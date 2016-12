Neues Tagebuch: Was an Greg so lustig ist: Ein Erklärungsversuch für Erwachsene

Neulich gab Jeff Kinney der Kinderseite der Wochenzeitung „Die Zeit“ ein Interview – und es war sehr witzig. Das ist insofern bemerkenswert, als es Erwachsenen oft schwer fällt, über den Superbestsellerautor (mehr als 180 Millionen Bücher in 61 Ländern) zu lachen, der gerade sein elftes „Greg“-Buch herausgegeben hat. In dem Gespräch aber war Kinney wirklich komisch.

Es fängt damit an, dass er gefragt wird, ob ihm das Schreiben und Zeichnen Spaß mache. Er antwortet: „Überhaupt nicht, es ist furchtbar! Ganz schrecklich!“ Er begründet das dann ausführlich: Er könne vier Stunden spazieren gehen, und ihm falle kein einziger Witz ein. Für ein Buch brauche er aber 350 Witze. Mindestens so komisch wie die Qualitätsmesslattenmarke „350 pro Buch“ ist die Vorstellung eines komplett humorlosen Gagschreibers. Das ist von jenem sich selbst pieksenden Charme, mit dem sich auch der frühe Woody Allen komisch einkleidete.

Damit ist es für Kinney aber noch nicht zu Ende. Denn nach der Qual des Witzesammelns kommt das Schreiben. Ist doch ein Schriftsteller, denkt man, aber – denkste: „Darin bin ich auch langsam“, klagt Kinney. Und schließlich, last, but not least: „Das Zeichnen wird dann richtig stressig.“ Und zwar, weil der bemitleidenswerte Weltstar so viel Zeit fürs Witze-Sammeln und Schreiben braucht, dass er dann ein paar Wochen praktisch rund um die Uhr zeichnen muss, um sein Buch überhaupt rechtzeitig fertig zu bekommen. Das ist der reine Horror!

Granteln und klagen

Wie also entsteht so ein lustiges Unterhaltungsbuch? Es fängt schlimm an. Und wird dann noch viel schlimmer.

Just in diesen Tagen hat Raimund Fellinger, der oberste Lektor des Kulturheiligtümerverlags Suhrkamp, ein Taschenbuch mit „Städtebeschimpfungen“ von Thomas Bernhard (180 Seiten, 9 Euro) herausgegeben. Beim amüsierten Häppchen-Lesen könnte man fast auf die Idee kommen, Jeff Kinney kennte ihn, wäre nicht die Vorstellung gänzlich absurd, der amerikanische Karaoke-Fan könnte je in Berührung mit den misanthropischen Zornestiraden dieses Austria-Sensibelchens gekommen sein. Der legendäre Brief Thomas Bernhards, in dem der erboste Autor 1973 einer begierigen Welt und allen voran seinem über die Maßen geduldigen Verleger Siegfried Unseld die Leviten liest und sämtliche Aufführungen aller seiner Theaterstücke ein für allemal und endgültig verbietet, beginnt mit dem Vorwurf, er habe kürzlich „die hundsgemeine Hinschlachtung eines meiner Theaterstücke“ erleben müssen. So schlimm, wie der Brief anfängt, bleibt er aber nicht. Er wird noch schlimmer.

Denn das Dramaturgenteam „aus ordinären Provinzidioten“ habe, so Bernhard, eine vorhersehbare „Katastrophe“ angerichtet, wie sie etwa Beethoven empfunden haben müsste, „wäre er unversehens in die Aufführung seiner Neunten oder Siebten“ durch eine „unterbesetzte Polizeimusikkapelle“ hineingeraten. Wir lernen: Auf schlimmer folgt am schlimmsten – und dann ist längst noch nicht Schluss.

Was den österreichischen Maximalübertreibungskünstler auszeichnet: Er hat eine behaglich simple, wenn auch stilistisch ausgefeilte Methode gefunden, Spaß aus seinem Leiden an der Welt zu schlagen. Dazu gehört, dass dem Dauergrantler selbst offenbar nicht immer bewusst war, wie sehr seine eigene piefige Scheuklappenseligkeit dazu beitrug, dass sein unendliches Wehklagen ein ums andere Mal in herrliche Lachnummern umschlug.

Selbsterkenntnis

Liest man, dies vor Augen, Jeff Kinneys elften Band, wird vieles klar: Der in allen Bänden gleich präpubertäre Greg nämlich stürzt stets in eine unliebsame Situation nach der nächsten. Wenn Greg sich vorstellt, dass seine toten Vorfahren im Himmel ihn beobachten, vergrößert das seine Nöte ungemein: Nicht nur hat er ohnehin Schwierigkeiten beim Abschreiben in der Schule, nein. Jetzt wird er auch noch permanent dabei beobachtet – und von toten Omas und Tanten ertappt. Das toppt alles. Und stets, wenn man begreift, ganz schön blöd gelaufen für diesen knapp unterdurchschnittlich klugen Allerweltsjungen, zeigen die nächsten Seiten unweigerlich: Auch die blödeste Blöd-gelaufen-Situation feit einen nicht davor, dass alles noch viel blöder werden kann.

Jeff Kinney ist wie ein amerikanischer Thomas Bernhard für Kinder. Man kann sich mit ihm identifizieren und muss zugleich über ihn – also über sich selber – lachen. Und weil das stets ein Zeichen für Selbsterkenntnis und pädagogisch begrüßenswert ist, machen Erwachsene, die Kindern dieses Vergnügen gönnen wollen, damit auch keinen Fehler.