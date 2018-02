Ausstellung: Vom Streuner zum Künstlerstar

Das Leben ist ein Rausch ohne Grenzen, ein permanentes Unterwegssein, der Hunger nach Erfahrung unendlich. Jean-Michel Basquiat, den man in Dokumentarfilmen stets entspannt im meist langen Mantel durch Soho und die Lower East Side spazieren sieht, muss ein wie manisch Getriebener gewesen sein. Die Eltern, aus Puerto Rico und Haiti, trennten sich früh, mit elf sprach der Junge nicht nur Englisch, sondern auch Spanisch und Französisch – perfekt.

Aus ihm hätte auch ein Hochleistungsakademiker werden können, doch die damit verbundenen Fesseln hätte Basquiat wohl kaum ertragen. Es war die Zeit, in der New York vor dem Kollaps stand, eine hoch verschuldete Stadt, in der die Mülltonnen brannten. Unzählige Menschen waren bitterarm, doch der American Dream war nicht ausgeträumt. Andy Warhol war ein Star, jeder bewunderte ihn, auch Jean-Michel Basquiat, der sich früh zur Kunst hingezogen fühlte, zu einer Kunst, die gegen all das protestierte, was die Welt so unendlich schlecht und traurig und eng machte: gegen Rassismus, Ausbeutung, die Übermacht des Kapitals und jede Art von Ungleichheit.

Gemeinsam mit seinem Freund Al Diaz streifte der Teenager mit der Spraydose durch New Yorks abgewirtschaftete Viertel und hinterließ Tags, wo er konnte – vorzugsweise in der Nähe der Museen. Bald kannte ihn die Kunstwelt, ohne ihn zu kennen, rätselte: Wer war das, der da mit SAMO© zeichnete, seiner Abkürzung für „same old shit“?

Spaziergang downtown

Mit einer langen Reihe dieser Tags startet die Ausstellung in der Schirn, fotografiert vom Avantgarde-Künstler Henry Flint. Der Betrachter schlendert an ihnen entlang wie durch eine enge Straße. Schwarz sind die Wände und exakt vorgegeben der Parcours, der durch das kurze Leben des 1960 geborenen und 1988 gestorbenen Postpunk-Underground-Künstlers führt. Er mündet nach einem langen Weg mit mehr als hundert Exponaten schließlich in eine große helle Halle, die die ganz großen Formate Basquiats zeigt, mehrere Meter breite und hohe Bilder, die in oft überbordender Fülle von intensiven Zeichnungen und Schrift zeigen, was Basquiat bewegte und wie er es in Beziehung setzte.

Seine Bilder sind eklektische Würfe einer aufgewühlten Seele. Das Hingeworfene, ungestüm Wilde ist ihr Markenzeichen. Was wie Respektlosigkeit erscheint, ist bei ihm die höchste Form des Respekts. Die Skizze, in der Leonardo da Vinci das Bein des Menschen mit der Anatomie des Pferdes vergleicht, bewundert er zutiefst und verwandelt sie sich in „Leonardo da Vinci’s Greatest Hits“ mit gekrakelten Strichen an, die er mit Wörtern wie „Latissimus“ und „Torso“ ergänzt, als handele es sich um eine Gebrauchsanleitung fürs Gym.

110 Millionen Dollar für ein Bild Kühlschränke, Vasen und sogar Apartments von Freunden, bei denen er zeitweise logierte – es gab nichts, was Basquiat nicht bemalte, und nicht immer wurde das gern gesehen. clearing

Das Wort „FAMOUS“, berühmt, taucht häufig auf, wie ein Heiligenschein liegt es über dem gemalten Kopf seines Freundes Keith Haring. Andy Warhol ist berühmt, Robert Rauschenberg, Jackson Pollock, Pablo Picasso – ihnen huldigt Basquiat in Bild und Schrift, und klar ist: So berühmt will auch er sein.

Er wird es, bevor sein Leben mit einer Überdosis Drogen plötzlich endet, kurz bevor der Eiserne Vorhang fiel und die Welt eine andere wurde. Dass er es tatsächlich schaffte vom namenlosen Sprayer und Streuner zum Szenestar, schon 1981 in der legendären „New York / New Wave“-Ausstellung gefeiert, das ist das große Wunder seines kurzen Lebens.

Trotz dieses Wunders darf man nicht vergessen, sagen die Kuratoren der Schirn-Ausstellung, Eleanor Nairne vom Barbican Centre in London und Dieter Buchhart, dass der New-York-Star zeitlebens nur zwei große Ausstellungen hatte: eine 1984 in England, eine weitere 1987 in der Kestner-Gesellschaft Hannover. Der ganz große Hype um den farbigen Unangepassten begann erst nach seinem Tod.

Ruhelos in New York

Den Schmelztiegel New York, in den 80ern das kulturelle Zentrum der westlichen Welt, in dem, immer noch, alles möglich war, brauchte Jean-Michel Basquiat wie die Luft zum Atmen. Permanente Inspiration waren dem Ruhelosen Musik, Bücher und Fernsehen. Und auch hier machte er keinen Unterschied zwischen hoch und niedrig, liebte den Jazz wie den aufkommenden Hip-Hop, las Klassiker und Szene-Magazine, und bereitwillig ließ er sich filmen, wie er auf dem Boden kniend malt, den Fernseher, der immer lief, direkt vor der Nase.

All dies wurde ihm zum „Quellenmaterial“, sagen die Kuratoren und zeigen es so schön, dass dem reizüberfluteten Betrachter bald Hören und Sehen vergeht. Unentwegt war Basquiat produktiv, als Maler, Performer, Schauspieler, DJ und Poet. Keine Grenze erkannte er an, jede Schranke riss er nieder, und war doch kein Bilderstürmer und Fledderer im Kunstbetrieb. Bei allem Zorn und Protest wollte er doch immer dazugehören, ließ sich vom Konsumverherrlicher Warhol gern umarmen und sonnte sich im Status des explosiven Genies: ein Tänzer auf dem Drahtseil des Ruhms, der von Triumph zu Triumph sprang – und wie andere, denen ähnliches Glück zuteil wurde, schnell lebte und früh starb.

Kunsthalle Schirn, Frankfurt

Römerberg 6. Bis 27. Mai. Geöffnet Di–So 10 bis 19, Mi und Do bis 22 Uhr. Eintritt 12 Euro. Telefon (069) 2 99 88 20. Internet www.schirn.de