Was, die gibt’s noch? Klar gibt’s die noch! Und immerhin mehr als 1200 Besucher wollten sie in der „Batsche“ in Frankfurt hören.

Das war schon eine Überraschung. 1200 Leute bei „Manfred Mann’s Earth Band“ in der „Batschkapp“ – man hatte ja schon eine Weile das Gefühl, die alten Helden reisen nur noch, aber das überaus erfolgreich, durch die Provinz. Auf den Tourplänen standen zuletzt intimere Clubs wie der „Colos-Saal“ in Aschaffenburg oder das „Musiktheater Rex“ in Bensheim. Großstädter reagieren oft wählerisch auf derlei Angebote mit nostalgischer Note. Es sei denn die absoluten Big Names lassen sich in der „Festhalle“ sehen. Aber vielleicht sehnt man sich heute überall nach Zeiten, in denen auch musikalisch alles leichter zu überschauen war.

Schelm an den Tasten

Genügend Hits hat der gebürtige Südafrikaner Manfred Sepse Lubowitz, der sich in den Swinging Sixties in London zu Manfred Mann verwandelte, jedenfalls vorzuweisen. Und die hat er alle im Programm. Auch wenn er sein Set mit dem gospeligen Boogie „Captain Bobby Stout“ vom Debütalbum beginnt, der erste Gassenhauer folgt auf dem Fuße: „Spirit In The Night“, eins von gleich mehreren Bruce-Springsteen-Covers am Abend. Wir erinnern uns: Genau damit wurde die „Earth Band“ in den Siebzigern berühmt, und dafür wurde sie gerühmt. Ein Jazz-erprobter Pianist aus Johannesburg pimpte damals vergleichsweise geradlinige Rocksongs zu kunsthandwerklich anmutenden Arrangements auf, in denen die bluesigen Wurzeln ihre Blüten mehr und mehr in Richtung Progressive und Art Rock trieben, mit langen Instrumentalpassagen und soundprägenden Mini-Moog-Modulationen neben Gitarren-Improvisationen.

All das bringt die „Earth Band“ in der aktuellen Besetzung auch auf die Bühne. Selbst wenn der schelmische Mr. Mann unter seinem schwarzen Hut gerne mit irreführenden Einleitungen spielt: Wann immer sich für die Fans daraus ein bekanntes Motiv erahnen lässt, nimmt die Party ihren Lauf. Selig singt das Publikum seine Favoriten wie „Father Of Night, Father Of Day“ (eine Bob-Dylan-Komposition), „Blinded By The Light“ (noch mal Springsteen) und „Davy’s On The Road Again“ (auch kein Original) aus vollem Halse mit, lässt sich zwischendurch von den beinah balladesken Stücken „You Angel You“ oder „For You“ verzaubern.

Selten nimmt das Quintett mal den Fuß vom Gas. So recht weiß man nicht, was die reifen Herren – der Bandleader ist 76, Gitarrist Mick Rogers 70 – zu kindischen Jungs mutieren lässt. Spieltrieb oder Selbstverliebtheit – die beiden Solisten an Saiten und Tasten versuchen sich als Flitzefinger zu übertreffen. So viel Gefuddel, Gefriemel und Gedaddel hat man von ausgebufften Profis lange nicht gehört. Sie schaden den schönen, gerne mal hymnischen Stücken mehr, als sie ihnen nutzen.

Die Nacht ist still

Gerade wenn Manfred Mann sich mit dem Umhängekeyboard aus seiner Tastenburg befreit, werden dem Instrument Klangverfremdungen (auch mit synthetisierter Stimme) entlockt, die übertrieben und aufdringlich wirken. Dennoch gibt es viel Beifall für so viel Artistik. Wenn etwas kompliziert und komplex wirkt, staunt man gern ehrfürchtig. Doch auch Könner wie Manns Männer sind nicht immer geschmackssicher. „Get It On“ von „T. Rex“ hat in ihrer Interpretation so gar keinen Glam(our). Rogers’ Solo, Merle Travis’ „Cannon Ball Rag“, fehlt jegliche Subtilität. Denkt man zurück an einen Top-Vokalisten wie Chris Thompson, der zwischen 1975 und 1979 für die Charterfolge von „Blinded“, „Davy“ und „Mighty Quinn“ verantwortlich zeichnete, erkennt man schnell das Manko von Leadsänger Robert Hart (erst 58). Der ist so smart, dass er auch auf dem „Traumschiff“ singen könnte, nur leider versucht er, wie ein Hard Rock Shouter zu agieren. Und die schrillen, spitzen Schreie, mit denen er seinen Vortrag zu verzieren hofft, killen einen Ohrwurm wie „Mighty Quinn“ (mit unverhofftem „Smoke-On-The Water“-Zitat), der keinen Ian-Gillan-Klon verträgt. Wieder einmal bewahrheitet sich das geflügelte Wort: Weniger ist oftmals mehr.

Diese angenehme Simplizität blitzte kurz auf bei der ersten Zugabe des Abends, einem Griff in die Mottenkiste mit „Do Wah Diddy Diddy“, Manns erstem Nr.1-Hit auf der Insel, 1964. Der Rückgriff auf den guten alten britischen R & B jener Tage wird dann noch mit einem echten Elvis aufgemischt: „Shake, Rattle And Roll“. Saisonbedingt wird das mit „Silent Night“ eingeführt. Es wird eben nichts ausgelassen. Na dann: Frohes Fest!