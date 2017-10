Viel Sexismus auch in der deutschen Filmbranche

Mitten in New York: ein Zimmer voller Erde

New York. Mitten im New Yorker Viertel SoHo, wo Wohnraum so teuer ist wie sonst nur an wenigen Orten auf der Welt, ist ein ganzes Zimmer nur für Erde reserviert: Der „Earth Room”, einst organisiert von einem deutschen Galeristen, ist seit 40 Jahren Kunst - und beliebt wie nie. mehr