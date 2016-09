Anoosh und Arash sind DJs, nicht in Berlin, Paris oder New York. Sondern aus dem Iran. Sie lieben elektronische Musik. In ihrer Heimat legen sie auf illegalen Rave-Partys auf. Das ist gefährlich. Denn House und Techno sind im strengen Mullah-Staat verboten. „Raving Iran“, eine musikalische Doku der Schweizer Regisseurin Susanne Regina Meures, ist in dieser Woche in den deutschen Kinos angelaufen. Sie erzählt die abenteuerliche Geschichte der beiden Teheraner Techno-Fans Anoosh und Arash.

Frankfurt, Anfang September: Zur Vorpremiere von „Raving Iran“ im „Blauen Wasser“ herrscht großer Andrang. Nach der Vorführung feiert das Publikum die DJs Anoosh und Aarash alias „Blade & Beard“. Die beiden stehen bei der Afterparty am Pult. Für die zwei Musikverrückten ist das der Ausnahmezustand. Seit zwei Jahren haben sie in der Schweiz Asyl gefunden. Nach Frankfurt zu kommen, war dennoch nicht einfach. Die Veranstalter mussten sie offiziell einladen und erklären, dass es um ein kulturelles Event geht. Noch viel aufregender war der Weg von Teheran nach Zürich.

Lebe dein Leben!

Als Anoosh und Arash noch im Iran lebten, bewarben sie sich über das Internet als DJs für die Züricher „Street Parade“ – und wurden für den Groß-Rave gebucht. Ein Traum ging in Erfüllung, sie beantragten Ausreisegenehmigungen. Mit Erfolg. Ihr erster Europa-Gig wurde für sie zum Schlüsselerlebnis – und stellte sie vor eine Lebensentscheidung: Frei sein, die Musik ausleben, Asyl suchen – oder in den Iran zurückkehren? Für Anooshs Mutter ein klarer Fall. Am Telefon sagt sie ihrem Kind, nein, sie fleht es geradezu an: „Lebe dein Leben, Sohn.“ Das ist einer der ganz großen emotionalen Momente dieses wunderbaren Films.

Das Organisieren von Rave-Partys und die Veröffentlichung von House- und Techno-Musik missfällt den staatlichen Sittenwächtern. Die Auflagen des Ministeriums für Kultur und Islamische Führung sind streng. Anoosh, Arash und die andere Raver müssen sich für ihre Leidenschaft versteckte Orte suchen. Zum Beispiel in der Wüste. Die Angst, erwischt zu werden, tanzt immer mit: Gefängnisstrafen für Veranstalter oder Teilnehmer von Techno-Partys sind normal.

Die Schweizer Regisseurin Susanne Regina Meures war dabei. Sie hat die beiden DJs und Produzenten in „Raving Iran“ begleitet.

Wie sie darauf kam? Vor ein paar Jahren hatte sie einen kurzen Artikel über Techno-Partys in der persischen Wüste gelesen. „Die Vorstellung eines Raves in einem Land mit einem der repressivsten Regimes der Welt hat mich fasziniert“, sagt sie. „Über Facebook habe ich Kontakt mit Leuten in der Szene aufgenommen, bin nach Teheran gereist und habe mich mit ihnen getroffen“, erzählt sie.

Alles läuft im Untergrund: Die Partys finden meistens in Häusern von Wohlhabenden am Stadtrand oder in den Bergen statt. Alles stets im privaten Rahmen und unter Freunden organisiert. Der Wüsten-Rave etwa war ein geradezu wahnwitziges Unternehmen. Die Vorbereitungen liefen über Wochen. Es mussten Leute gefunden werden, die mutig genug waren, mitzumachen: Equipment organisieren, Schmiergelder bezahlen.

Nicht weniger schwierig waren die Dreharbeiten. „Wir wussten bis etwa 30 Minuten vor der geplanten Abfahrt nicht, ob die Reise überhaupt stattfinden wird“, sagt Meures. Überall tauchten Probleme auf. Eine offizielle Dreherlaubnis gab es nicht. „Wir wurden häufig von der Polizei kontrolliert, aber wir sind immer noch davongekommen.“ Die Techno-Fans wollten nicht vor die Kamera. Sie mussten unkenntlich gemacht werden. „Anoosh und Arash waren aber bereit und offen, über ihre Leidenschaft zu sprechen und sich filmen zu lassen“, erzählt die Regisseurin.

Gedreht wurde über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren, in dem Meures fünf Mal in den Iran gereist ist: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, alle paar Monate ein neues Touristenvisum ausgestellt zu bekommen.“ Die Filmausrüstung ins Land zu bringen, war extrem schwierig. Die Tonausrüstung wurde vom Zoll konfisziert. Meures arbeitete später mit Tricks: „Für die Fotokamera hatte ich verschiedene Speicherkarten. Die einen nutzte ich zum Filmen, auf den anderen waren touristische Bilder. Nach jedem Dreh tauschte ich die Karten sofort aus und versteckte die Drehdaten in meinem BH. So konnte ich bei jedem Polizeistopp Urlaubsbilder vorzeigen.“

Versteckte Kamera

Auf einem Basar ließ sich Meures ein spezielles Hemd anfertigen, in dem sie ein Smartphone versteckte, mit dem sie ebenfalls filmte, etwa im Ministerium für Kultur und Islamische Führung: „Dank der versteckten Kamera haben wir einen authentischen Einblick in das Bewilligungsverfahren und in die Art, wie diese Ämter funktionieren, bekommen.“ Am Ende wurde das gesamte Filmmaterial von jungen Leuten, die in Europa studierten und auf Heimaturlaub waren, auf verschlüsselten Festplatten aus dem Land geschafft. Es landete zerstreut in ganz Europa und wurde anschließend per Kurier in die Schweiz gebracht. Dass das gelungen ist, ist fürs Kino ein Glücksfall: Hoffnung, Sehnsucht, Glück – „Raving Iran“ bewegt den Zuschauer. Der Film hat bereits viele Preise gewonnen und wurde zu unzähligen Festivals in aller Welt eingeladen.

Frankfurt: Mal Seh’n (OmU)