Frankfurter Oper: Wagners „Lohengrin“: Umweht vom Schleier des Geheimnisvollen

Diesmal sitzen die Darsteller in der ersten Reihe: Im Mittelpunkt von Herzogs Frankfurter Inszenierung der romantischen Oper aus der Spielzeit 2008/09 steht ein altmodischer Kinosaal, der Raum für die „Sehnsuchtsprojektionen“, vor allem der weiblichen Beteiligten. Ganz nebenbei lassen sich die Stuhlreihen aber auch im dritten Aufzug zu Sitzbänken in der Hochzeitskirche umfunktionieren – ein Gotteshaus weckt schließlich ebenso Sehnsüchte und Wünsche. Man begreift bei diesem „Lohengrin“ rasch, warum die Produktion von Anfang an so gut beim Publikum ankam und auch bei der Wiederaufnahme reichlich Beifall erntete.

In wichtigen Positionen hat man auf die bewährten Solisten zurückgreifen können. Im Zentrum der Handlung steht die Rolle der Elsa von Brabant, die wieder mit Annette Dasch eine sehr reife, vollmundige Darstellerin erhalten hat. Um die Stimme dieser Sängerin weht gleichsam der Schleier des Geheimnisvollen. Vincent Wolfsteiner erlebte man zum ersten Mal in der Titelrolle – er zeigte eine helle und klare, ausdrucksvolle Stimme und wirkte auch darstellerisch sehr beweglich und überzeugend. Andreas Bauer als Heinrich der Vogler sowie Robert Hayward als Telramund gehören zu den erfahrenen Solisten, Sabine Hogrefe lieferte als Ortrud ein beachtliches Debüt und fügte sich stimmlich auch gut zu dem reifen Timbre der Elsa.

Die bekanntesten Partien dieser Oper ballen sich im dritten Aufzug – der um den Extrachor verstärkte Opernchor ließ in der Brautmusik keine Wünsche offen und zeichnete die Hymne angenehm klar, aber zurückhaltend, intim. Entsprechend war auch die anschließende Begegnung zwischen Lohengrin und Elsa, „Zum ersten Mal allein“, – ein kraftvoller, aber auch sensibler Zusammenklang, der sich da entwickelte. Großen Anteil an diesem Erfolg der Wiederaufnahme aber hatte abermals das Opern- und Museumsorchester. Diesmal stand es unter der Leitung des temperamentvollen Stefan Blunier. Nicht nur die Blechbläser waren immer wieder ein Genuss!

