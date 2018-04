Trauer: Vater der Künstlersozialkasse

Konzert "Arcade Fire": Hymnen mit La-la-la und Na-na-na

Warum „Arcade Fire“ ihr Konzert in der Frankfurter Festhalle in einem Boxring absolvierten, dürfte keine tiefere Bedeutung gehabt haben. Die Kanadier vermitteln bei ihrem abgedrehten Auftritt in jedem Moment den Eindruck: Wir wollen nur spielen. mehr