Geht es um Journalisten, kennt das Kino nur die Extreme: Wahr oder unwahr?

„Wenn einer zu faul ist oder zu dumm, einen richtigen Beruf zu ergreifen, dann wird er Journalist.“ Nein, das ist kein Facebook-Kommentar eines Lesers, der sich über die mangelnde Kompetenz der „Staatsmedien“ ereifert. Dieses über vierzig Jahre alte Zitat stammt aus dem Mund von Alfred Tetzlaff, der Karikatur eines dauernörgelnden Spießbürgers aus der beliebten Fernsehserie „Ein Herz und eine Seele“. Ekel Alfred hätte heutzutage seine helle Freude, weil er sich durch Internet-Foren klicken könnte, in denen über die „Lügenpresse“ hergezogen wird – befreit von allen Regeln, einschließlich jenen der Orthografie und des Anstands.

Gloriose Schreiber

Ins Kino hingegen sollte sich Tetzlaff nicht verirren, denn dort wird ein selten gehörtes Loblied auf den Journalismus angestimmt. Filme wie „Moment der Wahrheit“, „Kill the Messenger“, „Snowden“ und der oscargekrönte „Spotlight“ rücken investigative Reporter ins Rampenlicht. Mehr noch: Die berufsmäßigen Schreiber werden mit einem derartigen Glorienschein umgeben, als gelte es die Seligsprechung ihrer Profession anzustreben.

„Journalisten verfolgen hehre Ziele und sind vielen Widrigkeiten ausgesetzt – der Stoff für spannende Dramen“, erklärt Produzent Brad Fischer („Moment der Wahrheit“). Der Schulterschluss zwischen Showbusiness und Presse, unlängst tränenselig bei der Golden Globe Verleihung durch Meryl Streep beschworen, erscheint auf den ersten Blick befremdlich. War es doch das Medium Film, insbesondere Hollywood-Produktionen, die in der Vergangenheit mit der „Journaille“ härter ins Gericht gingen als jeder noch so echauffierte Forenschreiber. „Ich hasse Zeitungsleute“, schimpfte Regisseur Orson Welles, dessen Meisterwerk „Citizen Kane“ (1941) den Lebensweg eines machthungrigen Medienmenschen nachzeichnet. Es genügt Charles Foster Kane nicht, Chefredakteur einer seriösen Tageszeitung zu sein. Er will durch seine Arbeit Einfluss auf die Politik nehmen und verwandelt den „New York Inquirer“ in ein Revolverblatt, das Unternehmen diffamiert und Kriegshetze betreibt.

Presse und Politik

Als Vorbild für Kane diente der populistische US-Zeitungsmagnat William Randolph Hearst. Als der Vater des Boulevardjournalismus sein Alter Ego auf der Leinwand erkannte, überzog er Orson Welles mit einer Schmutzkampagne und sorgte dafür, dass zahlreiche Lichtspielhäuser „Citizen Kane“ boykottierten. Die fragwürdigen Methoden der „Yellow Press“ hatte zuvor schon Mervyn LeRoy in „Spätausgabe“ (1931) an den Pranger gestellt. Edward G. Robinson spielt den Eigentümer einer New Yorker Zeitung, der durch seine Skandalgeschichten ein Ehepaar in den Selbstmord treibt. In Billy Wilders „Reporter des Satans“ (1951) war der Titel Programm. Der skrupellose Chuck Tatum, schmierig gegeben von Kirk Douglas, gilt als Inbegriff des mit Bleistift und Block bewaffneten Beelzebubs. Lieber lässt er einen unter der Erde verschütteten Mann zu Tode kommen, als auf eine fette Schlagzeile zu verzichten. Das Drama mag überzeichnet sein, nimmt aber Medienvertreter in die Verantwortung, die Sensationslust der Öffentlichkeit weder zu befeuern noch zu bedienen. Billy Wilders negative Darstellung des Reporters speiste sich aus seiner persönlichen Erfahrung als Berichterstatter für die Wiener-Zeitung „Die Stunde“, die in den 20er Jahren prominente Geschäftsleute mit der Drohung erpresste, wenig schmeichelhafte Artikel über sie zu drucken.

Auch Ernest Lehman hatte Erfahrungen als freier Autor gesammelt, bevor er das Drehbuch zu „Dein Schicksal in meiner Hand“ (1957) verfasste. Burt Lancaster durfte in der Rolle des Klatschkolumnisten J.J. Hunsecker seine diabolische Seite zeigen. Durch seine Kommentare prägt Hunsecker die öffentliche Meinung und verleumdet jeden, der ihm ein Dorn im Auge ist. Diese Dämonisierung der Journalisten auf der Leinwand hing nicht zuletzt mit einem harten Konkurrenzkampf zusammen, dem sich Filmschaffende ausgesetzt sahen.

