alle Ehre. Für seinen Tigerpalast begeben sich Johnny Klinke und Mitstreiterin Margareta Dillinger jedes Jahr wieder weltweit auf die Suche nach Künstlern, die etwas Einmaliges können – so dass die Zuschauer auch heute noch staunen können. In der kleinen, feinen Location hinterm Frankfurter Gericht setzen die Künstler aus sechs Ländern scheinbar die Schwerkraft außer Kraft. Die Russin Alyona Pavlova aus der Moskauer Artistenszene tritt zum ersten Mal in Deutschland auf. Hoch in der Luft über den Köpfen der Zuschauer hält sie sich bei schwindelerregenden Pirouetten mal nur an einem Fuß, mal am Nacken.

Sturz aus großer Höhe

Die Luftakrobatin tanzt mit dem Ring und hat somit mit der großen Primaballerina Pavlova mehr gemein als nur den Namen. Für die Nummer unter dem Dach haben die Zuschauer den Platz mit den Artisten gewechselt: Sie sitzen auf der Bühne, während die Artisten den Zuschauersaal erobern. So sorgt auch der Franzose Domitil Aillot für rasenden Puls: Mitten im Saal erklimmt er den Chinesischen Mast, eine hohe Stahlstange, um sich dann kopfüber dem Grund entgegenzustürzen – und nur wenige Zentimeter davor zum Halten zu kommen. Damit gehört er zu einer Handvoll Europäern, die in dieser Disziplin Weltklasse sind.

Für Zeit zum Durchatmen sorgt der Däne Alex Jörgensen mit Marionettenpartner Barti. Mit 40 Fäden meisterhaft von Alex geführt, liefert Barti am Piano eine urkomische Little-Richard-Nummer und jault als Gipsy-King zur Gitarre. Und was die ukrainischen Grynchenko Brothers Aleksandar und Sergej zeigen, schafft niemand sonst: die Kopf-auf-Kopf-Nummer. In ihrer achtminütigen Inszenierung aus Muskelkraft und Harmonie faszinieren die beiden seit zwölf Jahren, wenn sie ihre Glatzköpfe an Schultern, Händen und Beinen wie siamesische Zwillinge elegant umeinander winden. Auch der Tigerplast jubelt: Bravos und Begeisterung, als sich Aleksandar Bruder Sergej kopfüber auf seinen eigenen Kopf stellt – und beide schließlich auch noch die Hände loslassen.