Wedel sucht Statisten für Festspiele

Star-Regisseur Dieter Wedel gibt Laienschauspielern die Chance für eine Zusammenarbeit mit ihm und namhaften Akteuren seines Ensembles. Der Intendant der Bad Hersfelder Festspiele sucht rund 100 volljährige Statisten für sein Theaterstück „Martin Luther - Der Anschlag”. Damit eröffnet er am 23. Juni das renommierte Freilicht-Festival. Die Proben beginnen im Mai in Bad Hersfeld. Die Interessenten sollten Zeit mitbringen für Proben und Vorstellungen, wie die Festspielleitung am Freitag mitteilte.

Wedel ist berühmt geworden mit seinen Fernsehmehrteilern (u.a „Der Schattenmann”, „Der König von St. Pauli”). Für die Festspiele wird er erneut Filmeinspieler drehen, die während des Theaterstücks auf Videoleinwänden laufen. Auch dafür sucht er Schauspielerinnen. Bewerben können sich junge und schlanke Frauen im Alter von 16 bis 30 Jahren, die Nonnen spielen möchten. Sie sollten allerdings kurze Haare haben, „also so „kurzgeschoren” wirken, wie in der damaligen Zeit üblich war”, erläuterten die Festspiele. Gedreht werde an zwei Tagen voraussichtlich Mitte Mai.

Interessierte können sich am 17. März (ab 19.00 Uhr) im Probenraum der Bad Herfelder Festspiele informieren und vorstellen. Fotos und eine Selbstbeschreibung können auch gemailt werden, an < casting@bad-hersfelder-festspiele.de >.

(dpa)