Auch wenn das Tourmotto suggerieren mag, dass „The Pretty Things“ sich aufgemacht haben, um mit dem runden wie bemerkenswerten Geburtstag zu punkten und so um Publikum zu buhlen: eine Geldmaschine ist das Quintett aus London, das schon 1963 gegründet wurde, nicht. Sie spielen eben, anders als ihre alten Konkurrenten „The Rolling Stones“, nicht in großen Arenen, sondern „nur“ in kleinen Clubs. Das mag etwas aussagen über den kommerziellen Status der Band, nicht aber über deren Qualität und Bedeutung.

Wie im Tanzschuppen

In schöner Regelmäßigkeit steuern sie das „Nachtleben“ an, um vor einer kleinen, aber umso begeisterteren Fangemeinde aufzutreten. Als sie vor ein paar Jahren das erste Mal seit längerer Zeit wieder nach Frankfurt kamen, reisten sie – sechs Mann hoch – im alten Ford Transit via Fähre auf den Kontinent. Wer sich das im gesetzten Alter noch antut, will das so. Da können Lästermäuler gerne behaupten, die müssen wohl ihre Rente aufbessern. Und wenn schon. Beim Auftritt erwecken sie in keiner Sekunde den Eindruck, hier nur einen Job zu machen. Bei den beiden verbliebenen Gründungsmitgliedern der „Pretty Things“, Sänger Phil May (72), wie Mick Jagger aus Dartford, und Gitarrist Dick Taylor (74), einst Bassist bei der Urformation der „Stones“ 1962, ist Leidenschaft im Spiel.

Wie schon bei den letzten Malen lässt es sich „Batschkapp“-Chef Ralf Scheffler nicht nehmen, den Abend in seiner Dependance mit seiner Hausband „The Terrible Noises“ zu eröffnen, um mit viel 60’s-Flair, auch Hits der „Kinks“ oder „Doors“, die Bühne für die Stars, die keine sind, zu bereiten. Als eine „der ältesten noch aktiven englischen Rockbands“ (wie Wikipedia weiß) leistet sich das Duo May/Taylor neben dem Sideman Frank Holland an der zweiten Gitarre mit der jungen Rhythmusgruppe George Woosey am Bass und Jack Greenwood an den Drums zwei Vertreter der Enkelgeneration.

Längst lassen es die reiferen Herren lässiger angehen. Die schwarzen Anzüge mit den schmalen Schlipsen über dem strahlend weißen Hemd sind nicht mehr Pflicht bis zum Ende des Auftritts. Das Jackett fällt schnell, die Krawatte wird gelockert. Schon mit dem zweiten Song des Abends, „Honey, I Need“, haben sich die „Pretty Things“ auf Temperatur und das Publikum in Bewegung gebracht.

Eine Atmosphäre wie in einem alten Tanzschuppen. Ein Hauch von Ekstase lässt nicht lange auf sich warten, denn zum melodischen Chorgesang als ein Charakteristikum der guten, alten Beatmusik gesellen sich schnell Rhythm & Blues-Grooves wie in „Mama Keep Your Big Mouth Shut“ oder ein sattes Bluesfeeling, wenn Holland als Mundharmonika-Solist glänzen darf. Schon früh steuern die Fünf auf einen ersten Höhepunkt der Show zu – die Ausschnitte aus ihrem Meisterstück „S. F. Sorrow“, der Biografie eines britischen Jedermanns, die als psychedelischer Trip inszeniert wurde, die erste Rockoper der Popgeschichte noch vor „Tommy“ von „The Who“. Die wurde allerdings weit berühmter. Schicksal.

Vintage-Riffs

„Defecting Grey“ mit seinen wilden Wechseln zwischen schunkelndem Dreivierteltakt und wild wirbelndem, rauschhaften Rock ’n’ Roll, zeigt Taylors Qualitäten als Solist. Der sympathisch zurückhaltend agierende Saitenmann ist kein Virtuose wie Eric Clapton oder Jimi Hendrix, aber seine Riffs und Licks auf der Vintage-Gitarre, mal scharf gesetzt, mal zart-melodisch moduliert oder mit Wah-Wah-Pedal lautmalerisch verfremdet, sind neben Mays Gesang Markenzeichen der Gruppe. „S. F. Sorrow Is Born“, „She Says Good Morning“ und „I See You“ bilden den Flower-Power-Hippie-Block im Set, super kontrastiert durch den bald folgenden zweiten Höhepunkt, der Hommage an den Blues mit Taylors geschmeidigem Bottleneck-Spiel. Hut ab vor Robert Johnson („Come On In My Kitchen“) und Willie Dixon („Little Red Rooster“). Der nahe Main wird für Momente zum Mississippi, die „Wappen von Frankfurt“ zum Schaufelraddampfer. Schön zu beobachten, dass solch archaische Momente immer wieder die meiste Begeisterung auslösen. Mit den typischen Synkopen des Bo-Diddley-Beats in „Mona“ wird das Finale mit dem Klassiker „L. S. D.“ eingeleitet. Zur Zugabe gibt es noch den „Road Runner“, ein furioses Finale, das einmal mehr die Frage aufwirft: Warum geben Menschen wie zuletzt bis zu 499 Euro aus, um die „Glimmer Twins“ im Stadion aus der Ferne zu erahnen, während die wahren „Rolling Stones“ für vergleichsweise kleines Geld hautnah als „Pretty Things“ zu erleben sind?