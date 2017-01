„Fokus“-Festival in der Alten Oper: Was die Seefahrer sangen

Wer dem umtriebigen Katalanen Jordi Savall länger zuhört, glaubt fest daran, dass Menschen, die miteinander musizieren, nicht aufeinander schießen und sich mit Hass verfolgen können. Kaum ein wichtiger Entdecker Alter Musik ist derart politisch und sozial engagiert wie der Gambenspieler, Musikwissenschaftler, Dirigent und Ensemblegründer. Viele seiner Schätze, die er in jahrelanger Arbeit ans Licht brachte, präsentiert er am 21. und 22. Januar bei drei Konzerten im „Fokus“-Festival der Alten Oper Frankfurt. Sein „Dialog der Seelen“, der Verbindungen zwischen Musikstücken von jüdischen, christlichen und muslimischen Künstlern untersucht, ist bereits ausverkauft. Auf großes Interesse stoßen auch seine „Folías criollas“, bei denen er verfolgt, wie sich ein Thema aus Aragonien durch spanische Seefahrer bis nach Mexiko verbreitete, dort als „Folía“ zu einem populären Tanz avancierte und schließlich mit einem Sklaventransport wieder den Weg zurück nach Spanien fand. Im Gespräch mit Bettina Boyens wirkt der quirlige 75-Jährige nur halb so alt.

Herr Savall, Sie haben einmal gesagt, es gibt keine Alte Musik, es gibt nur alte Partituren. Können Sie das näher erklären?

JORDI SAVALL: Es bedeutet, dass Musik nur lebendig existiert, wenn sie gespielt wird. Nach dem Konzert gibt es sie nur noch in unserer Erinnerung. Die Partituren sind alt, aber jedes Mal, wenn wir eine Bachkantate oder ein Troubadour-Lied der Renaissance spielen, werden sie Teil unserer Zeit. Eine Frage an Sie: Ist Frankfurt eine alte Stadt?

Selbstverständlich ist sie eine spannende moderne Stadt mit alter Geschichte und alten Gebäuden.

SAVALL Ja, aber das Alte ist Teil dieser Modernität. Frankfurt ist ja kein Museum. Und ist für Sie Shakespeare „Altes Theater“? Niemand würde sagen, dass Shakespeare ein „alter“ Theaterdichter ist, schließlich wird er immer wieder neu interpretiert. Wenn ich Alte Musik spiele, transformiere ich sie in die Gegenwart mit meinem Geschmack, meinem Talent, meinem Gefühl und meiner Virtuosität. Keine Partitur ist komplett, erst die aktuelle Aufführung leistet das.

Welche Teile der von Ihnen ausgegrabenen Sklavenmelodien gibt es in Frankfurt zu hören?

SAVALL: Wir werden alte, traditionelle Musik aus Afrika, Mexiko, und Südamerika spielen. Wir erforschen die „Wege der neuen Welt“, zeigen Tänze schwarzer Menschen aus der Renaissance, Stücke, die von Geistlichen inspiriert wurden. Die stammen ihrerseits von Sklaven, die zu den Gottesdiensten eingeladen wurden.

Als Sie begonnen haben, sich für Alte Musik zu interessieren, war da für Sie das Rebellische interessant (siehe Nikolaus Hanoncourt) oder mehr der Drang, etwas Unentdecktes zu erschließen?

SAVALL: Ich entdecke gerne neue Puzzleteile, ich forsche gerne. Meine Liebe zur Renaissance- und Barockmusik begann, als ich zwischen 6 und 14 Jahren gregorianische Choräle in der Schule gesungen habe. Ich dachte, wenn Musik diese Kraft hat, Menschen zu berühren, dann will ich Musiker werden. Ich fing an, Cello zu studieren, weil es der Stimme am nächsten ist, und dann habe ich autodidaktisch angefangen, mir auch die Gambenliteratur zu erschließen. Die Entscheidung fiel im Britischen Museum in Paris. Da habe ich gesehen, wie viele fantastische Werke der berühmte Gambist Marin Marais geschrieben hat. Hunderte von Werken, die teilweise total vergessen waren.

