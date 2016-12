Tipps zu Weihnachten: Was kann man so einem Nerd eigentlich schenken?

Wahrscheinlich sitzen sie sogar an Heiligabend vor dem Computer: „Nerds“ sind seltsam. Aber es werden immer mehr. Fast jeder kennt einen. Was legt man so einem unter den Weihnachtsbaum?

Im vergangenen Jahrtausend waren Menschen, die sich für Computerspiele, Naturwissenschaft, Comics und Fantasyromane interessierten, Außenseiter. Leute, die mit dem alltäglichen Leben oft nur ungern in Berührung kamen, dafür aber den Stammbaum ihres Lieblingshelden aus „Der Herr der Ringe“ bis in die fünfte Generation rezitieren konnten. In Amerika bezeichnete man sie abfällig als „Nerds“, was damals nichts anderes als „Trottel“ bedeutete. Dann brach das dritte Jahrtausend an, und Superheldenfilme feierten reihenweise Erfolge an den Kinokassen, Comics zogen in die Zeitungsfeuilletons ein, Fernsehserien portraitierten die „Nerds“ als liebenswerte Käuze, die ihre Verschrobenheit einfach weniger gut verstecken als andere Menschen. Plötzlich war es cool, ein „Nerd“ zu sein, zu wissen, welches Computerspiel aus den 80ern heute Kultstatus genießt, wer Doctor Who ist, oder wie man ein Fantasyschwert aus Latex und Schaumstoff bastelt – für den anschließenden Schwertkampf unter Freunden, die ebenfalls basteln können, versteht sich.

Der Kern eines echten „Nerds“ ist es, dass er sich seit seiner Kindheit für Themen interessiert hat, die der Großteil seiner Altersgenossen obskur fand, und dass er sich treu blieb, obwohl er mittlerweile erwachsen ist. Entsprechend muss man einen „Nerd“ beschenken. Es gilt nicht in erster Linie, etwas Neues für ihn zu finden, sondern vielmehr eine Neuauflage seiner alten Leidenschaft zu finden.

Bild-Zoom Auch „Nerds“ müssen niesen: Kult-Würfel als Taschentuchspender.

Finstere Schurken

Die Computerspieleserie „Warcraft“, die das erste Mal 1994 auf den Bildschirmen zu sehen war und in diesem November die jüngste Auflage erfuhr, schaffte es im vergangenen Sommer auf die Kinoleinwand. Der Filmtitel lautete, wenig überraschend, „Warcraft“. Fans der Spieleserie sehen den Fantasy-Actionfilm als Reminiszenz an Stunden, die sie spielend vor dem Computer verbracht haben, während Außenseiter die Begeisterung unter Umständen nicht teilen. Wer nicht eingeweiht ist, dem entgehen wichtige Details. Ein ähnliches Phänomen, wenn auch noch älter, ist die animierte Fernsehserie „Captain Future“, die in den 80ern im ZDF lief und die erste Science-Fiction-Serie für Kinder war. Aus heutiger Sicht sind die Animationen bisweilen dürftig, die Geschichten simpel und die Dialoge wenig raffiniert. Doch der damals eigens für die deutsche Fassung komponierte Soundtrack weckt sofort die Erinnerungen an Ausflüge mit Captain Future in die tiefen des Weltalls, wo finstere Alienschurken die Menschheit vernichten wollen. Nur der junge Captain konnte ihnen Einhalt gebieten, begleitet von der unschuldig-bezaubernden Joan, die stets errötete, wenn der Captain sie zu lange ansah, dem Roboter Craig, dem Gummi-Androiden Otto und dem fliegenden Gehirn Professor Simon. Ob sich heute Achtjährige dafür begeistern lassen, ist fraglich, aber der erwachsene „Nerd“ begeistert sich sicher für die neue Blu-Ray-Fassung: Moderne Technik und Kindheitserinnerungen vereint.

