Bilderbücher: Welt entdecken, Freunde finden

Da ist ein Mann, er lebt auf der Straße. Man weiß nicht genau, warum. Er selber weiß es auch nicht. Auch nicht, wie er heißt. Nur, dass ihm kalt ist. Dass er müde ist. Hungrig. Das Buch „Stromer“ von Sarah V. und Claude K. Dubois (Moritz-Verlag, 12,95 ab 6) gibt keine Antwort, warum es Obdachlose gibt. Aber es erzählt mit sanft zurückhaltenden, wie im Nebel wabernden Bildern und zauberhaft weichem Strich, wie auch ein kleines Mädchen etwas tun kann, um einem solchen Mann die Einsamkeit zu nehmen: Manchmal hilft schon ein kleines Wort, ein bisschen Aufmerksamkeit.

Bisweilen gibt es Misstöne selbst zwischen besten Kumpanen. In „Wir zwei sind Freunde fürs Leben“ (Baumhaus, 12,90 Euro, ab 4) sind Hase und Igel einmal nicht Konkurrenten, sondern ein perfektes Duo, so unterschiedlich sie auch sind. Als sich allerdings das Eichhörnchen anschickt, zum Dritten im Bunde zu werden, läuft so einiges aus dem Ruder. Wenn die beste Freundin auf einmal noch eine Freundin hat – manche Kinder kennen das. Joelle Tourlonias begleitet die Geschichte mit warmherzigen Bildern.

Verpasse ich was, wenn ich schlafe? Eine große Kinderangst. Ein kleiner Junge fragt seinen Papa. Der überlegt – und fabuliert von wilden Eltern, die tanzen, singen, feiern, spielen und über Möbel springen. Natürlich will ein Junge, dem so die Nase lang gemacht wird, das überprüfen – und findet ein tief erschöpftes Elternpaar beim Dösen auf dem Sofa. Günther Jakobs’ „Wenn du im Bett bist . . .“ (Boje, 12,90 Euro) erschafft eine herrlich lebhafte Spaßwelt. Der Kontrast zum Alltag ist denkbar groß. Doch dass auch der seine schönen Seiten hat – und vielleicht sogar die allerschönsten –, zeigen die Schlussbilder mit einer anrührenden Pointe.

Wie sieht es wohl in den Köpfen anderer Menschen aus? Laurent Moreau hat mit „Woran denkst du?“ (Jacoby & Stuart, 16 Euro, ab 4) ein originelles Aufklappbuch geschaffen, das diese Frage mal ganz wörtlich nimmt. Wie ist das, wenn die eine in ein Buch versunken, die andere schrecklich eifersüchtig und wieder ein anderer ganz mit seiner Arbeit beschäftigt ist? Normalerweise sieht man die Menschen immer nur von außen. Innendrin, wo der Kopf denkt und fühlt, sieht’s aber manchmal deutlich turbulenter aus, als es den Anschein hat. Ein Entdeckerspaß für fantasievolle Kinder. Das Einfühlungsvermögen zu trainieren kann man dann im wirklichen Leben fortführen!

„Wüsten, Berge, Fjorde“ von Claire Lecoeuvre und Vincent Mahé (Jacoby & Stuart, 18 Euro, ab 10) ist so recht ein Buch für junge Weltentdecker und Forscher. Zwanzig „Landschaften und ihre bewegte Geschichte“, so der Untertitel, sind sein Thema, und zu jeder einseitigen Illustration gibt es präzise Erläuterungen. Sie künden davon, dass die Erde nicht immer so aussah wie jetzt. Die Wüste Sahara war belebt und voller Wasser. Die Alpen brauchten 60 Millionen Jahre, um so hoch zu werden wie heute. Auch Erwachsene können sich in diesem sorgfältig und mit Liebe zum exakten Detail gemalten und geschriebenen Buch verlieren. Denn wer mehr weiß, der sieht auch mehr.

Dieses Buch springt tausend Generationen zurück, zu „Opa Mammut“ (Jacoby & Stuart, 19,95 Euro, ab 8) in die Höhle von Lascaux. Und erzählt sich von da an nach vorne – von der Altsteinzeit bis ins Jahr 2020, in wohldosierten Happen. Die Idee: in Kindern den Geschichtssinn zu wecken. Das gelingt deswegen so hervorragend, weil die Autoren Dieter Böge und Bernd Mölck-Tassel den Generationen-Gedanken konsequent verfolgen, indem sie von einer Familie erzählen. Zahlen kommen nur in den Titeln der Unterstücke vor, zum Beispiel „Duell (1560)“ oder „Trümmer (1945)“. Genug für eine erste Orientierung. Damit kann das Bewusstsein für die Tiefen der Vergangenheit und die Bedingtheit unseres Daseins wachsen: Nicht alles war schon immer so wie jetzt. Ich bin nur ein Glied in einer langen Kette. Großartig!