Verkommener Reporter

Zu jener Zeit, da der stilprägende „Reporter des Satans“ Premiere feierte, steckte das Fernsehen zwar noch in seinen Anfängen, dafür hatte die Lesefaulheit unserer Tage nicht um sich gegriffen. Folglich waren Tageszeitungen sowie Magazine ernste Rivalen für den Film, wenn es nach Feierabend um die Aufmerksamkeit, sprich das Portemonnaie des Publikums ging. So wurde der literarische Kontrahent von der Unterhaltungsindustrie kurzerhand madig gemacht und als unglaubwürdig diskreditiert. Der Journalist als moralisch degenerierter Schmierfink – dieses Bild transportierte das Kino über Jahrzehnte. Zu Helden avancierten die Damen und Herren in den Redaktionen selten, ausgenommen Clark Kent alias „Superman“, den man jedoch nie schreiben sah. Meist gingen die Pressevertreter über Leichen („Die Sensationsreporterin“, „Natural Born Killers“), bewiesen mangelndes Fachwissen („Nachrichtenfieber“) oder manipulierten Fakten („Schtonk“, „Wag the Dog“). Ausnahmsweise wurden die Enthüller des Watergate-Skandals Carl Bernstein und Bob Woodward in „Die Unbestechlichen“ (1976) gepriesen. Aber das lag eher an der allgemeinen Anti-Regierungshaltung des Jahrzehnts als an einer neuentdeckten Liebe zur schreibenden Zunft. Eine Trendwende setzte erst innerhalb der letzten Jahre ein. Mehr und mehr Filme bilden Zeitungsleute als heldenhafte Wahrheitssucher ab.

Woher rührt der Sinneswandel? Produzenten entdecken ihre Sympathien für Publizisten, weil sie einen gemeinsamen Gegner ausgemacht haben: das Internet. Weltweit stecken Zeitungen in einer finanziellen Krise, und auch die Kino-Industrie sieht sich durch die „Hauptsache-kostenlos“-Mentalität der Web-Surfer bedroht. „Warum sollte die Arbeit von Künstlern und Journalisten für jeden frei erhältlich sein?“, fragt „Spotlight“-Schöpfer Tom McCarthy. „Beim Sushi nehme ich ja auch nicht das Billigste, sondern das Beste.“ Doch es entsteht nicht automatisch Qualität, bloß weil die neuen Medien zum Feind erklärt werden. Als Beispiel diverser schwarz-weiß gemalter Thriller sei „State of Play“ genannt, in dem sich zwei unterschiedliche Reporter-Typen an die Fersen eines mordverdächtigen Politikers heften. Während Russell Crowe den investigativen Pressemann alter Schule spielt, übernimmt Rachel McAdams die Rolle einer jungen Bloggerin, die als oberflächliche Tratschtante daherkommt. Wem die Zuneigung des Zuschauers gelten soll, ist ebenso eindeutig wie kurzsichtig inszeniert. Denn die pauschale Verurteilung des Internets als Hort des Unseriösen und der Lüge hilft weder Filmemachern noch Journalisten, die Gunst der Konsumenten zu erringen.

Alte und neue Medien

Im Gegenteil: Die elitäre Haltung der „alten Medien“ trägt dazu bei, dass sich gerade junge Zuschauer und Leser abwenden, da sie sich weder repräsentiert noch verstanden sehen. „Ursache für die Krise des Journalismus ist nicht das Internet“, schreibt Patrick Torma, Gründer der Webseite „journalistenfilme.de“. Das Netz habe vielmehr Schwächen der Berichterstattung offengelegt. So wurden beispielsweise die gefälschten Artikel des New Yorker Journalisten Stephen Glass durch Recherchen im Netz aufgedeckt. Die Verfilmung des Skandals unter dem Titel „Shattered Glass“ (2003) fand nur wenig Beachtung.

„Wir leben in einer Ära, in der Journalisten von der Bevölkerung gehasst werden“, urteilt Diana Jean Schemo, Veteranin der „New York Times“. „Aber sie hassen nicht unseren Beruf, sondern die Art, wie ihn einige von uns ausüben. Unausgewogen, reißerisch und schlampig.“ Schemo gründete das „Investigative Film Festival“, auf dem auch das ausgezeichnete Tatsachendrama „Spotlight“ erstmals gezeigt wurde. Darin geht es um das Team der Tageszeitung „The Boston Globe“, das den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Boston aufdeckte. Der Film „Spotlight“ geriet deswegen so herausragend, weil er einerseits zeigt, dass gut recherchierter Journalismus Zeit und Geld kostet. Andererseits werden auch die Mängel der „vierten Gewalt“ im Staat nicht unter den Teppich gekehrt, etwa, aufgrund persönlicher Befindlichkeiten tendenziös zu berichten oder nicht den Mut aufzubringen, die vorherrschende Meinung zu hinterfragen.

Stimme der Menschen

Schemo sieht in „Spotlight“ ein Lehrstück für Journalisten, deren Aufgabe es sein müsse, „ein Sprachrohr für Menschen zu sein, die sonst keine Stimme haben“. Würde dieses Beispiel Schule machen, fänden selbst Alfred Tetzlaffs Erben keinen Grund mehr zum Lästern.