Warum SMS keine Romane sind

Mainz. Über den Schriftsteller Maxim Biller konnte man sich ärgern. Immer. Seine Urteile über Bücher waren reine Privatansichten, hemmungslos subjektiv. Biller machte sich gar nicht die Mühe, sie zu begründen. Wenn er ein Buch miserabel fand, machte er es nieder: rücksichtslos. Fand er ein Werk gut, dann pries er es haltlos und exaltiert. Warum? Weil’s Biller gefiel. Das musste reichen. Es war reine Willkür, frech, dreist, unverschämt. Aber interessant. Dann hatte er plötzlich keine Lust mehr. Im Januar gab der Kolumnist und Autor Maxim Biller („Esra“), von dem zuletzt ein schwer lesbarer, nahezu unverdaulicher Roman unter dem pompösen Titel „Biografie“ erschien, bekannt, dass er sich mehr der eigenen Kunst widmen wolle. Bange Frage: Geht es überhaupt weiter? Ja.

Schriftstellerin Thea Dorn wird auf Billers Platz im literarischen Fernsehclub nachrücken. Dorn werde die Runde mit den Gastgebern Volker Weidermann und Christine Westermann sowie einem prominenten Gast vom 3. März an „ergänzen“, ließ das ZDF wissen.

Dorn (46) hat sich beim SWR im Dritten mit dem „Büchertalk“ und „Literatur im Foyer“ als meist freundliche, bisweilen aber auch unduldsame Fernsehkritikerin eingeführt. Dort hofierte sie gern Altstars wie Martin Walser. Gelegentlich saß sie auch mit Felicitas von Lovenberg, Denis Scheck und Ijoma Mangold zusammen und stritt sich gepflegt.

Die in Offenbach geborene Publizistin hat sich mit einem Frankfurt Krimi um den Opernbrand und eine Wagner-Inszenierung namens „Ringkampf“ (1996) ein lokales Denkmal gesetzt. Zuletzt erschien von ihr der ermüdende Roman „Die Unglückseligen“, ihre Version des Faust-Stoffs. In der verschrobenen, von Denis Scheck irrtümlich überschwänglich gelobten Geschichte begegnen sich eine Molekularbiologin, die in den USA am Unsterblichkeits-Gen arbeitet, und der Physiker Johann Wilhelm Ritter, ein im Jahr 1776 geborener romantischer Geist, der als Untoter durch die Zeiten wandelt. Das beschwerliche Buch wäre im unerreichten originalen „Literarischen Quartett“ mit Marcel Reich-Ranicki, Hellmuth Karasek und Sigrid Löffler, das 1988 an den Start ging, sicherlich durchgefallen, wäre es dort besprochen worden. Denn es verheddert sich in einer merkwürdigen Kunstsprache, die die Lektüre zu einer Mühsal macht.

Künstlername

Dieser Befund kratzt etwas an Dorns Autorität als Kritikerin. Als geisteswissenschaftlicher Sidekick in Talkrunden zu beliebigen weltpolitischen oder moralphilosophischen Themen hat Dorn indes stets eine tadellose Figur gemacht und oft das Licht der Vernunft ins dunkle Geraune des Halbwissens getragen. Nicht umsonst und ein wenig unbescheiden spielt der von ihr gewählte Künstlername Thea Dorn – eigentlich heißt die Dame Christiane Scherer – auf den Frankfurter Sozialphilosophen Theodor W. Adorno an.

„In Zeiten, in denen alles, was mehr als 140 Zeichen hat, schon für einen Roman gehalten wird, ist es mir Freud’ und Ehr’, dem Leser wirkliche Romane ans Herz zu legen“, kommentierte Dorn etwas philiströs ihren Einstieg ins „Quartett“. Ernsthafte Leute haben freilich noch nie eine SMS für einen Roman gehalten. Solch volkspädagogische Attitüde könnte Dorn zwar als Spaßbremse des Zirkels etablieren, der mit Biller ja gerade seinen Witzbold verloren hat. Ihr Sachverstand und Scharfsinn aber sind angesichts der betulichen Frau Westermann sehr willkommen.