Uni-Professorin neue Vorsitzende des Philologenverbands

Der Deutsche Philologenverband (DPhV) hat am Freitag in Berlin Susanne Lin-Klitzing zur neuen Vorsitzenden gewählt. Eine große Mehrheit der Wahlberechtigten hätte sich bei der Vertreterversammlung für die Marburger Universitätsprofessorin entschieden, teilte die hessische Geschäftsstelle in Wiesbaden mit. Zu ihrem Stellvertreter wurde Stefan Düll gewählt. Lin-Klitzing sei bereits seit dem Jahr 2001 im Vorstand des DPhV aktiv. Sie ist Sprecherin der Philipps-Universität Marburg im Deutschen Hochschulverband (DHV) und Dekanin des Fachbereichs Erziehungswissenschaften. Besonders gut vertraut ist sie laut Mitteilung mit den Kernthemen von Lehrern an Gymnasien.

(dpa)