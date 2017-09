Beue Direktorin kommt 2018: Was braucht Frankfurts Filmmuseum?

Noch nie wurden so viele Filme gedreht wie heute, und noch nie wurden so viele davon auch gesehen. Es beginnt im eigenen Wohnzimmer. Drei Stunden täglich sieht der Durchschnittsdeutsche fern. Sein Guckapparat gleicht einem Glücksgerät, das auf Tastendruck alles Denkbare liefert. Die schönsten Abenteuer, Erfüllung der geheimsten Wünsche, kühnste Zukunftsfantasien oder Horror zum Sichfürchten, hergestellt in riesigen Fabriken. Traumfabriken eben: Hollywood, Bollywood, Nollywood – angesiedelt auf weitläufigen Produktionsgeländen in Los Angeles, Mumbai oder Lagos.

Tag und Nacht Filme

Eine schier unüberschaubare Zahl von Fernsehsendern strahlt Tag und Nacht Spielfilme aus. Hinzu kommt das von jeder Sendezeit unabhängige Angebot aus dem Internet-Streaming oder per DVD. Fürs Filmegucken außer Haus, in gleichgesinnter, gleichgestimmter Zufallsgesellschaft, gibt’s die riesigen Multiplex-Kinos mit dem neuesten Action- und Komödienangebot samt Popcorn im Pappeimer. Stilvoll hergerichtete Kleinkinos wiederum bieten ausziehbare Plüschsessel, Rotwein auf dem Armlehnentablett und Independent-Programm für cineastische Kenner. Rund ums Jahr laufen zudem Festivals, drinnen wie draußen. Selbst im Sommer halten die Abspielgeräte nicht mehr still. Begleitet von Picknickdecke, Bratwurstgrill und Bierkasten ziehen sie auf die Wiesen, an die Ufer, in die Parks. Kino unter freiem Himmel, Filme an der frischen Luft: Als würde es an den langen Abenden ohne Stars bald auch keine Sterne mehr geben.

Für jeden, der ein Filmmuseum mit öffentlich finanziertem Kino in erreichbarer Nähe hat, tun sich zusätzliche Genüsse auf. Meisterwerke der Kinogeschichte in Schwarz-Weiß, durch kostspielige Restauration vor dem Verfall bewahrt, huschen und flimmern hier für höchste Ansprüche über die Leinwände. Es sind Filme, wie sie die öffentlich-rechtlichen Fernsehsanstalten immer seltener zeigen, nicht mal mehr nach 23 Uhr. Der Bildungsauftrag, erteilt vom Gebührenzahler, bleibt im TV zusehends unerfüllt. Die Filmmuseen springen ein, und der Gebührenzahler zahlt ein zweites Mal – in Franfurt pro Filmvorstellung 7 Euro.

Schätze in Schwarz-Weiß

Aber wer wollte sie missen, diese Einzigartigkeiten aus rund 120 Jahren bewegter Bilder? Wer wollte ohne die Komödien eines Ernst Lubitsch auskommen, ohne „Sein oder Nichtsein – Heil Hamlet!“, ohne die Verwechslungsstorys eines Billy Wilder („Manche mögen’s heiß“), die Grimassen eines Theo Lingen, das Nuscheln eines Hans Moser, nicht zu vergessen die großen Melodramen, „Dr. Schiwago“ sowie „Casablanca“? Alles, was längst in die Archive ausgelagert wurde, wird hier noch einmal in die Projektoren eingespannt: die Spitzenproduktionen des Stummfilms wie „Metropolis“ oder „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ nicht minder als die des Film noir, des nächtlich schwarzen Gangsterkinos.

Sich an einem Herbstabend im Frankfurter Filmmuseum kurzentschlossen einen Klassiker wie „Der zweite Atem“ von Jean-Pierre Melville anzusehen oder vom 1. Oktober an der Reihe mit Filmen von Marlene Dietrich folgen zu können („Die blonde Venus“, „Der Teufel ist eine Frau“), gehört zu den Vorzügen des Großstadtdaseins. Die Mitarbeiter des Frankfurter Filmmuseums setzen ihre ganze Fachkunde für die Zusammenstellung der Reihen mit namhaften Regisseuren und Schauspielern ein. Das muss so bleiben, das gehört zu den Unabdingbarkeiten der Institution. Aber sonst? Was passiert, wenn die in den Ruhestand gewechselte Direktorin Claudia Dillmann am 1. Januar 2018 von Ellen M. Harrington abgelöst wird? Gibt es dann nicht etwas aufzubessern, zu erweitern oder grundsätzlich zu überdenken in der alten Villa am Schaumainkai?

Dillmann war eher Theoretikerin. Harrington ist zwar ebenfalls studierte Filmwissenschaftlerin, aber als Produzentin auch deutlich Praktikerin. Zudem dürfte sie den angelsächsischen Wirklichkeitssinn fürs unmittelbar Machbare besitzen. Spinnerter Intellektualismus ist von ihr nicht zu befürchten. Eine gute Voraussetzung dafür, in der Dauerausstellung des Filmmuseums das Anschauliche zu stärken. Groß ist das Museum schließlich nicht. Und es verschenkt Platz, etwa auf den weitläufigen Treppenhausflächen zwischen den vier Stockwerken.

