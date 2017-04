Vernarrt in New York

„Tell The Story“ habe ihm der große Frank Sinatra mal als Tipp mitgegeben, einen Song zu singen, also „erzähle die Geschichte“. Und genau das tat der amerikanische Jazz- und Swingsänger Michael Feinstein in einem qualitativ überragenden Konzert, das erst in Frankfurt und am Abend drauf auch in der Hamburger Elbphilharmonie zu erleben war. Die ganz große Kunst des Singens und dabei Geschichtenerzählens beherrscht der 60-Jährige aus dem Effeff. Kein Wunder, ist er doch in die Lehre gegangen bei Ira Gershwin, Bruder des unvergessenen George Gershwin und Texter von dessen Liedern. Besser gesagt: Feinstein hat Ira Gershwins Notenarchiv sechs Jahre lang gepflegt; eine bessere Schule kann man sich nicht vorstellen, und folgerichtig hat Feinstein, offizieller Botschafter des „Great American Songbook“, auch eine Stiftung gegründet, die der Pflege des Liedguts von den 10er bis 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts verpflichtet ist.

Jazz und Swing

Wie könnte ein Lied wie „I Love A Piano“ von Irving Berlin besser den Beruf und die Einstellung des Meisters beschreiben? Die Art, die Tasten zu berühren und das Fußpedal zu bedienen, beschreibt der Text, und Feinstein macht daraus seinen ganz eigenen Song. Ideal die Zusammenarbeit mit dem Klangkörper des HR, den Tedd Firth als impulsgebender Leiter perfekt und mit feinem Sinn für komplexe Klangschichtungen auf Feinstein zugeschnitten hatte. Die Bläser lieferten in kräftigen Schüben die nötige Würze für die wunderbaren Songs, egal ob sanfte Jazzballaden, swingende Groovenummern oder auch mal eine lässig tanzende Samba. Gastschlagzeuger Marc McLean und der leider seine letzten Konzerte mit der Bigband gebende Kontrabassist Thomas Heidepriem sorgten für die rhythmisch variable Unterfütterung von Stücken, die sich zwar allesamt ins Ohr schlichen, aber bisweilen mit diffizilen Passagen und gewagten harmonischen Wendungen aufwarteten.

Bild-Zoom Der Kontrabassist Thomas Heidepriem lobt die Akustik.

Etwa mit „Strike Up The Band“ von den Gershwin-Brüdern, Eingangsnummer des Abends. Es folgte das Solostück „My Romance“ von Feinstein, der hier schon seine Phrasierungskünste virtuos einsetzte. Der Mann kann mit seiner Stimme hüsteln, flüstern, Druck aufbauen, mit den Vokalen spielen und changieren, einfach alles.

„Cheek To Cheek“, wiederum von Irving Berlin, ist so eine lässige Swingnummer, eigentlich für Fred Astaire komponiert, aber auch Feinstein historisch unerklärbar auf den Leib geschrieben. Zu jedem einzelnen Song hatte der Amerikaner Unterhaltsames, Interessantes, manchmal Skurriles zu erzählen und tat dies in einem Englisch, das jeder im Sendesaal verstand, weil es so präzise und nuanciert ausgesprochen wurde. Musikforscher, Musikanthropologe und Archivar in einer Person, gelang es Feinstein, höchste künstlerische Qualität und kurzweilige Unterhaltung gleichzeitig zu präsentieren. Jeder Song des Konzerts ein Sahnebonbon, geadelt von den großartigen Bläsersolisten der Bigband – Tony Lakatos, Axel Schlosser, Martin Auer und Steffen Weber. Gitarrist Martin Scales etwa kam zum Solo-Einsatz bei „The Way You Look Tonight“, einer Komposition von Jerome Kern, die schon oft gecovert wurde, aber erst in der Feinstein-Interpretation so richtig zündet.

Tag und Nacht

Und dann war da auch noch der Raritätenforscher Feinstein. „What Kind Of Fool Am I“ von Leslie Bricusse und Anthony Newly dürfte auch dezidierten Kennern des amerikanischen Lieder-Katalogs unbekannt sein. Immer wieder betonte der Star des Abends, auch respektabel Klavier spielend, nicht tanzen zu können, und sang doch mit Verve und Esprit Lieder, in denen es um Bewegung geht. Wie ein roter Faden durchzogen das Programm natürlich Werke von George und Ira Gershwin aus deren Musicals und Singspielen. Und kaum einer kommt dem Meister des gediegenen Jazzgesangs, Frank Sinatra, dessen bekanntesten Songs Feinstein zum Schluss ein Medley widmete, näher als der Mann aus Ohio. „Come Fly With Me“, „Foggy Day“, „Night And Day“ und „I Got You Under My Skin“ erklangen in diesem funkelnden Zusammenschnitt von „New York Stories“ wie Sterne am Nachthimmel.

Bild-Zoom Auch Saxofonist Tony Lakatos schwärmt vom Klang.

Das Versprechen, wiederzukommen, war bestimmt keine Floskel, wie sie andere als PR-Phrase äußern. Der Mann ist in der Jazzstadt Frankfurt unverzichtbar und immer willkommen.