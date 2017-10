Westernhagen sagt Konzerte wegen Grippe ab

Marius Müller-Westernhagen (68) hat krankheitsbedingt die letzten drei Konzerte seiner aktuellen Tour abgesagt. Nach seinem Auftritt in Stuttgart am Sonntag habe ihn eine schwere Grippe erwischt, teilte der Sänger („Freiheit”, „Sexy”) am Montag auf Facebook mit.

„Der Arzt hat mir daraufhin ein Auftrittsverbot erteilt. Ich bin niedergeschlagen und sehr, sehr enttäuscht darüber.” Die in Mannheim (24.10.), München (26.10.) und Dortmund (27.10.) geplanten Konzerte fallen aus. „Natürlich werden wir die Shows in eurer jeweiligen Stadt so zeitnah wie möglich nachholen”, versprach der Musiker.

(dpa)