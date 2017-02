Autobauer: Unterwegs in die Zukunft: Eine Liebeserklärung an Opel

Es gibt Leute, die behaupten, Fahrzeuge von Opel hätten den Charme von Nähmaschinen nie abgestreift. Sie hätten – trotz all der Fuchsschwänze am Rückspiegel und der Umparkerei im Kopf – immer etwas Biederes und Spitzweghaftes bewahrt. Und etwas Trauliches: Wer in einen Opel stieg, der stieg wie in die deutsche Heimat. Die Gangschaltung rau, das Sitzmobiliar schlicht, das Türgeräusch hallig, die Stoßdämpfer bräsig – Opel verströmte stets etwas von der spröden Eleganz einer blechernen Bierzelt-Garnitur.



Bilderstrecke Heiße Karossen und tolle Tüfteleien aus dem Hause Opel

Aber man fühlte sich wohl und daheim wie in Hundings Hütte. Einen Opel fuhr man mit Ruhe und Gemütlichkeit, mit jener nachhaltigen Liebe, die bis zur Silbernen Hochzeit währt, und mit festem Vertrauen in seine Verlässlichkeit. Gibt es etwas, das der deutschen Seele näher ist als ein Opel?

Deutsche Wertarbeit

Als Adam Opel 1862 – aus Pariser Nähmaschinen-Fabriken nach Rüsselsheim heimkehrend – seine eigene Nähmaschinen-Manufaktur gründete, ahnte er nicht, dass seine Kinder einmal Autos bauen würden, dass die Firma, die seinen Namen trug, einmal Amerikanern und demnächst womöglich Franzosen gehören würde. Er konnte nicht wissen, dass mit seinem Namen einmal ein deutscher Mythos verbunden sein würde. Ein Kult! Ein Klang! Opel, Opel, Opel – das hört sich an wie, wie . . . Nein! Nicht wie Mercedes, nicht wie BMW, nicht wie Volkswagen. Aber eben auch nicht wie Peugeot oder Citroën (Merke: nicht Zitrööön, sondern: Sitro-enn). Georg Opel – das ist die Musik deutscher Landstraßen und Autobahnen, freilich: die von der rechten Spur.

Bild-Zoom Foto: Roland Weihrauch (dpa)

Ja, es stimmt: Auch Peugeot-Autos sind nie die Aura von Kaffeemühlen und Bügeleisen losgeworden, und Citroën hat sich nie davon erholt, mit der Ente einen Holzweg befahren zu haben. Aber Opel hat die Schönheit der Nähmaschinen-Anmutung in die Welt getragen! Opel kennt man überall – wie Ferrari oder Rolls Royce. Aber Peugeot? Citroën? Vorsicht also, Franzosen, mit Opel! Opel hat einen Ruf!

Der ist hart erarbeitet. Kaum eine deutsche Familie, in der nicht irgendeiner Opel fuhr. In Deutschland erinnert man sich an Väter, die samstags an der Straße standen und mit eigner Hand die Chromleisten ihres „Kapitäns“ polierten, bevor sie mit Sohn und Sitzkissen ins Fußball-Stadion aufbrachen. Und wenn die Farbstreifen auf dem Armaturenbrett unterwegs nach Italien von Grün zu Gelb und schließlich sogar ins Rote wechselten, hatte Wertarbeit endgültig über die Trägheit der Masse gesiegt. Der Fahrtwind blies um die Antenne, im Nu war die Familie am Gardasee.

Mützchen mit Muster

Manche sagen, Opel seien nur gebaut worden, damit Männer mit Hut ihre Hunde ausfahren konnten, die auf der Ablage mit dem Kopf nickten. Und damit ihre Frauen rührende rosafarbene Mützchen mit Muster für die Klopapierrollen häkeln konnten. Aber das stimmt nicht. Opel drängte über das allzu Brave immer hinaus ins Weltläufige, Internationale, natürlich ohne das Bodenständige, Rüsselsheimhafte zu verlieren. Das kann man schon an den Namen der Modelle hören, die ja noch viel klangvoller sind als der Stamm- und Urklang Opel, den der Hochmut neureicher Leute abschätzig mit getrockneten Nasensekreten in Verbindung brachte. Absurd.

