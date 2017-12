Geburtstag: Über den Wolken gut geerdet: Reinhard Mey wird 75 Jahre alt

Ob „Über den Wolken“ oder „Annabelle“ – viele seiner Lieder sind längst Klassiker. Reinhard Mey begeistert seit fünf Jahrzehnten seine Fans – in Deutschland wie in Frankreich, wo er seine Karriere als Frédérik Mey begann.

Er schaut freundlich, nachdenklich und pfiffig – der Typ mit Igelfrisur, Nickelbrille und grauweißem Dreitagebart. Reinhard Mey, einer der erfolgreichsten deutschen Liedermacher, hat auf vielen seiner Cover diesen Blick. Etwa alle drei Jahre veröffentlicht er ein neues Album und geht auf Tournee. Mit „Mr. Lee“ ist er seit September in Deutschland auf Tour, 2018 geht es in Österreich weiter, und bisher ist jedes Konzert ausverkauft. Am 21. Dezember wird Reinhard Mey 75 Jahre alt.

Sein Auftreten auf der Bühne ist legendär schlicht. Ohne technischen Schnickschnack, ohne Mega-Lichteffekte. In schwarzen Jeans, T-Shirt, Lederjacke zupft er die Akustikgitarre und erzählt von dem, was ihm am Herzen liegt. Sei es das grausame Schicksal jüdischer Kinder in Frankreich („Die Kinder von Izieu“) oder Alltägliches wie die Erinnerung an seinen Lateinlehrer aus der Schulzeit („Dr. Brand“) oder auch ein Haustier („Lucky Laschinski“).

„Alles über Mädchen“

Er witzelt über britische Krimis, singt über das Meer und seine lebenslange Heimat Berlin. Und berichtet in „Herr Fellmann, Bonsai Und Ich“ von einem Erlebnis, das ihm naheging – wie er einem verwirrten alten Herrn begegnet und ihm hilft, sein Zuhause wiederzufinden. In einem anderen Song geht es um Meys ältere Schwester: „Ich lernte mit ihr Radfahren und Klavier/Alles über Mädchen lernt’ ich von ihr.“

Bild-Zoom Foto: Karl Schnörrer (dpa) Der Sänger Reinhard Mey während seines Auftritts im Jahr 1968 auf einem Studentenfest der Uni Erlangen-Nürnberg.

Vielleicht ist es das, was den Musiker so beliebt macht – er zeigt sein Leben, seine Träume, seinen Blick auf die Welt und spricht damit viele Menschen an, die sich in seinen Texten wiederfinden.

„Kriege, Erdbeben und Hunger in der Welt bewegen mich sehr. Das Elend der Menschen schmerzt mich“, sagte er einmal der Wochenzeitung „Die Zeit“. Er spricht aber auch von einer „Glückslinie“, die sich durch sein Leben zieht. „Ich habe die Gabe, das Dunkle schnell zu vergessen.“ Im Titelsong des neuen Albums „Mr. Lee“ geht es um einen geheimnisvollen Mann, den niemand kennt, der hilfreich eingreift und gleich wieder verschwindet.

Geboren wird Reinhard Friedrich Mey 1942 in Berlin als Kind eines Anwalts und einer Lehrerin. Berlin, eine Stadt im Bombenhagel, doch Mutter, Oma und Tante kümmern sich um ihn, „ich war in Liebe geborgen. Angst hatte ich keine“.

Der junge Mey lernt Klavier spielen, bekommt mit 14 die erste Gitarre. Nach dem Abitur am französischen Gymnasium lernt er Industriekaufmann, studiert Betriebswirtschaft. Doch eine Sehnsucht ist stärker: „Mit 20 habe ich angefangen, Musik zu machen, leidenschaftlich, wie besessen.“ Seinen frühen Song „Ich wollte wie Orpheus singen“ trägt er 1964 auf der Burg Waldeck im Hunsrück vor, tritt mit damaligen Größen wie Hannes Wader auf.

Meys Vorbilder sind Chansonniers wie Georges Brassens oder Jacques Brel. Und tatsächlich machte er bis Anfang der 80er auch in Frankreich Karriere. Als Frédérik Mey veröffentlicht er mehrere Alben. Acht Jahre war er mit einer Französin verheiratet.

Scharfer Knick

Sein wohl bekanntestes Chanson entsteht 1974: „Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein/Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man,/Bleiben darunter verborgen.“ Zu dieser Zeit erwirbt Mey den Pilotenschein, und Fliegen ist bis heute seine Leidenschaft geblieben. Spürbar auch in dem Song „Alleinflug“, der den Zuhörer förmlich abheben lässt: „Der Wind in den Streben,/Ein Rütteln, ein Beben,/Dann endlich abheben,/Mit einem Mal schweben.“

Seit 1976 ist der Liedermacher mit seiner zweiten Frau Hella zusammen, sie haben drei Kinder, Frederik, Maximilian und Victoria-Louise. Reinhard Meys Glückslinie bekommt einen scharfen Knick, als Maximilian 2009 infolge einer verschleppten Lungenentzündung ins Wachkoma fällt und fünf Jahre später stirbt: „Der Schmerz ist immer da.“

In seiner langen Karriere hat sich Mey immer wieder für humanitäre Zwecke engagiert. So spendete er den Erlös seines meistverkauften Albums, „Mein Apfelbäumchen“, der Deutschen Krebshilfe.

Der Liedermacher ist so populär wie produktiv. Und leidet doch unter Lampenfieber. Er fürchtet, „den Text zu vergessen, dass die Anlage ausfällt, im Saal Feuer ausbricht, unten ein Verrückter sitzt.“ Aber Lampenfieber sei eben auch Respekt vorm Publikum.

In keinem Netzwerk

Seine Homepage bietet Bilder, Texte, kleine Videos. Fans können sich die Songtexte zum Nachsingen herunterladen. Hier erfährt man auch, dass Mey bei keinem sozialen Netzwerk aktiv ist, nicht bei Facebook, Twitter oder Instagram: „Alle Seiten, die dort unter meinem Namen erscheinen, sind von Spaßvögeln eingestellte Fakes.“

„Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu geh’n. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steh’n.“ Ein Lied zum Ausklang manchen Konzertes. Und dann geht es weiter. Vielleicht in drei Jahren mit einem neuen Album.