Was sagten Ihre Eltern dazu?

SAVALL: Meine Familie meinte: „Du bist total verrückt“.

Wie hat das Franco-Regime, das in Spanien bis 1975 dauerte, den jungen Jordi Savall geprägt?

SAVALL: Wir haben oft als Studenten in Demonstrationen unseren Unmut gegenüber dem Diktator zum Ausdruck gebracht. Es war brutal, wie die Polizei reagierte, es war sehr gefährlich. Ich hatte immer Angst um meine Hände, um meine Musikerfinger. Ich bin traumatisiert durch diese Erlebnisse, schließlich agitierte schon mein Vater gegen Franco, er war Republikaner. Das weckt ein großes Bewusstsein, eine immense Sensibilität für politische Ungerechtigkeit.

Sie sind Katalane, aber sind Sie auch Spanier?

SAVALL: Jeder Mensch ist das Kind von einem Vater und von einer Mutter. Meine Familie ist katalanisch, aber ich bin auch zu Hause in Spanien. Und ich bin noch mehr zu Hause in Europa. Ich bin zu Hause in Brasilien, Venedig, in Paris, in Santiago de Compostela.

In keinem anderen europäischen Land sind die Unabhängigkeitsbestrebungen einzelner Regionen so stark wie in Spanien. Und ausgerechnet ein Katalane wird zum musikalischen Friedensbotschafter.

SAVALL: Um den Wunsch nach Unabhängigkeit zu verstehen, muss man wissen, dass sich unter der aktuellen spanischen Regierung der katalanische Freiheitsdrang verstärkt hat. Warum? Wir haben eine Regierung, die in der Nachfolge des Franco-Regimes steht. Teilweise die gleichen Leute sitzen heute im Gericht wie damals. Als einziges Land Europas haben wir nicht das Recht, die Opfer unseres Bürgerkrieges zu suchen. Können Sie sich das vorstellen? Ich durfte unter Franco nicht meinen richtigen Namen sagen. Jordi war verboten, offiziell stand im Personalausweis Jorge. Katalanisch zu sprechen, war verboten.

Also sind Sie auch für die Abspaltung?

SAVALL: Ich bin kein Separatist, ich möchte nur, dass die katalanische Kultur bewahrt wird. Noch eine Frage an Sie: Können Sie sich ein Institut in Deutschland vorstellen, an dem Hitlers Ideen weiter verbreitet werden? In Spanien gibt es so etwas, und das wird auch noch bezahlt von der spanischen Regierung. Unvorstellbar!

Der Große Saal der Alten Oper ist für Alte Musik schlecht geeignet. Er besitzt zwar eine tolle Akustik, aber die Vertreter von Ensembles mit Alter Musik können dort leicht verloren wirken.

SAVALL: Das ist richtig. Der Mozartsaal ist für unsere Musik besser geeignet. Wir werden ein kleines Mikro dazustellen, das machen wir in vielen großen Sälen, auch in Paris, damit auch die Menschen auf der Empore gut hören können.

Ensembles Alter Musik müssen sich privat finanzieren. Finden Sie das gerecht?

SAVALL: Es ist eine große Ungerechtigkeit. Alle großen Theater und Orchester werden staatlich unterstützt, obwohl auch wir ein großes Publikum haben. Nur deshalb können wir uns überhaupt finanzieren. Schließlich gibt es ja nicht nur die Musik des 18. und 19. Jahrhunderts. Auch die Musik des Mittelalters und der nachfolgenden Epochen gehört zu unserem kulturellen Erbe. Oder sehen Sie in einer Staatsgalerie etwa nur die Gemälde vom 18. Jahrhundert aufwärts? Wir müssen lernen, die Schätze alter Zeiten zu bewahren. Dann macht unsere europäische Zivilisation erst Sinn.