Geräte hinter Glas

In der Anordnung der Museumsstücke herrscht noch auffallend das Glaskasten-Prinzip vor. Antike Guckkästen und frühe Kameramodelle stehen in den Vitrinen. Davor einige Nachbauten historischer Geräte zum Ausprobieren für Besucher. Ebenfalls hinter Glas: alte Bildplatten, Plakate, Zeichentrickentwürfe, Schauspielerfotos. Hier die Oscar-Statuette des Schauspielers Maximilian Schell, da einige Kostüme und Teile von Helge Schneiders Gesichtsmaske als Hitler sowie Arnold Schwarzeneggers „Terminator“-Ausstattung. Alles sorgfältig arrangiert. Und doch fehlt eine gewisse Inspiriertheit, ein Hauch von Sinnlichkeit am „Büffet der Schaulust“ (Karl Hans Strobl), ein Gespür, dass gerade Ausstellungen eines Filmmuseums inszeniert sein können wie ein Drehort, ein Setting, also jene paar Quadratmeter, auf denen künstlerische Leidenschaft und technisiertes Handwerk einander begegnen und etwas noch nie Gesehenes hervorbringen.

Vielleicht ist das merkwürdige, rund 80 Zentimeter große Wesen in einem Schaukasten im Erdgeschoss ein gutes Beispiel für die Darstellungsmöglichkeiten filmischer Museumsschauen. Die Figur „Nachtmahr“ aus dem gleichnamigen Kinowerk des Filmemachers Akiz sieht aus wie ein monströser leichenblasser Säugling, mit Christbaumkugeln als Augäpfeln und Klebestreifen als Fingernägeln. Schauderhaft, aber eben so unmittelbar präsentiert, wie es unmittelbarer nicht geht. Wie kommt ein Mensch dazu, sich eine derartige Missgeburt auszudenken, fragt man sich. Und es sind genau solche Fragen, die ein Filmmuseum herauszufordern hat. Sein Hauptanliegen muss sein, die Ursprünge filmischer Vorstellungskraft zu verdeutlichen, das innere Sehen als Voraussetzung des äußeren hervorzukehren. Denn das Vermitteln als dritte museale Aufgabe neben dem Forschen und Sammeln wird immer wichtiger, nicht nur wegen des öffentlichen Rechtfertigungsdrucks durch steigende Kosten.

Dass sich auch in einem Filmuseum das Digitale ausbreitet, ist unabwendbar. Aber es muss sich auf das Nötigste beschränken, anders als im benachbarten Architekturmuseum, wo Simulationen ganze Gebäude vor Augen führen können. Dort nämlich, wo es um das Erzählen von Geschichten geht, um die filmische Wiedergabe der Wirklichkeit oder aber deren Infragestellung, muss das Greifbare, Sichtbare, Hörbare das Wichtigste bleiben. Ob Schülerkurse nach Art von „Wie drehe ich in drei Stunden einen eigenen Film?“ zum Museumsprogramm gehören sollten, ist fraglich in Zeiten, da jeder Jugendliche mit seinem Smartphone Videos anfertigt und ins Internet stellt. Ein Museum ist keine Einrichtung zur Freizeitgestaltung.

Odyssee im Weltraum

Die künftige Museumsdirektorin Ellen M. Harrington ist derzeit Sammlungsleiterin des „Academy Museum of Motion Pictures“ in Los Angeles. Die 54-Jährige hat an der Oscar-Ausstellung des Frankfurter Filmmuseums mitgewirkt, aber auch an der Stanley-Kubrick-Schau. Letztere ist schon durch die halbe Welt getourt, derzeit in Kopenhagen zu sehen und vorbildlich für die Darbietung von Museumsbeständen. Denn sie lehrt, wie der Urheber der sensationellen Kinowerke „2001 – Odyssee im Weltraum“ oder „Shining“ seine Einfälle hatte, mit welch filmischer Vorstellungskraft er sie umsetzte und wie sein Blick durch die Kamera nach dem suchte, was er erheischen wollte. Dass Kubrick die Kerzenlichtszenen von „Barry Lyndon“ mit einem Zeiss-Objektiv drehte, bleibt dabei zweitrangig.

Nächstes Jahr wird die „Odyssee im Weltraum“ 50 Jahre alt und bekommt in Frankfurts Filmmuseum eine eigene Ausstellung. Dann ist Hurrington schon Direktorin und nicht mehr am Wilshire Boulevard in Beverly Hills tätig, sondern in Sachsenhausen. Aber ihr Einsatzort ist letztlich egal. Weil es ihr darum gehen muss, wie Filmleute sich ihre eigene Welt erfinden. Und wie in ihren Köpfen das beginnt, was sich am Ende im Kino und im Fernsehen wiederfindet.