Als Geschenk rück- und vorausschauend zugleich sind die Comicalben „Valerian & Veronique“. Hinter dem Titel verbirgt sich keine schnulzige Liebesgeschichte, sondern humanistische Science Fiction von 1967, die zwar etwas in Vergessenheit geraten ist, im kommenden Sommer aber eine Wiederauflage erfährt. Regisseur Luc Besson bringt die Comics ins Kino. Als echter „Nerd“ ist es unmöglich, 2017 nur den Film zu sehen. Die Comics muss man kennen, um mit Gleichgesinnten fachsimpeln zu können. Etwas besser wissen: Das ist ein wichtiger Aspekt des „Nerdtums“. Wissen ist Macht. „Valerian & Veronique“ sind angenehme Lektüre. Trotz ihres Alters haben die Comics ihren Charme bewahrt. Hier ist das Gute noch gut, die Bösen sind maßvoll böse.

Womöglich weitgehend unbekannt unter „Nerds“ ist ein Titel, der so schnell nicht verfilmt werden wird, der sich aber hervorragend eignet, wenn man fantastisches Vergnügen fernab des Mainstreams zelebrieren möchte. In seinem Alterswerk schrieb Karl May, der eher für Indianer und das „Wilde Kurdistan“ bekannt ist, einen utopischen Reisebericht. „Ardistan und Dschinnistan“ folgt der bekannten Figur Kara Ben Nemsi und seinem treuen Begleiter Hadschi Halef Omar in die beiden Länder, die so auf keinem Globus zu finden sind. Der fantastische Reisebericht ist ein typischer Karl-May-Text, was nach heutigen Lesegewohnheiten eher eine umständliche Lektüre bedeutet, aber wer sich durch den „Herrn der Ringe“ arbeitet, wird mit den zwei Bänden und Dschinnistan spielend fertig.

Eine Spezies für sich

Apropos Tolkien: Passend zum Fest gibt es eine Neuauflage des „Herrn der Ringe“ mit hierzulande bislang unveröffentlichten Illustrationen von Alan Lee, dessen Bilder seit Jahrzehnten die Tolkien-Bände zieren. Zwar ist die einbändige Ausgabe schwierig zu handhaben, da umfangreich, aber sie verleiht dem ehrwürdigen Text eine gewichtige Würde, beinhaltet aber vor allem die hervorragende Übersetzung von Margaret Carroux, die einige Jahre nicht erhältlich war, mittlerweile vom Verlag aber wieder herausgegeben wird.

Doch auch weniger gewichtige, dafür praktischere Geschenke gibt es für „Nerds“. Der Online-Händler getdigital.de hat sich darauf verlegt, kleine und große Kuriositäten für „Nerds“ anzubieten. Ein Salzstreuer in der Form des Roboters R2D2 aus „Star Wars“? Kein Problem. Die Dracheneier aus der Erfolgsserie „Game of Thrones“ als Buchständer? Mit genügend Budget jederzeit möglich. Zu empfehlen ist jedoch vor allem der Taschentuchspender in der Form eines Rubiks-Würfels. Das Geduldsspiel aus den 80ern und 90ern, bei dem man gleichfarbige Felder auf einem Würfel nebeneinander ordnen musste, hat nicht nur bis heute überlebt. In der aktuellen Fernsehserie „The Big Bang Theory“ steht ein ebensolcher Taschentuchspender in der Wohnung der beiden Hauptcharaktere.

Welcher „Nerd“ will sich nicht die Nase ebenso schnäuzen wie zwei der wichtigsten Figuren der aktuellen „Nerd“-Kultur? Denn im Endeffekt geht es auch immer darum, dass „Nerds“ eine Spezies für sich sind. Eine, die sich nicht darum kümmert, ob sie dem Massengeschmack folgt, sondern die ihre eigenen Werte und Geschmäcker pflegt. Mit dem richtigen Geschenk zeigen Sie, dass Sie sie ein bisschen verstehen. Ihr „Nerd“ wird es Ihnen danken. Er könnte Ihr Sohn sein.