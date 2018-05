Viele Hits im Gepäck: BAP begeistert bei Tournee-Auftakt

Porträt Roger Vontobel inszeniert am Frankfurter Schauspiel erstmals Feydeaus „Klotz am Bein“

Frankfurt. Er hat großes Gespür für die menschliche Gebrochenheit und legt in deutschen Klassikern Thrillerqualitäten offen. Doch was passiert, wenn so jemand plötzlich Komödie inszeniert? Morgen hat Roger Vontobels Sicht auf Georges Feydeaus Farce „Klotz am Bein“ am ... mehr