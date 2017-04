Von der Heydt Museum öffnet sein Depot

Frankfurter Freiluftkonzert Der Mann, der Filmmusik populär machte

Los Angeles. Hans Zimmer wurde in Frankfurt geboren, lebt in Los Angeles und gilt als meistbeschäftigter Filmkomponist Hollywoods. FNP-Redakteur Christian Preußer hat Hans Zimmer in dessen Studio in Santa Monica besucht. Es ist der Tag, bevor der Komponist mit den Proben für seinen ... mehr