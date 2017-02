So cool und so verloren: Vor 50 Jahren wurde Kurt Cobain geboren

Das hat einen Druck wie 1000 Tonnen Wasser, dieses Schlagzeug, das über das dreckigste Gitarren-Riff der Rock-Geschichte einbricht, als würde Moses mal wieder das Meer teilen: Da-dum, da-dum, da-dum! Am 10. September 1991 veröffentlichte der Amerikaner Kurt Cobain mit seiner Band „Nirvana“ den Song „Smells Like Teen Spirit“, und diese vier halsbrecherischen Minuten gelten auch 25 Jahre später noch als Blaupause der zeitgenössischen Gitarren-Musik. Aggression, Angst und Verzweiflung treffen hier so vehement aufeinander, wie man es in der Popmusik zuvor nur selten gehört hat. Spätestens mit „Smells Like Teen Spirit“ avancierte Kurt Cobain wider Willen zum Repräsentanten der vielbeschworenen „Generation X“, der „Lost Generation“, die sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt und ihr geringes Einkommen in CDs, Konzerte und Flanellhemden investierte.

Wut aufs Establishment

„Famous is the last thing I wanted to be“ („Berühmt ist das Letzte, was ich werden wollte“), gab er einmal zu Protokoll. Nützte nichts: Cobain wurde zum Rockstar, zur Identifikationsfigur, zum Mythos. Alle coolen Jungs wollten so sein wie Kurt Cobain, und alle coolen Mädchen wollten einen Freund wie Kurt Cobain. Der kanadische Schriftsteller Douglas Coupland nannte diese jungen desillusionierten und lethargischen Menschen „Slacker“, vereint in der Wut auf das Establishment und die wohlsituierten Eltern. Kurt Cobain war so etwas wie der Ober-„Slacker“.

Es war die Zeit vor dem Internet, es war die Zeit, als man noch im Plattenladen sehnsüchtig auf die Lieferung der neuesten Musikalben wartete. Und als endlich „Nirvanas“ Scheibe „Nevermind“ in die Läden kam, zwei Wochen nach der Veröffentlichung von „Smells Like Teen Spirit“, da brachen alle Dämme: Das Album wurde zum Statement, der Slogan „Here we are now / Entertain us“ („Hier sind wir / Unterhaltet uns“) zum Schlachtruf dieser wuterfüllten Teenager. Bis heute wurde „Nevermind“ mehr als 30 Millionen Mal verkauft und gilt als eine zentrale Platte der Popmusik. „Smells Like Teen Spirit“ ist der am häufigsten gespielte Song auf MTV.

Stimme der Enttäuschung

All das, obwohl diese Musik eigentlich gar nicht besonders spektakulär ist: In den Songs von „Nirvana“ treffen die Wucht des Punks, der Zorn des Metals und die melancholischen Melodien der „Beatles“ aufeinander. Dazu singt Kurt Cobain mit schmächtiger, aber umso kratzigerer Stimme über Depressionen und Enttäuschung. „Nirvana“ waren die Speerspitze einer Szene, die sich im Norden Amerikas, in Seattle, formierte. Bands wie „Pearl Jam“ oder „Mudhoney“ spielen heute noch diese Musik, die in Rocklexika als „Grunge“ bezeichnet wird. Und vielleicht hätte Kurt Cobain ein Leben wie Paul McCartney oder Bob Dylan leben können. Doch Kurt Cobain setzte seinem Leben im April 1994 in seinem Haus in Seattle mit einer Schrotflinte ein Ende. In seinem Abschiedsbrief schrieb er die berühmte Zeile von Neil Young: „It’s better to burn out / Than to fade away“ („Es ist besser zu verbrennen / Als dahin zu schweifen“). Kurt Cobain wurde 27 Jahre alt.

In Frankfurt wird das Erbe von Kurt Cobain und „Nirvana“ hochgehalten. Vielleicht liegt das an einem der berühmtesten Bandfotos von „Nirvana“. Es zeigt die Gruppe kurz vor dem Auftritt in der Batschkapp am 12. November 1991. Schlagzeuger Dave Grohl, Kurt Cobain und Bassist Krist Novoselic stehen vor den Toiletten des Clubs. In vielen Proberäumen Frankfurter Bands hängt diese Fotografie als Poster. So zum Beispiel bei „Newmen“, der hoffnungsvollsten und derzeit vielleicht wichtigsten Band Frankfurts. „Newmen“ haben gerade einen Plattenvertrag bei einem Major Label unterschrieben. Die Band steht mit einem Album in den Startlöchern, und auf das erste Hören klingt die Musik der Gruppe ganz und gar nicht nach „Nirvana“. „Newmen“ machen eingängigen und tanzbaren Club-Pop, mit viel Elektro, sphärischen Sounds, treibenden Beats, klackernden Gitarren.

Mut und Visionen

Und dennoch nennt die Band „Nirvana“ als einen ihrer wichtigsten Einflüsse. So sagt etwa Song-Schreiber Jörg Schmidt: „Die Band steht heute noch exemplarisch als Gegenentwurf zu diesem ganzen Chauvinismus, der auch in der aktuellen Popmusik so weit verbreitet ist. Allein dieses Bild, wie ,Nirvana’ in Frauenkleidern zu einem Interview erschienen sind, das ist immer noch ein superwichtiges Zeichen.“ So ist es nicht unbedingt der Sound, der „Nirvana“ für die Frankfurter Musiker unvergessen macht – sondern der Mut und die Visionen der Band.

Für Jörg Schmidt und seine Band-Kollegen sind „Nirvana“ die letzte große Rockband, die ihre Musik vor Ruhm und Geld gestellt hat. „Eigentlich fallen mir da sonst nur David Bowie oder vielleicht noch ,Radiohead’ ein.“ Sänger Joel Ameloot, einst selbst wie Kurt Cobain im weißen Kleid auf der Bühne stehend, sagt: „Ohne Kurt Cobain hätte ich vielleicht niemals zur Gitarre gegriffen. Durch ihn begriff ich erst, dass ich kein Virtuose sein muss, um Wut und Zerrissenheit zu artikulieren.“

Der Frankfurter Musikproduzent Simon Rauland, der unzählige Gitarrenbands in seinem Studio aufnahm, erklärt: „,Nirvana’ haben insbesondere mit dem Album ,Nevermind’ den aktuellen Rocksound geprägt wie keine andere Band. Was Produzent Butch Vig auf diesem Album perfektionierte, nämlich verzerrte und unverzerrte Gitarren gegeneinander auszuspielen, das ist heute nichts Besonderes mehr. Auf jedem Rockalbum ist das mittlerweile zu hören. Ohne die Band aus Seattle hätte sich das womöglich in eine ganz andere Richtung entwickelt.“ Rauland ist sich sicher: „,Nirvana‘ war die letzte Band, die die Rockmusik nachhaltig geprägt hat.“