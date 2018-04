Wenn Meghan und Harry heiraten: Vor dem Fernseher live dabei

Künstler Ferry Ahrlé mit 93 Jahren gestorben

Frankfurt/Main. Er malte, zeichnete, schrieb Bücher und moderierte Fernsehsendungen - der Künstler Ferry Ahrlé war in vielen Gattungen zu Hause. Im Alter von 93 Jahren ist das Multitalent in seiner Geburtsstadt Frankfurt am Main gestorben. mehr