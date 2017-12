Ausstellung in der Frankfurter „Galerie“: Was es heißen kann, die Freiheit zu finden

Ob sie einander kannten, ist nicht bezeugt. Es mag Gelegenheiten gegeben haben, bei denen sie zusammentrafen. Dass sie einander nicht sehr viel zu sagen hatten, ist wahrscheinlich. Und doch haben sie etwas gemein. In ihren jungen Jahren waren beide Mitglieder der Künstlergruppe „CoBrA“. Nach den Anfangsbuchstaben der Wohnstädte ihrer Gründer Kopenhagen, Brüssel und Amsterdam benannt, hatte sich die CoBrA zum Ziel gesetzt, alte Zöpfe abzuschneiden und mit der Kunst nochmal ganz von vorne anzufangen. Der Namensanklang an die beißende Schlange ist Programm.

Die herkömmliche Kunst war am Ende, wie so vieles in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. An den Expressionismus oder Surrealismus der Vorkriegsjahrzehnte anzuknüpfen, war unmöglich, wiewohl von diesen Strömungen in ihrer Zeit mächtige Impulse der Erneuerung ausgegangen waren. Doch was dann? Die Künstler der CoBrA waren auf der Suche: Dabei verheimlichten sie ihr Tasten auch nicht, sondern machten es zu ihrem Markenzeichen. Ein neuer Blick musste her. Wild und experimentell, kindlich und unbefangen durfte er sein. Nach der Gängelung des großen Krieges die große Freiheit: Konnte sie in der Malerei gelingen?

Auf Augenhöhe

Seit langem pflegt die Galerie den Kontakt mit den Familien der Künstler, die beide übrigens auch Gedichte schrieben. Sie jetzt zusammenzubringen, ist durchaus reizvoll. Denn entdecken kann man hier zwei Menschen, die ähnliche Fragen stellen.

Sehen kann man aber auch, wie unterschiedlich die Antworten ausfallen können. Dies wird umso deutlicher, als die wenigsten der ausgestellten Bilder aus der Frühzeit der beiden stammen. Die meisten entstanden in den 70er und 80er Jahren.

Der Däne Carl-Henning Pedersen ist der Ältere der beiden, 1913 geboren, welterfahren und womöglich der gewandtere: Nach 1945 malte er durchaus auf Augenhöhe mit seinen Landsmännern Egil Jacobsen oder Asger Jorn. Rasch fand er Anschluss an die Avantgarde in Paris. Schon die leuchtenden Farben, die Pedersen verwendet, machen seine Gemälde unverwechselbar: strahlendes Gelb, Blau in den unterschiedlichsten Schattierungen, oft auch Orange. Hinzu kommt eine ganz und gar ungewöhnliche Motivik: Pedersen gilt als Wiederentdecker der nordischen Mythologie. „Charons Boot“ (1989) heißt ein riesiges Wandgemälde, das in der Tat eine Totenüberfahrt zeigt. Doch das düstere Thema wandelt sich unter Pedersens Farb- und Formgebung in ein geradezu anarchisches Fest der Ungebundenheit und der Befreiung. Boote, Fische, Vögel: Das sind Motive, die – manchmal gut sichtbar, manchmal erst auf den zweiten Blick zu entdecken – Pedersen gern und häufig verwendet, in luftigen, wie schwebend wirkenden Konstellationen zusammenbringt.

„Die Ausgrabung“

Ganz anders der Holländer Lucebert, 1924 in einem armen Arbeiterviertel geboren. Früh schon, erzählt Elke Mohr, die die Ausstellung für die Galerie kuratierte, warf er der CoBrA vor, zu positiv, optimistisch und naiv zu sein. Lucebert steckte der Zweite Weltkrieg mit all seinen Verunsicherungserfahrungen in den Knochen. Der Sohn eines Schildermalers war gefangengenommen worden, hatte in Deutschland Zwangsarbeit verrichten müssen.

Bei aller Verspieltheit durchzieht seine Gemälde und Zeichnungen doch ein großer Ernst. Eines seiner letzten Werke heißt „Die Ausgrabung“. Entstanden im Todesjahr 1994, zeigt es ein porträthaftes Gesicht und links und rechts daneben eine geradezu munchartige Maske mit großen toten Augen und ein totemartig wirkendes Fabelwesen. Viele Augen bevölkern seine Bilder, die Blicke sind manchmal verängstigt, suchend, immer irritierend. Luceberts Gestalten suchen die Gemeinsamkeit, den Dialog. Ob er ihnen glückt, ist nicht immer klar.

Stark in dieser Suche sind auch seine Tuschezeichnungen. Sie stammen aus den 60er und den frühen 70er Jahren. „Schmerz“ heißt eine, die trotz ihrer schwarz-weiß-grauen Farbgebung an Paul Klee denken lässt, „Verlobt“ eine andere. Zwischen der Pein des individuellen Schicksals und der Suche nach Verständigung, das ist das thematische Spektrum, in der Luceberts Bilder, auch die späteren, sich alle bewegen.

Zwei große Maler auf der Suche nach neuen Formen der Verständigung. Eine ungewöhnliche Zusammenkunft.