Bild-Zoom Foto: (107172666) Ein Rekord: Die ersten Modelle liefen in den 50er Jahren vom Band. Der Rekord wurde bis in die 80er Jahre in acht Generationen gebaut.

Kapitän, Commodore, Admiral, Senator: So klingen Spießer nicht. Das atmet weite Welt, Seeluft, Rom. Rekord: Da vernimmt man das Streben ins Ungemessene, den Zug zur Spitze. Kadett – ja, gut, vielleicht, das war ein bisschen behäbig. Aber es gab ja auch den tiefergelegten mit Recaro-Sitzen, Spoiler vorn, Spoiler hinten und zwei schwarzen Streifen auf dem Dach. Und später kam doch der Astra: zu den Sternen! Weltraum! Milchstraße ohne Tempolimit! Und außerdem war ja der Manta da, den konnten sogar – im Film, es war schon 1991 – Leute wie Til Schweiger fahren. Manta, Manta – das weiß ja heute keiner mehr, was die Markteinführung 1970 für den deutschen Mann bedeutete. Endlich hatte der Mensch ein Fahrzeug ersonnen, das nicht nur Pferdestärken, sondern auch männliche Erotik und Energie auf die Straße brachte, dabei so schön wie ein Goldkettchen oder die Nike von Samothrake, ästhetisch wie weißes Leibchen zu gebräuntem Bizeps, glänzend wie Nussöl. Manta – das bedeutete berauschtes Gehirn, Geschwindigkeit, Coolness, schöne Frauen. Mit Fallstrom-Registervergaser Zenith INAT 35/40 waren es 90 PS – sensationell! Und alles ab 8300 Mark. Adam und Omega, Corsa und Insignia, Vectra und Ascona, Tigra und Olympia – eine deutsche Sinfonie, in A-Dur, Haydn, Mendelssohn, Garrett.

Bild-Zoom Auto für Männer: Til Schweiger mit Tina Ruland im Arm in dem Kult-Film „Manta Manta“, 1991 von Bernd Eichinger produziert.

Aber Opel war auch immer mehr als Lack und Sitzleder, Einspritzer und Abwrackprämie: Opel war eine geistige Haltung. Das zeigte sich in den Sinnsprüchen, mit denen das Unternehmen seine Philosophie und seine Produkte bewarb. „Gestern, heute, morgen: Opel der Zuverlässige“, das war 1942 ein Hinweis darauf, dass Opel auch ein Tausendjähriges Reich überdauern werde. 1975, lange bevor die Regierung Trump im Amt war und General Motors sich mit Verkaufsabsichten trug, hatte man im Hause Opel gegen Fake News das bessere Argument: „Wer die Fakten kennt, kauft Opel“. „Zuverlässig in die Zukunft“ – das strahlte Optimismus aus. „Technik, die begeistert“ – das demonstrierte Selbstbewusstsein. „Wir haben verstanden“ – ja. Aber auch die Franzosen?

Gewiss. Deutschland und Frankreich – das sind unverbrüchliche Freunde, Brückenbauer und Wegbereiter des Kontinents, die Motoren Europas. Ohne sie gibt es keine Zukunft. „Tatsachen sprechen für Peugeot“, warben die Franzosen vor Jahren, ohne zu ahnen, dass sie in Wahrheit für Opel sprachen. Aber egal, es gilt: „Zum Peugeot gehört Niveau“. Ja, genau! Das ist es: Opel! Sollen die Amis doch verkaufen, machen wir Europa wieder stark: Make Europe great again!, rufen wir in Richtung USA. Peugeot und Opel, so klingt Zukunft – auf der linken Spur, vorbei an diesem Chevy mit dem Warndreieck.