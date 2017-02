"The Dark Tenor" in der "Batschkapp": Verdi wird durch den Synthesizer gejagt

Ein Abend, der ernsthafte Klassikliebhaber das Grauen lehren und Rockfans in die Flucht schlagen dürfte. „The Dark Tenor“, der partout seinen bürgerlichen Namen nicht preisgeben möchte, besetzt eine völlig neue Nische im sogenannten Crossover-Segment. Fünf Musiker in Schwarz zu Gesichtsmasken wie aus dem Wiener Opernball hat er mitgebracht; er selbst trägt eine dunkle Kapuze über dem Kopf, die Augen stark Kajal-ummalt. Zu Konfetti- und Luftschlangenregen startet das Konzert in dem ausnahmsweise bestuhlten Club mit Motiven aus Beethovens fünfter Sinfonie, der dazugehörige Song trägt den Titel „Heart Of Gold“. Der anonym bleibende Künstler schreibt Liedtexte aus Versatzstücken englischsprachiger Topoi vom einfachen Leben.

In seinen Zwischenansagen lässt es der „Dark Tenor“, der definitiv nicht in dieser klassischen Stimmlage, sondern mit normaler Bruststimme singt, es schon mal menscheln. „Klassik ist geil“, formuliert er seine Vorliebe für Häppchen aus dem Kanon beliebter Melodien der klassischen Musikliteratur. Smetanas berühmte „Moldau“-Kantilene wird immer wieder mal verwurstet und sogar dem Publikum zum Mitsummen vorgelegt. Die Musiker werden nur mit Vornamen erwähnt, wie „Eric“, der „musikalische Leiter“, der nach Info des Bandchefs auf Lehramt studiert und seinen Lebensunterhalt mit Klavierspielen bestreiten muss. Dünne Witzchen und gekünstelte Stimmung überbrücken die Pausen zwischen Werken wie „Pie Jesu“ aus dem Requiem von Gabriel Fauré oder „Rex Tremendae“ aus dem gattungsgleichen Opus von Verdi. Dazu erklingen synthetische Streicher und Holzblasinstrumente wie Oboen oder Fagotte, die offensichtlich aus dem Off eingespielt werden.

„Power Of Love“ schmettert der Vorsänger mit reichlich Tremolo in der Stimme und bedient sich dabei eines fast vergessenen Hits von „Frankie goes to Hollywood“, um nahtlos das von Schubert vertonte Goethe-Gedicht „Heideröslein“ hinterherzuschieben. Es ist schon eine dreiste Mischung aus Klassik light, greller Lichtshow und pompös und überlaut gespielter Popmusik, die der Künstler hier inszeniert. Die immer wieder selbst vorgegaukelte und lehrerhaft propagierte Begeisterung für klassische Musik mag man ihm einfach nicht abnehmen. „Wild Horses“ und „Afterglow“ titeln weitere Stücke, die Anleihen bei Mozart oder dem Skandinavier Grieg machen. Dessen „Morgenstimmung“ aus „Peer Gynt“ ist natürlich auch so eine Melodie für die Ewigkeit und wird entsprechend dramatisch durch den String-Synthesizer gepresst, dass es einem den Magen umdreht. Und wenn es ein musikalisches Motiv gibt, das hier auf keinen Fall fehlen darf, dann ist es Richard Wagners „Walkürenritt“, das nach beschriebener Manier durch die Pop-Maschinerie mit orchestraler Keyboard-Sauce gejagt wird. Über Geschmack lässt sich streiten.